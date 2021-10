FRI FORFATTER: Karl Ove Knausgård liker friheten det gir ham å bo i en storby som London – der han bor med kona Michal Shavit og til sammen syv barn på mellom 2,5 og 17 år.

Karl Ove Knausgård: Øyeblikket som endret alt

HITHER GREEN, LONDON (VG) Karl Ove Knausgård har bare sett ett dødt menneske i hele sitt 52-årige liv: Sin far. Det øyeblikket skulle få enorm betydning.

Av Camilla Norli og Nina E. Rangoy (foto)

Publisert: Nå nettopp

– Det hadde ikke blitt noen «Min kamp» uten det, og definitivt ikke noen «Morgenstjernen». Alt dette kommer altså fra en opplevelse som kanskje varte i 20 minutter. Det handler om det utrolig rare øyeblikket når kroppen blir en del av verden som en ting, men fortsatt så han ut som seg selv.

– Han var der, men var der ikke. Jeg turte nesten ikke å prate, for jeg trodde han hørte meg. Men han fantes ikke mer.

– Den opplevelsen forandret veldig mye, sier Karl Ove Knausgård.

VG møter forfatteren i nabolaget hans i London en uke før oppfølgeren til «Morgenstjernen» kommer ut på norsk. Det er fortsatt tidlig, rushet av barn på vei til skolen har akkurat lagt seg, og det har allerede skjedd mye i Karl Ove Knausgård og kona Michal Shavits hjem:

Syv barn som skal av gårde krever sitt.

LIVET I LONDON: VG møter Karl Ove Knausgård på en nabolagskafé kl. 09.30 – rett etter at morgenrushet med barna har lagt seg og han vanligvis setter seg ned for å skrive.

– Men det er faktisk ikke kaotisk. Jeg står opp halv syv for å se de eldste av gårde klokken 07. De ordner alt selv. Så har vi en som er snart tre og ei jente på snart åtte som jeg lager frokost til og følger til skolen hver dag. Dette synes jeg er helt topp nå, men før kunne jeg ikke skrive hvis noe hadde skjedd på forhånd – og sto derfor opp klokken 04 for å skrive før dagen begynte.

– Jeg lagde i det hele tatt mye regler for meg selv, men nå har jeg skjønt at det er jeg som bestemmer – og da er det plutselig ikke et problem lenger.

Mens vi hjemme i Norge har kastet munnbind og mye av coronafrykten til side, er situasjonen annerledes i Storbritannia. Smittetallene og dødstallene er på vei opp, og dagen før vi møtes døde det hele 250 personer av covid-19 bare i Storbritannia.

– Det føles som vi går mot mørkere tider igjen, sier Knausgård.

MØRKERE TIDER: Karl Ove Knausgård tror det går mot flere og strengere coronarestriksjoner i England igjen – etter de siste dagenes smitteøkning.

Selv om nesten to av de snart fire årene han har bodd her, har vært preget av pandemien, trives han i storbyen. Tiden på landsbygda i Sør-Sverige, der han bodde med ekskona Linda Boström Knausgård, er et tilbakelagt kapittel.

Karl Ove Knausgård mener det går fint med det praktiske rundt det faktum at han har flyttet til London med deres fire felles barn.

– Vi har felles foreldreansvar, og fordeler ferier og helger og slikt.

– Linda flyttet også til London for å være nærme barna?

– Hun bodde her en stund, men bor nå i Sverige.

– Og det går fint – til tross for avstanden?

– Ja, jeg synes vi er bra på å få det til. Det går absolutt fint, sier han.

Mens han før gikk ut i det åpne landskapet – omgitt av natur på alle kanter – trer han nå hver dag ut i det urbane myldrende livet.

BRUKER LONDON: Han går ikke ofte på pub, men liker å dra på utstillinger, konserter og fotballkamper. Det tar bare rundt 20 minutter å reise inn til sentrum av London.

– Det er veldig fint, det er så annerledes. Området vi er bor i er som en liten by i byen – og jeg beveger meg i en slags sirkel mellom dette nabolaget, Greenwich, Blackheath, Lewisham – og innimellom inn til sentrum.

– Jeg går mye på utstillinger, og liker å bare gå rundt i byen, spise på gode restauranter, gå på konserter og fotballkamper. Alt dette har vært nokså sjelden på grunn av lockdown, men jeg var nylig og så Nick Cave og har tatt med barna på Premiere League-kamper. Det er en begivenhet i seg selv, men veldig dyrt, da.

