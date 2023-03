FRA HYLLEST TIL SLAKT: Romy Hausmanns nye krim kan ikke måle seg med kritikersuksessen og bestselgeren «Elskede barn» (2021).

Søkt og spekulativt! Bokanmeldelse: Romy Hausmann: «Perfect Day»

Tyske Romy Hausmann hadde kjempesuksess med «Elskede barn». Årets utgivelse må derimot sies å være en gedigen skuffelse.

Både kritikere og lesere elsket gjennombruddsboken «Elskede barn» som kom på norsk i 2021. Men hennes nye «Perfect Day» (ja, den heter det på norsk) er en langtekkelig historie som må reddes i land med kvasifilosofiske samtaler og billige cliffhangere.

Ann er en ung kvinne som er mer enn vanlig knyttet til sin far. Mye av grunnen til det er at moren hennes døde tidlig. Faren er en superakademiker, både filosof og antropolog, og en mann som Ann idealiserer og identifiserer seg sterkt med.

Sjokket blir desto sterkere når faren blir arrestert, tiltalt og etter hvert dømt for å ha bortført og drept en rekke småjenter.

Ofrene har alle blødd sakte i hjel, gjemt vekk på avsidesliggende steder.

Farer nekter konsekvent å uttale seg om skyldspørsmålet, både under rettssaken og etterpå.

Ann er imidlertid fullt overbevist om farens uskyld, og starter sin egen «etterforskning» for å få ham frikjent. Etter hvert får hun selskap og assistanse av sin gamle barndomsvenninne Eva.

I skyggene opererer også den vennlige Jakob, mannen som jevnlig oppsøker Ann på gatekjøkkenet der hun jobber etter at hennes egen akademiske karriere er lagt på is.

De to kvinnene prøver å nøste opp trådene i flere av sakene faren er dømt for, og det er et arbeid som ikke uventet setter dem i stor fare.

Romy Hausmann forsyner seg grovt av de fleste standardklisjéer i krimskuffen:

Her er voldelige menn gale av hevntrang, snikende innbruddstyver i mørke rom og fullstendig usannsynlige sammentreff.

Fortellerteknisk tar hun også i bruk en rekke banale grep. Pratsomme brev og enetaler, en allvitende og pompøs morder som kommenterer handlingen underveis, og ulidelig kvasifilosofiske samtaler om liv, død og smerte.

Det kan nesten virke som om Hausmann har hatt det ekstra travelt underveis, for boken er heller ikke spesielt velskrevet.

Til gjengjeld er den full av billige cliffhangere, og preget av en nærmest maskinaktig, kalkulert oppbygging.

Selv om Romy Hausmann behersker selve det krimtekniske godt, må hun redde det hele i land ved hjelp av noen ulidelig kjedelige og oppramsende dialoger mot slutten.

Men da har «Perfect Day» for lengst sluttet å være spennende, og alle har klart å gjette hvem seriemorderen er.

PS: Bokens tittel er hentet fra Lou Reeds låt med samme navn. Så musikken er i hvert fall bra.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

