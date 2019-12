ÅRETS BESTE: Her er åtte av årets beste bøker 2019.

VG kårer: Dette er årets beste bøker 2019

VGs bokanmeldere gir deg sine topp tre beste leseropplevelser fra året som snart er gått. Her finner du både krim, sterke romaner, sakprosa, poesi og barnebøker. Og to av anmelderne har Hans Olav Lahlums biografi om Reiulf Steen på sin toppliste.

Sindre Hovdenakks topp tre:

1. Hans Olav Lahlum: «Reiulf Steen. Historien, triumfene og tragediene»

Biografi: Historien om en stor politisk karismatiker med et høydramatisk liv. Det er en nærmest litterær dimensjon over dramatikken i Steens liv. Samtidig som han nådde toppen som politiker, falt han ned i en personlig avgrunn preget av angstanfall, alkoholmisbruk og et familieliv i full oppløsning. Det er samtidig historien om en enorm klassereise. Et spennende og tidvis trist portrett av en politisk skjebne uten sidestykke.

2. Kjartan Fløgstad: «Due og drone».

Roman: Et fresende smelteverk av en bok. Kjartan Fløgstad refser og glefser som bare han kan i dette rødglødende oppgjøret med løgn og unnfallenhet i norsk etterkrigshistorie. Krigsprofitører er et hovedtema i romanen. Det samme er spionasje, systematisk løgn, nypuritanisme, sensur og terror. En både burlesk, karnevalistisk og lettere surrealistisk leseropplevelse. Gamle og nye Fløgstad-fans vil fryde seg over denne overskuddspregede boken.

3. Mikael Niemi: «Koke bjørn»

Roman: Mangfoldig, mystisk og engasjerende bok som sitrer av engasjement og medfølelse, men også av dumskap og grenseløs brutalitet. 19 år megasuksessen «Populærmusikk fra Vittula» skildrer Niemi ubarmhjertig og nesten fysisk merkbart en tid som føles uendelig lenge siden. Det er smerte, svette, svik, stank og sadisme, bunnløs armod og uendelig dumhet. «Koke bjørn» er ganske enkelt en stor litterær opplevelse.

Gabriel Moros topp tre:

1. Franzobel: «Medusas flåte»

Splitte mine bramseil for en roman! skrev jeg begeistret om denne boken tidligere i år. Det er alltid gøy å oppdage nye forfattere fra utlandet, og ved årets slutt står østerrikeren Franzobels sjøroman fremdeles frem som en særdeles vill, vakker og uforglemmelig leseopplevelse.

2. Haruki Murakami: «Drapet på kommandanten 1 & 2»

Roman: Er du lei virkelighetslitteraturen som har gjort fantasi til tabu hos norske forfattere? Ta deg en Murakami på styrten! Garantert fri for pinlige familiekrangler, sure oppvaskkluter og skrikerunger. Dette er en rik, oppslukende og deilig fantastisk roman som jeg fremdeles undrer meg over og ikke kommer til å bli ferdig med.

3. Olga Tokarczuk: «Før plogen din over de dødes knokler»

Roman: Årets ferske nobelprisvinner bør ligge under mange juletrær i år. En besnærende aktuell roman som bruker krimsjangeren til å fortelle en merkelig historie om dyr som hevner seg på jegere. Jeg ga ikke full pott til romanen da jeg anmeldte den i høst, men har i ettertid ikke klart å slutte å tenke på den. Det er som regel et sikkert kvalitetstegn.

Elin Brend Bjørheis topp tre:

1. Alex Michaelides: «The Silent Patient»

Krim: Alicia Berenson sitter innesperret for drapet på sin ektemann, men har ikke snakket et ord siden kvelden da dette skjedde. Årets store, engelske krimtittel, som kommer på norsk i januar under tittelen «Den tause pasienten», er så god som all buzzen skal ha det til. En spennende, psykologisk thriller med en briljant slutt.

Boken kommer på norsk 6. januar.