– Jeg setter pris på friheten det gir å bo og bevege seg rundt i en storby.

UNDER RADAREN: Etter det omstridte storverket «Min kamp» blir han gjenkjent overalt i Norge og Sverige, men i London kan han stort sett gå rundt uten å bli gjenkjent. – Det skjer kanskje en gang i måneden eller sjeldnere at noen kommer bort og vil snakke om «Min kamp».

For konsekvensene av å skrive om sitt eget liv og utlevere familien i seksbindsverket «Min kamp» er fortsatt store.

– Jeg har ingen kontakt med min fars familie, sier han stille.

– Det har jeg ikke hatt siden jeg sendte dem den første boken. Jeg skrev naivt til dem at jeg har skrevet en bok om pappa, at jeg vet at det er vanskelig, men at jeg håper de forstår.

– Siden har de ikke snakket til meg, bare gjennom advokat eller forlaget. Vi har ikke hatt noen kontakt i det hele tatt, og det har gått 12 år.

I dag forstår han hvor vondt og vanskelig det må ha vært for dem.

– Men den gangen forutså jeg ikke disse reaksjonene i det hele tatt. Jeg var så utrolig, utrolig naivt! Først da jeg møtte pressen gikk det opp for meg hva dette var for noe, for noen journalister var helt hvite i ansiktet da de snakket med meg.

– Da skjønte jeg at dette er noe som kan være farlig, sier Knausgård og tenner en ny sigarett akkurat i det han har stumpet den forrige:

– Og det var det jo, blåser han ut.

INGEN KONTAKT MED FAMILIEN: Karl Ove Knausgård har ikke hatt noen kontakt med farens familie siden han sendte dem den første boken av «Min kamp». Mens han og broren Yngve kom hverandre nærmere etterpå – selv om Karl Ove var veldig redd for hans reaksjon.

For ham handlet «Min kamp» mye om å akseptere seg selv.

– Som 52-åring kan jeg si at det hjalp meg veldig å gjøre «Min kamp». Og nå snakker jeg helt personlig, ikke om alt det andre. Du kan godt kalle det en midtlivskriseroman.

Nå er han på et helt annet sted.

– Den gangen hadde jeg også alt jeg ville ha, men likevel var det som om jeg ikke var tilfreds. Livet er helt annerledes nå, det handler om å akseptere ting som det er – for da er det heller ingen lengsel mot noe annet, sier Karl Ove som tidligere har uttalt at han ikke kjenner mye glede og lykke.

– Ja, men det er kanskje derfor jeg har fått så mange barn, for det har alltid vært fantastisk. Hele det livet med barn, det er veldig gledesfylt, og veldig meningsfullt. Det har det alltid vært for meg, men nå er jeg kanskje på et sted i livet som gjør at jeg enda mer kan sette pris på det enn tidligere.

7-BARNSFORELDRE: Michal Shavit og Karl Ove Knausgård har en gutt på snart tre år sammen, hun har to barn fra tidligere, mens han har fire fra ekteskapet med Linda Biström Knausgård. Shavit jobber som forlagssjef - og her er de to sammen på den røde løperen under bokmessen i Frankfurt i 2019.

Han spør om vi kan sitte ute, så han kan røyke under intervjuet. Vi bestiller svart kaffe, og får servert de første av det som skal bli totalt åtte kopper.

– Jeg skal slutte, altså, jeg må jo det, smiler han og sikter til sigarettene som han klarte å holde seg unna i et år

Avhengighet har forfulgt ham, han kan bli besatt av alt fra skriving til dataspill. Røyk og alkohol. I en podkast med sin redaktør Geir Gulliksen sier han:

– Jeg kunne blitt en utmerket alkoholiker.

Vi ber ham utdype:

– Det handler om å komme vekk fra seg selv.

SKAL SLUTTE, MEN STARTE IGJEN: Som en av karakterene i «Ulvene fra evighetens skog» har han en plan om å starte å røyke igjen når han fyller 80 år. Men først må han altså slutte.

– Det er derfor jeg skriver, og det er noe av det samme med å drikke: Å komme vekk fra seg selv, smerte og alt som er vondt.

For ikke så lenge siden skjedde det samme med maling.

– Jeg klarte ikke å stoppe og holdt på i 16 timer.

Da han fant notatbøkene til sin far etter han døde, fant han det samme der.

