Krimmester! Bokanmeldelse: Håkan Nesser: «De venstrehendtes forening»

Snart 69 år gamle Håkan Nesser er som vellagret vin av den riktige sorten: Han blir bare bedre med årene.

I det herrens år 1991 brant fire mennesker ihjel på Mollys pensjonat. Mye tydet på at de var forgiftet og at brannen var påsatt. Politietterforsker Van Veeteren og hans daværende kollega Münster kunne raskt fastslå hvem den antatte gjerningsmannen var, og med det lille forbehold at vedkommende aldri ble funnet, ble likevel saken ansett som avsluttet.

Når liket av det man trodde var morderen blir funnet i nærheten av åstedet 21 år etterpå, stiller tingene seg plutselig litt annerledes. For nå snakker vi om fem drapsofre, og hvem er i tilfelle gjerningspersonen?

Slik er bakgrunnen for at Van Veeteren motvillig lar seg lokke ut av sin tilbaketrukne tilværelse i den fiktive byen Maardam, i et land som minner svært mye om Nederland. Han vil se på saken på ny. Egentlig hadde han tenkt å stikke av sammen med kona Ulrike Fremdli, for å la den forestående 75-årsdagen passere i all stillhet. Men det har seg nå engang slik at hotellet de har valgt ligger i nærheten av åstedet fra den gang…

Samtidig i Sverige blir Gunnar Barbarotti og hans svært nære kollega Eva Beckman satt til å etterforske et øksedrap. Og mon tro om ikke etterforskningen av dette «ferske» drapet viser seg å ha sammenheng med saken til Van Veeteren.

Det er altså duket for mestermøte mellom Nessers to «mesterdetektiver» Van Veeteren og Gunnar Barbarotti, men først skal de – mer eller mindre fokuserte og fra hver sin kant – nærme seg en slags løsning på mysteriet. Eller skal vi heller si mysteriene?

Det er ikke akkurat en bok som forhaster seg dette. Dessuten veksler handlingen frem og tilbake mellom flere tidsplan: Fra 1950-tallet og til 1990-tallet da pensjonatbrannen finner sted, til begynnelsen av 2000-tallet og endelig til høsten 2012 da nåtidshandlingen finner sted.

Og at det er høst er nok ingen tilfeldighet. Van Veeteren er altså i ferd med å bli 75, Gunnar Barbarotti er en generasjon yngre – men han er nettopp blitt enkemann og føler seg så visst ikke som noe ungsau han heller.

Sjarmen og underholdningen i boken ligger først og fremst i å følge de tos filosoferende og smått lakoniske tilnærming til verden generelt og politiyrket spesielt. Det hele båret frem av et renskåret og tindrende klart språk, ispedd lysende gullkorn av presise personskildringer og karakteristikker. Håkan Nesser er en forfatter som virkelig utstråler fortellerglede.

Så får man heller tåle at selve hovedintrigen, eller krimgåten om man vil, er en ganske tradisjonell historie om hevn, rollebytter og kryssende motiver. Etterforskningen byr slik sett på få store overraskelser, men underholdende – det er det!

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk