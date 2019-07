Marie Aubert har skrevet sin første roman «Voksne mennesker» Foto: Agnete Brun / Oktober

– Lykkelig uten familie! Bokanmeldelse: Marie Aubert: «Voksne mennesker»

Mange vil kjenne seg igjen livsvalgproblematikken i «Voksne mennesker», men fortellingen om barnløse Ida er uten driv og temperatur.

Søskensjalusi og barnløshet er originale tema for en sommerroman, bare synd at den er så utflytende.

Marie Aubert pangdebuterte med en samling underholdende noveller om utroskap og sex med en rekke vågale, kroppskontaktsøkende kvinner i hovedrollene. Romanen av året drar tematikken litt videre og er flere hakk alvorligere. Ida har en spennende jobbkarriere og mange flyktige kjærlighetsforhold bak seg, men er nå 40 år og har verken mann eller barn. Kan hun leve med det?

Noen få sommerdager på sørlandshytta med nærmeste familie tvinger fram oppgjør og selverkjennelse. Lillesøsteren er hennes rake motsetning, og Ida forstår ikke hvorfor søsteren alltid har hatt kjæreste. Det er ikke lett å forstå for leseren heller, siden romanen bare har ett perspektiv: Idas. Lillesøsteren er sytete og lat, kvapsete og barnslig selvopptatt. Hvordan klarte hun egentlig å kapre den handy og kjekke Kristoffer, bli gravid og bonusmor attpåtil.

Det er mye godt romanråstoff i søskenforhold og sjalusi, men jeg synes ikke potensialet blir tatt ut her. Det er en herlig gjenkjennelig miks av gnisninger, hakking og fortrolige samtaler. Men virkelig hett eller kaldt blir det aldri. Dette kan ha sammenheng med språket, som er preget av lange, svevende setninger med flere ledd med forskjellig meningsinnhold.

Søsterforholdet er ikke så interessant at det kan forsvare all plassen det får i fortellingen. Vil man lese om et søsterforhold som virkelig gnistrer av sjalusi og ondskap bør man lese romanen «Svimlende muligheter, ingen frykt» av Gøhril Gabrielsen.

Ingen av familiemedlemmene virker å være fornøyde i livene sine uansett sivilstatus. Først når Ida vender dem ryggen, kjenner hun at solen skinner på henne. «Voksne mennesker» er en roman om norsk sommer og eksistensielle problemstillinger som folk strir med i dag. Men den blir aldri det intense familiedramaet som det legges opp til.

