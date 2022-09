Unge endrer bokbransjen TikTok og Instagram har endret hva slags bøker som utgis og hvilke forfattere som selger mest. Unge stiller helt nye og andre krav – og blir hørt. Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

– Etnisitet og kjønnsidentitet er temaer som mange i BookTok-generasjonen er opptatt av. Forfattere som dekker disse temaene, får god drahjelp fra BookTok, sier markedssjef i Norli Caroline Heitmann.

Bokbransjen er består i all hovedsak av kulturelt like mennesker: 78 prosent er hvite og 79 prosent er kvinner, viser en undersøkelse fra USA.

Det betyr at mange med en annen etnisitet eller kulturell bakgrunn sjeldnere kjenner seg igjen i bøker som utgis og promoteres.

Vil kjenne seg igjen

BookTok og Bookstagram har etter hvert endret på det. Men også de ble dominert av hvite, kulturelt like mennesker.

Carmen Alvarez er en av dem som reagerte på det, og som nå har en Bookstagram-konto for å fremme mer mangfoldig litteratur.

Mens BookTok er et underfellesskap på appen TikTok, fokusert på bøker og litteratur, er Bookstagram det samme for Instagram.

– Da jeg først begynte å følge litteraturgrupper på Bookstragram, skjønte jeg at jeg aldri så mine egne erfaringer speilet i litteraturen som ble anbefalt, og at jeg heller ikke forventet det. Det var da jeg bestemte meg for å starte en konto som skulle promotere mer mangfoldig litteratur, sier Alvarez til VG.

Fortsatt langt igjen

Bokindustrien har stor makt til å definere og forme kultur. De som bestemmer hvilke historier som fortelles, hvem som forteller dem og ikke minst hvor mye de promoteres, har enormt mye makt.

Alvarez synes det er en positiv utvikling mot mer mangfoldige bøker og forfattere, men at de største pengene fortsatt satses på hvite forfattere som ender på bestselgerlistene. Anbefalinger på Bookstagram og BookTok fremmer flere fargede forfattere, men ofte som enkeltstående tilfeller som går viralt.

– Hvorfor er det så viktig med mangfold i bokbransjen?

– Det sies at bøker er vinduer der du ser din egen refleksjon på sidene. Jeg var voksen før jeg så en bok som reflekterte mine livserfaringer, og jeg lurer på hvordan det har skadet meg og formet identiteten min. Det minste jeg kan gjøre er å bidra til at flere kan kjenne seg igjen i de bøkene som tilbys, sier Alavarez.

Leser på engelsk

Markedssjefen i Norli forteller at mange av bøkene som gjør det best på engelsk, er LHBT-romaner.

På toppen av salgslistene ligger bøker om homofil kjærlighet, etnisitet og LHBT, også av norske forfattere.

– Multikultur og identitet er en sterk bok-trend i Norge også. Vi følger med på Bookstagram og Bootok, og det påvirker i aller høyeste grad hva vi selger og promoterer. Det har utvilsomt ført til mye større mangfold, sier Heitmann.

En endring er at coverne på bøkene tydelig viser fargede personer. Det er mange bøker om kjønnsidentitet.

– Det er nesten komisk hvor stor LHBTQ-sjangeren er på særlig engelskspråklige bøker, sier hun. Det inngår i den sjangeren som selger mest, nemlig romantikk.

– Vi tilpasser oss unge

En annen trend de ser er at unge gjerne leser bøker på engelsk, og de bruker BookTok til å orientere seg. I bokhandelen ser de en strøm av jenter som ikke har vært der før.

– De er inspirert av boktips i sosiale medier, og leter ofte etter bøker innenfor romantikk og fantasy. Vi tilpasser oss dem, sier markedssjefen.

Men det er en hvit, kvinnelig forfatter som topper salgslistene.

BookTok-favoritten Colleen Hoover har solgt flest bøker beregnet for voksne i hele Norli-kjeden hittil i år. Hun har over 2 milliarder treff på BookTok.

– Nå venter hele verden på «It starts with us» – oppfølgeren til monsterhiten «It ends with us». Vi vet allerede nå at den kommer til å bli en av høstens store vinnere, sier Caroline Heitmann.

Her er noen av de mest populære BookTok-bøkene:

«Red, white and rojal blue» av Casey McQuiston – der homofil kjærlighet er et tema.

«They both die at the end» (Begge dør til slutt) av Adam Silvera, om kjærlighet, vennskap og død

Alice Oseman, som har skrevet «Heartstopper»-serien, også med innhold relatert til LHBT, har ligget på den engelske bestselgerlisten i hele vår. Interessen eksploderte da bøkene kom som serie på Netflix.

Forfatteren Kalynn Bayron har begynt å selge ganske godt. Hun er opptatt av både etnisitet og seksuell identitet «Cinderella is dead» er en bok om et lesbisk par, der hovedpersonen er en farget person.

Talia Hibbert er en farget britisk forfatter, som også er på vei opp. Karakterene i henne bøker har bredde i etnisitet og seksuell legning