2. Leila Slimani: «Vuggesang»

Krim: Myriam og Paul føler seg heldige da de ansetter Louise som barnevakt for de to barna. Snart har dagmammaen gjort seg uunnværlig i det franske husholdet, men etter hvert får hennes tilstedeværelse noe truende over seg, Nifs psykologisk thriller skrevet med et nøkternt og på samme tid uhyggelig sterkt språk. En bok som blir sittende lenge i kroppen.

3. Bjørn Andreas Bull-Hansen: «Danehæren»

Vikingroman: Som Bull-Hansen kan skrive! Bøkene i serien om jomsvikingene er høydepunkter i bokåret og i den tredje boken har han overgått seg selv. En imponerende, velskrevet og ikke minst spennende, historisk roman om Torstein Knarresmed som nok en gang legger ut på en farefull og begivenhetsrik reise.

Trine Saugestad Hatlens topp tre:

1. Ellen Støkken Dahl og Nina Brochmann: «Jenteboka»

Sakprosa: To år etter boksuksessen «Gleden med skjeden» har legene Brochmann og Dahl gjort det igjen: Laget en smart og fantastisk bok om noe vi vanligvis synes det er litt flaut å snakke om, nemlig pubertet. Jeg ga Jenteboka terningkast 6 i høst, her kan du lese mer om hvorfor:

2. Nina Lykke: «Full spredning»

Roman: Knall-anmeldelser og Bragepris, Nina Lykkes nye bok må med. Ingen beskriver vel den hvite middelklassens uutholdelige letthet morsommere enn Lykke. Etter suksessen med «Nei og atter nei» i 2016 fikk Nina Lykke mange fans. De kommer ikke til å bli skuffet.

Martin Svedman: «Når jeg drikker»

Dikt: Boka handler om Henrik, som oppdager alkoholens gleder allerede som 11-åring.Etter hvert utvikler gleden seg til et problem, og han havner på rehab og behandling flere ganger. Han klarer å la være å drikke en stund, men han begynner alltid igjen. Forfatter Martin Svedman er selv tørrlagt alkoholiker, og bruker sin egne erfaringer fra tiden da han drakk i det som har blitt en aldeles strålende dikt-debut.

Guri Hjeltnes topp tre:

1. Shazia Majid: «Ut av skyggene»

Sakprosa: Som en påle står denne fabelaktige boken om den første generasjonen innvandrerkvinner. Velskrevet, basert på god research, varm, kritisk og også med et glimt i øyet. Kvinnene fulgte sine innvandrermenn til et ukjent kaldt land i nord, uten noe språk og levde isolerte liv i et storsamfunn som knapt ante noe om dem. Majids portrett av sin mors generasjon og dagens nye generasjoner kvinner er et must for enhver samfunnsinteressert. Bravo.

2. Hans Olav Lahlum: «Reiulf Steen. Historien, triumfene og tragediene»

Biografi: Et biografisk kjempeløft fra den allsidige og produktive forfatteren og historikeren Hans Olav Lahlum. Reiulf Steen er en skikkelse som sitter i hukommelsen hos alle politisk interesserte, omkranset av konflikt og skandale og rivalisering. Men også av beundring og respekt og begeistring. Lahlum meisler ut ungguttens vandring fra arbeiderklassen opp i andre sosiale lag, til politiske kamper i Arbeiderpartiet på topplan og til ambassadørpost i Chile. En fabelaktig livsreise å lese om.

3. Lars Saabye Christensen: «Skyggeboken. Byens spor 3»

Roman: Sannelig innfridde Saabye Christensen forventningene til avslutningen på «Byens spor». Etter å ha skapt et spennende, rart og morsomt persongalleri fra Fagerborgs gater i Oslo i de to første bøkene fra 50- og 60-tallet, stuper leseren nå inn i 70-tallet og mange overraskelser. Her er mye feelgood for forfatterens egen generasjon og gjensyn med personene fra klassikeren «Beatles» – og når forfatteren selv opptrer i teksten – som syk – blir det ekstra sterkt. Dette er en roman som skaper følelser og engasjement hos leseren, en bok som sitter i lenge.

