Bøkenes svar på «Love Actually» – VG anmelder ny juleroman-trend

I fjor lå boken «En dag i desember» i ukevis på den norske bestselgerlisten før jul – og nå kommer alle forlagene med sine oversatte juleromaner. VG anmelder her boken som startet trenden og tre nye romaner.

Det er ikke bare julefilmer lenger, nå flommer bokmarkedet også av juleromaner med bokomslag som gir «Love Actually»-vibber: I år utgir flere forlag oversatte juleromaner med løkkeskrift, romantikk og julestemning på omslaget, og leserne responderer. Flere av bøkene har allerede gjort seg bemerket på bestselgerlistene – og fjorårets «En dag i desember» er oppe i et opplag på 35.000 eksemplarer.

Josie Silver: «En dag i desember»

Vigmostad & Bjørkes bestselger ble ikke anmeldt da den kom i fjor. Men den skapte en trend, er nå ute i pocket – og er av flere beskrevet som bøkenes svar på «Love Actually». Historien har minst julestemning blant årets juleromaner, men byr til gjengjeld på troverdige karakterer med utfordringer som treffer leserhjertet.

En dag i desember 2008. Ett helt minutt. Kjærlighet ved første blikk.

Laurie greier ikke å glemme gutten hun så på bussholdeplassen, og som ikke rakk å komme på bussen til henne. Hun drømmer om å se ham igjen, men da de endelig møtes, er det umulig at det kan bli de to. Det vokser i stedet frem et vennskap, preget av en lengsel de begge er nødt til å holde i sjakk.

Boken er en krysning mellom «En dag» av David Nicholls og «Bridget Jones’ dagbok», men Silver har sin helt særegne skrivestil som fremhever karakterer og omgivelser, og hun gjør dette til herlig, oppslukende lesing. Vi følger Laurie og bussgutten Jack gjennom utvalgte dager i 9 år. Handlingen fremstår ikke like forutsigbar som i andre kjærlighetsromaner og er realistisk og rørende. Og til tider så frustrerende at vi har lyst til å riste i karakterene.

Julestemning eller ikke, dette er boken du vil plukke opp år etter år.

Poppy Alexander: «25 dager til jul»

Denne varme fortellingen topper pocketboklisten, hvor den har befunnet seg siden den ble utgitt. Ikke så rart, siden dette er den av juleromanene som byr på aller best julestemning. Boktittelen, «25 dager til jul», gjenspeiler seg i kapittelinndelingen. Vi følger alenemoren Kate og sønnen Jack hver dag frem mot første juledag, hvor britene har som tradisjon å åpne julepresangene.

Kate strever med økonomien og savnet etter ektemannen Tom. Og hun hater julen, som hun tidligere elsket. Det hjelper ikke at hun tjener til livets opphold med å selge juletrær, og et eget tre har hun ikke råd til. For å gi seg og sønnen en fin førjulstid legger Kate en plan: Hver dag skal hun oppfylle et juleønske for Jack og kanskje finne tilbake til egen julestemning.

Familie og nære relasjoner står i sentrum, og boken setter søkelys på utfordringer det kan være bra å reflektere over i førjulstiden. Alvoret veies opp av hjertevarme og fine scener. Alexander er noe ordrik, og et par steder trakk handlingen ut i langdrag. Vi er sikre på hvordan det hele vil utvikle seg, men koser oss likevel på ferden. Lesere med mammahjerte vil kunne bli ekstra beveget.

For maks julestemning: Les et kapittel hver dag gjennom adventstiden.

Jenny Gladwell: «Adventsgaven»

Det er Norge som kommer best ut av det i denne romantiske komedien.

Journalist Jane Brook er dumpet av kjæresten, og redaktøren sender henne på en påkostet pressetur til Norge for å dekke fellingen av juletreet som Oslo kommune har forært London hvert år siden 1947. Janes beste venninne mener reisen er en perfekt anledning til å slukke kjærlighetssorgen. Vel fremme i Norge begynner den skandaleombruste tv-personligheten Philip Donnelly å kurtisere Jane, og hun dumper over en mulig nyhetssak fra aprildagene i 1940.

Her legges det ut flere interessante plottråder, men det har for lang tid før det skjer noe av betydning. Janes følelser og relasjoner utvikler seg gjespende forutsigbart, og det som kunne blitt et romantisk mysterium fra fortiden, blir uengasjerende og uforløst fyllmasse. Språket er ujevnt, fylt av oppbrukte vendinger og klisjeer.