– Han ble hekta. Han prøvde å slutte å drikke, men klarte det ikke. Han gikk ned i avgrunnen, han ga opp.

Nå utforsker Karl Ove Knausgård det usynlige skillet mellom liv og død så til de grader i «Ulvene fra evighetens skog».

les også Les anmeldelsen av «Morgenstjernen» her: Storslått dommedag!

Her møter vi ikke de samme karakterene som i «Morgenstjernen», men noen helt nye karakterer – som også etter hvert får livene sine påvirket av denne store stjernen som stiger opp på himmelen.

Slutten er en rysare av en cliffhanger, og meningen er at alt skal smeltes sammen i bok tre.

– Det er godt mulig noen lesere blir skuffet fordi de forventer å lese videre om karakterene fra «Morgenstjernen», men jeg kan ikke skrive på folks forventninger. Nå går jeg tilbake i tid og har lagt premisset for neste bok – der alt skal skje.

– Problemet er bare at jeg ikke aner hva som skal skje, ler han.

DØD ELLER LEVENDE? Her snakker vi med Karl Ove Knausgård om den rystende slutten av «Ulvene fra evighetens skog» - som vi dessverre ikke kan avsløre her. Det som er sikkert er at vi får fortsettelsen i et bind tre av «Morgenstjernen», men ikke en gang forfatteren vet hva som skal skje ennå.

I «Ulvene fra evighetens skog» møter vi blant annet Syvert som akkurat er ferdig med førstegangstjenesten og vender hjem til sin mor og lillebror Joar på Sørlandet. Her dukker det opp noen gamle brev på russisk – og etter hvert skjønner vi koblingen til den andre hovedkarakteren vi følger: Den 40-årige biologiforeleseren Alevtina fra Russland.

– Det eneste jeg visste før jeg gikk løs på denne boken, var at jeg skulle til Russland. Det som virkelig fikk i gang skriveprosessen, var en bok jeg fant i en bokhandel. Den handler om død og evig liv og den russiske filosofen Fjodorov – som trodde man kunne klare å gjennomopplive de døde.

– Du følger det eksistensielle sporet lenger enn noen gang her?

– Det handler om vår lengsel etter å ikke bli gamle og kanskje ikke dø. Nå tror fremstående forskere at det faktisk er mulig å utsette døden i alle fall 100, kanskje 200 år, og ja, kanskje leve evig.

– For meg er tanken om evig liv det totale marerittet. Egentlig er dette drivkraften i boken. For hva skjer hvis du plutselig vet at du kan leve evig?

Da forandres alt, mener Knausgård.

– Hvis alt bare fortsetter, blir jo livet helt meningsløst. Det er døden som gir livet mening - nettopp fordi vi vet at det ikke kommer til å vare. Vi er her en begrenset tid, alle relasjonene våre kommer til å forsvinne, våre barn kommer til å leve etter oss – og slik fortsetter det og fortsetter det. Vi er bare en liten del av det.

Det er derfor bøkene hans er fulle av folk som lager te og steker fisk – og alle disse hverdagslige tingene som beskrives i detalj.

– Det er så utrolig viktig, for det er der livet skjer. Av og til er det fantastisk, men som oftest legger man ikke merke til det – for det er jo så mye som skal gjøres.

OM KATASTROFE-SLAKTEN: Det er flere grunner til at Karl Ove Knausgård ikke leser anmeldelser: Han ønsker ikke at hverken dårlige eller gode anmeldelser skal påvirke skrivingen. Og: Dersom han leser en dårlig anmeldelse, tror han at anmelderen har rett.

«Morgenstjernen» ble en av fjorårets mest hyllede romaner i Norge, og da den kom på engelsk i høst fikk han gode kritikker i store aviser som The New York Times og LA Times. Men The Guardian slaktet nylig boken og «drepte» både språket og strukturen.

Karl Ove Knausgård har for lengst sluttet å lese anmeldelser – rett og slett fordi han plages.

– Jeg har en naturlig tendens i meg til å alltid tenke at alt jeg gjør er dårlig uansett. Og da blir en dårlig anmeldelse bare en bekreftelse på dette. Jeg tenker automatisk at anmelderen har rett! Hadde jeg lest den anmeldelsen i The Guardian ville jeg tenkt: Nå er jeg gjennomskuet.

– Det er en kamp, beklager uttrykket, å holde seg unna og ikke tenke på om det jeg skriver er bra eller dårlig.