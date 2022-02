ANDRE GANG: Linn Ullmann er nominert til Nordisk råds litteraturpris for andre gang. Første gang var i 2016 for « De urolige».

Linn Ullmann nominert til Nordisk råds litteraturpris: − Utrolig beæret!

Linn Ullmann og Inghill Johansen er de norske forfatterne som i år kjemper om Nordens mest høythengende litteraturpris.

Linn Ullmann (55) er nominert til Nordisk råds litteraturpris 2022 for romanen «Jente, 1983» som fikk terningkast 6 da den kom i november.

VGs anmelder kalte den «årets beste leseropplevelse», og på få uker ble den en av fjorårets aller mest solgte bøker.

– Jeg er utrolig beæret over nominasjonen. «Jente, 1983» er nummer to i en trilogi og var en vanskelig roman å skrive, sier Linn Ullmann til VG.

Ullmann får følge av sin ikke fullt så kjente, men prisbelønte forfatterkollega Inghill Johansen (63) som er nominert for romanen «Dette er G». De utgis begge på Oktober forlag, og Ullmann synes det er stas at de er nominert sammen.

– Jeg setter så stor pris på Inghill Johansens bøker, sier Ullmann som mener listen over nominerte er overveldende:

– En av verdens aller beste nyere romaner er nominert, nemlig Kerstin Ekmans «Löpa Varg» fra Sverige. Og Solvej Balle fra Danmark har jeg har vært glad i lenge.

– Det er en ære å være på listen over så mange flotte nominerte, og det er jeg jo veldig glad for, selv om glede ikke er mest nærliggende i dag med tanke på situasjonen i Europa og Ukraina, sier Ullmann.

I tillegg til Ullmann og Johansen er Mary Ailonieida Sombán Mari nominert for diktsamlingen «Beaivváš mánát» fra det samiske språkområdet.

Nordisk råd-juryen skriver i sin uttalelse at Linn Ullmann utgir nok et imponerende verk - seks år etter «De urolige» som hun også var nominert til Nordisk råds litteraturpris for:

«Også denne gang har Ullmann skrevet en fortelling som er hjerteskjærende og vakker i sin menneskelige ømhet. Ullmann

må nå kunne sies å være en forfatter av udiskutabel betydning», skriver juryen.

Om Inghill Johansen skriver juryen at hennes forfatterskap «ikke er blant de mest omtalte i norsk samtidslitteratur, til tross for at alt hun har skrevet, holder en usedvanlig høy kvalitet»:

PRISBELØNT: Inghill Johansen debuterte i 1991 med romanen «Hjertehvitt» og har gitt ut prosabøkene «Suge» (1996), «Klage» (2001), «Forsvinne» (2009) og «Bungalow» (2016). For «Klage» ble hun nominert til Brageprisen. Hun fikk Doblougprisen i 2016 og Amalie Skram-prisen i 2019.

«Nå er hun tilbake med en roman, og årets bok bekrefter og viderefører en motivkrets vi kjenner fra tidligere utgivelser – farens skjebne, stedets betydning, jegets situasjon – og den gjør det på en mesterlig måte».

Juryen kaller romanen «Dette er G» et høydepunkt i Johansens forfatterskap, men også i norsk litteratur generelt.

De norske forfatterne kjemper mot blant annet svenskene Kerstin Ekman («Löpa varg» )og Jesper Larsson ( «Den dagen densorgen», Kristina Carlson og Kaj Korkea-aho fra Finland og de danske romanforfatterne Solvej Balle og Rakel Haslund-Gjerrild. Fra Island er det Steinar Bragi og Elísabet Jökulsdóttir som er nominert for sine romaner «Truflunin» og «Aprílsólarkuldi».

I fjor var det Niviaq Korneliussen fra Grønland som vant for sin roman «Naasuliardarpi» (Blomsterdalen).

Vinneren offentliggjøres i Helsingfors 1. november.