Arne Hugo Stølans topp tre:

1. Ole Robert Sunde: «Jeg føler meg uvel»

Roman: Oppslitende og sterk skildring av en sorgprosess som ikke vil gi slipp, selv flere år etter ektefellens sykdom og død i kreft. Sunde skriver seg ikke ut av et mareritt. Han skriver marerittet større, mer intenst, mer og mer uutholdelig.

2. Espen Stueland: «Eilert Sundt-tilstanden»

Sakspoesi: Vidsynt, engasjert og svært kunnskapsrik fremstilling av Sundts liv og virke som nyskapende forsker på utsatte grupper i samfunnet. Klassikerpotensial!

3. Kjersti Bjørkmo: «Hadde du bodd her, hadde du vært hjemme nå».

Dikt: Poengterte og tankevekkende dikt skapt som assosiasjoner fra kommuneslagord. Krydret med hysterisk morsomme fake-mails! Flott oppfølger av debuten i 2014!

Barnebokanmelder Kristine Isaksens topp tre

1. Anna Fiske: «Hvordan lager man en baby?»

Billedbok (fra 4 år +): Denne billedboken gir et skikkelig svar på spørsmålet den selv stiller. Naturvitenskapelig kunnskap og mirakelet en baby er blir formidlet uten tullball, men på lekent og muntert vis. Undring og takknemlighet for livet ligger som en undertone hele tiden. Anna Fiske har laget en komplett faktabok om livet som inkluderer alle.

2. Ingeborg Arvola: «Buffy By er talentfull. En selvbiografi»

Roman for alderen 9–12 år: Buffy By og den vesle familien hennes er helstøpte fra første side av. De er fattige i et ellers rikt Norge, men gyver løs på hverdagene med stolthet, humor og kjærlighet. Kompleks og klok bok om en annerledes, men bra barndom. Her finnes dessuten ville historier om amerikaneren Jimmy Jeeves, bager fulle av cash, og et slalåmkurs i Hafjell som går helt av skaftet. Illustratør: Nora Brech.

Boken er ikke anmeldt tidligere, men Isaksen gir herved terningkast 6:

3. Kari Stai: «Jakob og Neikob. Stormen»

Billedbok (for 3 år +): Jakob sier ja til alt. Neikob sier nei til alt. Dette er grunnsteinen i den populære serien om bestevennene som åpner opp for mange absurde situasjoner. Årets bok tar opp forbruk og klimaendringer på særegent vis, og gir tankepåfyll til både liten og stor. Kari Stais fargepalett er nydelig avstemt. Jeg får lyst til å flytte inn i den.

Og disse tre norske romanene fikk terningkast 6:

Dag Solstad, Thorvald Steen og Ingvar Ambjørnsen satte alle sitt preg på bokåret 2019:

Ingvar Ambjørnsen vendte tilbake med sin Elling i et forrykende comeback. Bok nummer fem skulle aldri skrives, men 20 år etter var han der igjen. Ambjørnsen klarte kunststykket å følge opp sekserbonansaen: Alle de første fire Elling-bøkene fikk terningkast 6 i VG i sin tid – og den nye boken, «Ekko av en venn» ga VGs anmelder sug i magen. Det måtte bare bli 6 igjen!

En annen som slo til med comeback i år, var Dag Solstad som i høst ga oss et gjensyn med karakteren Bjørn Hansen i «Tredje og siste roman om Bjørn Hansen». VGs anmelder skrev: «Dag Solstads siste bok er en fulladet litterær energibombe!»

Thorvald Steens har «Det siste fotografiet» skrevet en sterk selvbiografisk roman om å være annerledes, skammen som kan forfølge en familie gjennom generasjoner og hva det vil si å leve med en arvelig sykdom. Boken er en frittstående oppfølger til «Det hvite badehuset fra 2017.

Publisert: 06.12.19 kl. 13:59

