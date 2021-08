OVERVELDET: Jan Grue (40) er overveldet etter å ha blitt anmeldt av selveste Michael J. Fox i The New York Times denne uken.

Michael J. Fox hyller norsk forfatter: − Begge har opplevd å bli behandlet som bagasje

Hollywood-skuespiller Michael J. Fox har anmeldt Jan Grues bok «Jeg lever et liv som ligner deres» stort for The New York Times.

Av Camilla Norli

Publisert: Nå nettopp

I en hovedanmeldelse i The New York Times hyller den kjente skuespilleren boken som kom ut på engelsk denne uken – samme uke som Jan Grue (40) i Norge kommer med sin nye bok «Hvis jeg faller».

– Det var bra timet av New York Times, for å si det sånn, ler forfatter Jan Grue på telefon.

– Men det er rett og slett overveldende å bli anmeldt i New York Times. Det er jo noe man kanskje har drømt om, men noe jeg aldri en gang har kunnet håpe på, sier Grue.

Michael J. Fox ble rammet av Parkinson tilbake i 1991, mens Jan Grue skriver med utgangspunkt i sitt eget liv med en medfødt muskelsykdom.

KJENNER SEG IGJEN: Michael J. Fox, kjent fra filmer som «Tilbake til fremtiden» og TV-serier som «Spin City», «The Good Wife» og «Curb your enthusiasm», skriver i New York Times at han og Jan Grue lever liv som ligner.

J. Fox trekker mange paralleller til sitt eget liv og roser den norske forfatteren for å komme med verdifull innsikt som «gir gjenklang lenge etter at du har lest ferdig memoarene».

«Dette er en intens og vanskelig fortelling, som helt sikkert var vanskelig å skrive – og som noen ganger er vanskelig å lese. Men det er verdt det. Bak sløret til en funksjonshemmet deler han verdifull innsikt om den menneskelige tilstand.

Og vær oppmerksom på denne mannen bak gardinen: Han har mye på hjertet,» skriver J. Fox i anmeldelsen.

Grue synes det er fint og sårt på samme tid at den kjente skuespilleren kjenner seg igjen.

– Det som gjør sterkest inntrykk på meg, er at selv om vi to har forskjellige liv, har vi nøyaktig den samme opplevelsen når det gjelder for eksempel å bli behandlet som bagasje, som fraktgods – når vi skal ut og fly i rullestol.

«Ingen lytter til bagasje», skriver J. Fox.

– Selv om han er en verdenskjent skuespiller, så er det rullestolen som er mest synlig og som bestemmer hvordan du blir oppfattet, sier Grue som sier at Michael J. Fox har helt rett i at det var en vanskelig bok å skrive.

VANT PRIS: Jan Grues bok «Jeg lever et liv som ligner deres» ble nominert til Nordisk råds litteraturpris – og han vant Kritikerprisen 2018 (bildet). Til daglig jobber Grue som forsker ved Institutt for sosiologi på Blindern.

– Det var en bok jeg ikke tillot meg å skrive før jeg var «vellykket». Først da jeg hadde utdannelse, jobb, kone og barn turte jeg å si disse tingene høyt. Jeg måtte vise at jeg er verdifull, før jeg turte å snakke om sårbarheten. Dette tror jeg mange har kjent på, sier Grue.

Jan Grues bok «Jeg lever et liv som ligner deres» kom opprinnelig ut på norsk for tre år siden og ble nominert til Nordisk råds litteraturpris 2018 – og ble vinner av Kritikerprisen samme år. Boken ble massivt hyllet av norske kritikere – som blant annet skrev: «Et mesterverk om eget liv».

Tre år senere er boken utgitt på et av USAs mest prestisjefylte forlag, FSG.

– Når jeg leser anmeldelsen i The New York Times tenker jeg at det er fint at elementet av gjenkjennelse er så sterkt. Det gir et fint anslag for solidaritet – som er viktig når det gjelder funksjonshemmede. For den sårbarheten som mange funksjonshemmede kjenner på, kan være et hinder for solidaritet.

– Selv nektet jeg lenge å identifisere meg som en funksjonshemmet, det har vært en lang prosess gjennom flere tiår å komme hit, sier Grue.

Nå utforsker han dette videre i den nye boken «Hvis jeg faller» som kommer ut denne uken.

– Løselig anslått finnes det en milliard mennesker med funksjonshemning i verden. Det er selvsagt mennesker i veldig forskjellige livssituasjoner, men det er likevel noe som binder mange av oss sammen.

– Og det er dette «noe» jeg prøver å skrive om. Det er fremdeles en personlig fortelling, men denne gangen prøver jeg å nå mer politisk og bredere ut. Det viktigste å nå frem med, er at det er et fellesskap her ute – som mange ikke vet om eller er redde for å bli en del av, sier Grue.