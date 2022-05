ROADTRIP: Amor Towles’ roman «Lincoln Higway» gikk rett til topps på New York Times bestselgerliste da den kom ut i hjemlandet USA i fjor. Boken handler om brødrene Emmet og Billy som skal kjøre USA på tvers - via Lincoln Higway.

Svært underholdende og rørende roman: − Bobler over av fortellerglede

La for all del Amor Towles ta deg med på denne road trip’en! «Lincoln Highway» bobler over av skarpe betraktninger og fortellerglede.

Av Oda Faremo Lindholm

I fjor kåret Amazon «Lincoln Highway» til en av årets ti beste bøker, Obama satte den på listen over sine favorittbøker, og boken har solgt i bøtter og spann i hjemlandet USA.

Den eventyrlige romanen handler om brødrene Emmet og Billy, som setter ut på en heseblesende biltur i en periode av USAs historie som svært mange har et voldsomt nostalgisk forhold til:

Nemlig 1950-tallet.

Info BOKANMELDELSE: «Lincoln Highway» Forfatter: Amor Towles Sjanger: Roman Forlag: Press Sidetall: 561 Pris: 399,- Vis mer

18 år gamle Emmet har nylig sluppet ut av en ungdomsanstalt og returnerer hjem til Nebraska, kun for å finne ut at hans nylig avdøde far har mistet gården til banken. Alt han står igjen med er en liten bunke kontanter og en Lincoln-bil. Og ikke minst sin åtte år gamle lillebror, Billy.

Billy har på sin side en godt over gjennomsnittet utviklet sans for eventyr, opparbeidet gjennom studier av den fiktive historieprofessoren Abacus Abernathes «Kompendium over helter, eventyrere og andre fryktløse reisende».

Da Emmet så kommer tilbake, er Billy er mildt sagt KLAR for å ta fått på sitt eget eventyr – nemlig å finne moren som reiste fra dem da de var små. Med seg som følge får de også to dårlige venner av Emmet fra anstalten – svindleren Duchess og den livstrøtte sosietetsgutten Wooly.

Scenen er satt for et eventyr av homeriske proporsjoner, der selvsagt ingenting går som det skal.

Guttenes plan er å kjøre USA på tvers, via Lincoln Highway, og Amor Towles er en kløpper på å tegne opp tidskoloritt.

BESTSELGER: Amor Towles hadde stor sukess med «En Gentleman i Moskva» også i Norge. Hans nye roman «Lincoln Higway» har mottatt fantastiske kritikker og er solgt i over én million eksemplarer.

Underveis skildres både mennesker, miljø og omgivelser på en måte som suger deg rett inn i datidens Amerika. Boken spenner over ti dager, og hver enkelt dag blir forklart ut ifra flere av de forskjellige hovedkarakterenes forskjellige perspektiv.

Towles har imponerende kontroll over både persongalleri og narrativ, og de mange beretningene glir sømløst over i hverandre og gir et svært fengende innblikk i eventyret som utfolder seg.

Persongalleriet er unektelig mannstungt, men Towles har til gjengjeld skrevet inn fantastiske Sally – nabojenta til Emmet og Billy som etter hvert kaster seg på bilturen. Emmet tar det hele veien forgitt hun er forelsket i ham, mens Sally på sin side kun forsøker å komme seg vekk fra sin fars strenge husstellregime.

Når misforståelsen oppklares, kommer hun så med den tørrvittige betraktningen:

«Empire State Building og Frihetsstatuen er store. Mississippielven og Grand Canyon er store. Himmelen over prærien er stor. Men ingenting er større enn en manns selvbilde.»

Amen!

«Lincoln Highway» bobler over av klassiske episke referanser, skarpe betraktninger og fortellerglede.

Den brokete forsamlingen av hovedkarakterer bringer alle sine forskjellige kvaler og utfordringer til bords, og det går en tynn linje mellom eventyr og tragedie for mange av dem.

Det hele gjør «Lincoln Highway» til både svært underholdende og rørende beretning om vennskap, familie og håp.

Og ikke minst til en påminnelse om at det tross alt er livet sjøl som er det største eventyret av dem alle.

Anmeldt av: Oda Faremo Lindholm