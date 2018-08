TAUS: Prinsesse Märtha Louise ville ikke snakke om det mye omtalte hyttesalget da VG møtte henne på høstlanseringen til forlaget Cappelen Damm tirsdag. Foto: Frode Hansen

Prinsesse Märtha: – Hyggelig med et far-datter-prosjekt

Prinsesse Märtha Louise (46) var taus om det mye omtalte salget av feriestedet Bloksberg da hun var innom Cappelen Damms høstlansering tirsdag.

Prinsessen var til stede da forlaget Cappelen Damm lanserte sine høstbøker i dag – fordi det i høst kommer en oppfølger til boken «Født sensitiv. Våre historier» som hun ga ut i fjor sammen med makker Elisabeth Nordeng. Nå skriver de om det de kaller sensitive barn.

– Etter forrige bok fikk vi mange spørsmål fra folk som tror de har et høysensitivt barn – og hvordan de skulle forholde seg til dette. Det er mye usikkerhet knyttet til dette, og vi tenkte at vi har jo selv erfaring med å være høysensitive barn selv, samt å ha egne høysensitive barn, så dette kan vi være med på å besvare, sier prinsesse Märtha til VG om betegnelsen som for øvrig er meget omdiskutert. Flere forskere mener det ikke er vitenskapelig belegg for en slik betegnelse i det hele tatt. Les mer på forskning.no.

– Vi har selv barn som er sensitive i mer eller mindre grad. Vi ønsker å formidle at det skal så små ting til for å bedre hverdagen for disse barna. Høysensitive barn trenger mer tid på å fordøye ting, og de trenger mer hjelp til å sette grenser, sier Elisabeth Nordeng.

– På hvilken måte bruker prinsessen det å ha egne barn som er såkalt sensitive i boken?

– Jeg har snakket om dette tidligere, men jeg har mer fokus i boken på at alle barn er forskjellige, at man må møte hvert barn på ulik måte – og at det er viktig å ta hensyn til deres ulike behov, sier prinsesse Märtha Louise som den siste tiden har vært mye i mediebildet etter at det ble kjent at hun skal selge landstedet Bloksberg på Hankø som hun arvet i 2001.

Flere har vært kritiske til salget av eiendommen, blant annet mener politikerveteran Per Olaf Lundteigen at det tar seg dårlig ut hvis prinsessen selger Bloksberg til høystbydende .

Men prinsessen gjorde det helt klart at hun ikke ville snakke om Bloksberg-salget.

– Nei, det vet du godt at jeg ikke kommer til å si noe om. Jeg er her for å snakke om boken, smiler prinsesse Märtha til VG.

I vår ble det kjent at eksmannen Ari Behn skal gi ut bok sammen med deres felles datter Maud Angelica. Da VG spurte om hvordan det blir å dele boklistene med både datter og Ari, svarte hun:

– Det er jo hyggelig med et sånt far- og datterprosjekt. Mer har jeg ikke lyst til å si om det.

Arve Juritzen, som skal gi ut samarbeidsprosjektet til Ari og Maud Angelica, sier til VG at far og datter jobber kreativt og fint sammen om boken.

– De skaper magi sammen. Jeg tror dette rett og slett kan bli en klassiker av et eventyr, en fabel om en tenåring som leter etter sin identitet. Jeg tripper etter å vise frem Maud Angelicas særegne og eventyrlige tegninger og Aris poetiske tekst, sier Juritzen om boken som først kommer neste år.