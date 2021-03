HEMMELIG MANUS: Motstandsmannen Max Manus gir ut roman 73 år etter den ble skrevet - og 24 år etter sin død i 1996. Foto: VG/Scanpix

Sprengstoff fra motstandshelten Max Manus! Bokanmeldelse: «Rottejegeren»

Hvis «Rottejegeren» hadde blitt utgitt rett etter krigen, ville den trolig skapt oppstandelse. Men det er veldig bra at vi nå får lese boken Max Manus skrev for 73 år siden.

Av Elin Brend Bjørhei

Publisert: Nå nettopp

Motstandshelten Max Manus skrev romanen i 1948, men den er først nå blitt kjent og utgitt for offentligheten. I boken kommer Manus blant annet med modige refleksjoner rundt landssvikoppgjøret.

FAKTA: «Rottejegeren» Forfatter: Max Manus Forlag: Kagge forlag Sjanger: Roman Sideantall: 234 sider Pris: 379 kr Vis mer

Gjennom romanens hovedperson, Freddy, antyder Manus at det ikke alltid var så stor forskjell på de nordmennene som havnet på gal side under krigen og de som kjempet mot tyskerne. Han peker på urettferdigheter og feil ved gjenreisingen av Norge, og gir også stemme til en nazist.

Refleksjonene ville vært svært kontroversielle i hans samtid. Boken omtaler tabubelagte tema som først i vår tid er i ferd med å bli tatt skikkelig opp.

Men manuset til «Rottejegeren» ble i sin tid lagt bort - og det lå i årevis i et rosemalt skap i huset han bodde i på Landøya i Asker.

Høsten 2020 ble det vist til forfatter og forlagsredaktør Aslak Nore, som sammen med Manus sin familie har gjort en fremragende jobb med å modernisere og samtidig bevare noe av den tidsriktige sjargongen i teksten.

Leseren kastes rett tilbake til Oslo tre år etter at krigen sluttet, i august 1948.

Freddy har til tider et svart syn på livet, og han drømmer seg tilbake til krigen hvor han opplevde at livet hadde en høyere mening. Som rottejeger var det hans oppgave å likvidere folk som jobbet for tyskerne, som angivere og torturister. Tanken på de gode nordmennene som ble skutt som represalier for disse likvidasjonene, plager Freddy dag og natt. For noen av hans kamerater i motstandsarbeidet, har det tippet helt over.

SKREV FLERE BØKER: Motstandsmannen Max Manus (1914–1996) ga ut de selvbiografiske bøkene «Det vil helst gå godt» og «Det blir alvor» i 1945 og 1946. To år senere skrev han også en roman, og VG anmelder denne til terningkast 5 - 73 år etter han skrev den. Her er han fotografert i England rundt 1946. Foto: NTB

«Rottejegeren» blir kategorisert som krim-og-spenningsroman, men dette er en psykologisk roman om hva krig gjør med et menneske og våre relasjoner, og hva det betyr å være idealist.

Det er vanskelig å lese boken helt løsrevet fra forfatteren. Det er så man hører Max Manus’ stemme fra lydbokversjonene av hans krigsmemoarer «Det vil helst gå godt» og «Det blir alvor». Freddy har også flere trekk som gjør at man innimellom retter tankene mot motstandshelten selv. Manus skal ikke selv ha utført likvidasjoner under krigen, men hendelsene han beskriver i romanen er trolig skildringer han har kjent til.

Max Manus’ portrett av de unge mennene som sliter med ettervirkningene av det de gjorde under krigen, er svært troverdig. Kvinnelige motstandsfolk, som ble «glemt» i offentlige sammenhenger etter krigen, får også en stemme.

Så hvordan anmelde en roman som ble skrevet for 73 år siden og som er helt på det jevne rent litterært? Manus skaper sterke bilder og har et blikk for den menneskelige natur, men enkelte steder tipper det over i det melodramatiske. Samtidig innehar han noe av det viktigste for en forfatter:

Han har noe å melde og han formidler på en måte som berører sterkt. I flere av refleksjonene var han forut for sin tid. Boken skiller seg ut og er verdifull på grunn av innholdet. En brannfakkel som kunne satt fyr på debatten etter krigen.

Blant bokens mest interessante budskap er advarselen Manus kommer med om at 2. verdenskrig kan gjenta seg. Grensen mellom idealisme og fanatisme er tynn, og kjærligheten til et land og et folk kan få folk til å ty til ekstreme handlinger. Dette gjør «Rottejegeren» til en viktig bok for vår tid, og den kan godt brukes i undervisningssammenheng.

«Rottejegeren» er en klok og tankevekkende beretning, fortalt av en mann som hadde sett unge mennesker dø for en frihet som kan fortone seg så lik og samtidig så forferdelig forskjellig. Ros også til Terese Moe Leiner, som har kreert et omslag som står godt til teksten og tiden boken er satt til.

Jeg er veldig glad for at familien Manus ikke lot dette manuset forbli gjemt, slik at nåværende og fremtidige generasjoner kan få ta del i flere av tankene og erfaringene til en av våre aller største helter.

