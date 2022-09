TENKER IKKE PÅ SALG: Abida Raja synes det er godt å høre at boken om hennes liv selger bra, men det er ikke det viktigste for henne.

Abida Rajas bok revet vekk: Trykker nytt kjempeopplag

Førsteopplaget av Abida Rajas bok ble utsolgt allerede etter få timer. Nå trykker forlaget nye bøker for harde livet – og er oppe i et totalopplag på 42.000 eksemplarer.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Førsteopplaget på 7000 eksemplarer av forfatter og VG-journalist Håkon F. Høydal og Abida Rajas bok «Abida Raja. Frihetens øyeblikk» ble revet vekk før lunsj tirsdag denne uken.

Samme dag som den kom i salg.

– Det har bare rent ut, og vi kommer til å gå tomme for andre gang om kort tid. Vi tror at dette blir det største boken i høst, sier assisterende butikksjef Frida Gulichsen på ARK Egertorget til VG – to dager etter boken kom i salg.

Hun sier det er sjelden bokhandlerne opplever et sånt trøkk.

– Vi skjønte at dette kom til å smelle allerede da VG skrev at Abid Rajas søster kommer med bok – og særlig da anmeldelsene kom. Den eneste andre boken som er er såpass stor i høst, er foreløpig Jo Nesbøs nye Harry Hole-bok. Vi synes alle det er kjempegøy og viktig at en bok som dette når ut, sier Gulichsen.

SYV ÅRS JOBB: Forfatter og VG-journalist Håkon F. Høydal møtte Abida Raja for første gang i 2015.

Også Norli melder at salget har eksplodert.

– Jeg kan ikke huske å ha opplevd noe lignende, sier Caroline Heitmann, markedssjef i Norli.

– Vi har fått to store leveringer til nettbutikken, men venter å gå tom for bøker i løpet av morgendagen. Mange butikker har hatt lange ventelister, og har opplevd at alle bøkene var reservert før de kom inn døren, forteller Heitmann.

Hun opplyser at også salget av Abid Rajas «Min skyld», som ble fjorårets mest solgte bok, har fått en voldsom oppsving.

– Denne uken er «Min skyld» den 3. mest solgte boken i Norli, etter Abida Raja og Jo Nesbø, opplyser Heitmann.

Abida Raja selv sier selv til VG at hun ikke tenker på hvor mange bøker som skal bli solgt.

– Det er godt å høre, men det viktigste for meg er at folk ser at historien er viktig. Jeg har lyst til å takke hele landet for hvordan så mange har tatt imot boken, skriver hun i en melding sendt VG via forfatter Håkon F. Høydal.

GLAD: Abida Raja takker for mottakelsen.

Forlegger Cathrine Sandnes i J.M. Stenersen som gir ut boken har nesten ikke ord for det de opplever nå.

Etter syv års jobb med boken, kunne VG mandag morgen melde om at høstens store bokbombe ville utgis tirsdag – uten forvarsel og med stort hemmelighold.

Både VG og Dagbladet ga boken terningkast 6 – og boken har vært i omtalt i alle kanaler.

– Vi er helt utsolgt på lager, og ingen av oss på J.M. Stenersen eller Kagge forlag har opplevd noe som ligner. Bestillingene og henvendelsene bare renner inn.

– Det er rett og slett helt fantastisk. Og det er så godt for Abida og forfatter Håkon at de får denne anerkjennelsen etter den vanvittige innsatsen de har lagt ned på disse syv årene, sier Sandnes.

Hun opplyser at de allerede før boken var i salg tirsdag bestilte et andreopplag på 10.000, men at de i løpet av tirsdag skjønte at de måtte trykke mye mer.

OVERVELDET: Forlegger Cathrine Sandnes i J.M. Stenersen, som eies av Kagge, har ikke opplevd noe lignende.

– Så nå er vi allerede oppe i tre opplag og totalt 42.000. Jeg kan ikke huske at vi har opplevd noe slikt. Det ligner kanskje mest på suksessen vi hadde med «Snøsøsteren», men det har i alle fall aldri skjedd med en dokumentarbok, sier Sandnes.

Hun er lettet over at boken er ute i butikk. Det var en vanskelig bokutgivelse med mange etiske vurderinger. Politiet rådet forlaget til å ikke fortelle om boken før utgivelse på grunn av Abida Rajas egen situasjon.

Hun har levd med ulike sikkerhetstiltak i mange år – og forteller i boken om tvangsekteskap og et liv med vold.

Både forfatter Høydal og forlegger Sandnes kan fortelle at meldingene strømmer på til Abida Raja selv.

– Hun har allerede fått masse henvendelser fra kvinner, både norske og norsk-pakistanske som er eller har vært i lignende situasjoner. Og nettopp dette har vært så viktig for Abida: Hun ville fortelle sin historie for å hjelpe andre, sier Høydal.

Nå håper han at vi får en skikkelig debatt rundt bokens innhold.

– Det er en stor lettelse at boken nå finnes der ute, men jeg tenker også at vi ikke er ferdige. Det er nå ting begynner, sier Høydal.

Håkon F. Høydal jobber til daglig som journalist i VG, men VG har ikke noe med bokutgivelsen å gjøre.