Beskrivelsene av Norge er billedskjønne og i tråd med hyggetrenden. Mye er vakkert og storslått, tettstedene bedårende og småbarn har «engleaktig utseende». Gladwell skildrer et Norge tatt ut av eventyrene, innimellom blir det litt for mye av alt det flotte. Det pøses på med sjarm og glitter, og det er ikke vanskelig å drømme seg bort til jul og romantikk. Det blir bare litt for enkelt.

Natalie Cox: «Ikke bare til jul»

I kjernen av denne boken finner vi en av de hotteste trendene innen romantikksjangeren for tiden: «Fra hat til kjærlighet – romansen».

I London har 31 år gamle Charlie bestemt seg for å avlyse julen. Samboeren har vært utro, og Charlie planlegger å mure seg inne i leiligheten med svart-hvitt filmer av Audrey Hepburn og fråtsing i godteri og ferdigmat. En hjernerystelse snur planene på hodet, og Charlie befinner seg snart på kusinen Jez sin hundekennel. Da ingen av de vanlige vikarene kan steppe inn i julehøytiden, må Charlie motvillig trå til slik at Jez kan besøke sin hjertens kjær. Oppholdet gir Charlie nærkontakt med den lokale kjekkasen, veterinæren Cal og etter hvert med politiet.

Cox skriver med overskudd og humor og skildrer en hovedperson som er en krysning mellom Bridget Jones og Louisa Clark fra «Et helt halvt år». Handlingen er forutsigbar og stiller små krav til leseren. Språket motstandsløst og sidene vendes fort. Dette er boken om du trenger en pause mellom pepperkakebaking, julegavehandling og husvask. Budskapet, som også hentes opp i de andre juleromanene av året, er at vi ikke må overse det vi har rett foran oss.

Den romantiske historien utvikler seg slik vi har lest utallige ganger tidligere, og de vanlige forviklingene er plass, men handlingen er sjarmerende og julete nok til at vi lar oss underholde likevel. Men pass på: du kan komme til å skrive opp hund på juleønskelisten.

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei

... Og fem julebøker for barna:

Hanne og Hilde Hagerup: «Snøfall»

«Snøfall» fra 2016 er tidenes mest sette julekalender på NRK og her er boken om Selma skrevet av Hilde og Hanne Hagerup. Ifølge forlaget Cappelen Damm får du i boken for første gang Selmas historie – og den står på egne ben i forhold til TV-serien som igjen sendes på NRK i år.

Gaute Heivoll/Børge Bredenbekk (ill.): «Klokkerens evangelium»

Denne boken har allerede høstet terningkast 6 i Fædrelandsvennen – som beskriver den som «årets vakreste julefortelling». Handler om Bendik som mistet faren sin for et år siden – og mye mer. Blant annet den gale Nils Skolemester som kjøper prekestolen og setter den opp hjemme i høyløa.

Tom Erik Fure: «Benny går berserk»

Debutboken til Tom Erik Fure er den første boken med en åpenbar homofil hovedperson som er under 12 år gammel. Den handler om Benny som prøver å forhindre at julen skal feires i «Syden» slik foreldrene vil, for dit skal også kjekke Ken. Benny elsker norsk, hvit jul – og kan IKKE tenke seg å sprade rundt i badebukse sammen med Ken.

Tom Fletcher: «Julosaurusen»

En av de mest solgte bøkene i Storbritannia de siste årene med 400.000 solgte eksemplarer – skrevet av bestselgerforfatter, musiker og youtuber (han har over 620.000 følgere) Tom Fletcher. Julosaurusen er den siste dinosaurusen på jorda – og han bor på Nordpolen sammen med julenissen og smånissene. På julaften møter han skolegutten William, og de legger ut på et magisk eventyr.

Maja Lunde og Lisa Aisato: «Snøsøsteren»

Les VGs anmeldelse her: Ekte juleglede – terningkast 6

Fjorårets supersuksess er trykket i 250.000 eksemplarer og fortsetter å fyke ut av bokhandlerne denne førjulen. Det er allerede klassiker-stempel på boken som handler om Julian som har bursdag på julaften og derfor alltid har hatt det som sin favorittdag. Men nå er det annerledes, for i sommer døde storesøsteren hans. Men så møter han juleelskeren Hedvig som kanskje kan hjelpe Julian med å finne juleglede likevel.

Publisert: 28.11.19 kl. 19:29

