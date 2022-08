FAMILIELIV: Vigdis Hjorth (63) er ute med en ny roman - og denne gangen handler det om en ung jentes indre kamp for å bli fri.

Ungt opprør fra Vigdis Hjorth

Vigdis Hjorth er en eminent formidler av familieliv, denne gang av en ung jentes opprør og løsrivelse.

Romanen «Femten år» har en mildere svung enn i tidligere romaner som har dykket ned i den innerste hemmelighet i familier - og skapt diskusjoner og reaksjoner i Hjorths egen familie:

Var det sant og selvopplevd det hun skrev?

Stemningen er en annen denne gang - når Hjorth går inn i en ung jentes verden i pubertet og opprør mot foreldre og familie – men det skal også her sirkle rundt sannhet.

Femtenårige Paula lever i trygge kår, men tradisjonelt så det forslår, i et familieliv med mor, far, søster og bror.

Så løsriver hun seg.

Men Hjorth legger ut for leseren et langsomt og dvelende forløp, med stadige svinger og utallige gjentakelser og små avstikkere. Hun tar seg god tid i å vikle ut det som skal komme, og leseren er lenge i stuss om hva og hvor vi egentlig er på vei, og hva som er romanens drama.

Det er nesten for langdrygt. Men det er Vigdis Hjorth grep – å vise den lange veien det kan være for en ung usikker jente å kaste loss.

PRODUKTIV: Tidligere i år ga Vigdis Hjorth ut en bok om Kristin Lavransdatter sammen med datteren Line Norman Hjorth.

Rundt hovedpersonen Paula er den misfornøyde faren – som ikke forfremmes så han kan kjøpe Audi. Moren sikrer orden og har et nitid regime for søndagsmiddagsmenyer. Storesøster Elisabet går på Kristelig gymnasium og sliter med matematikken. Lillebror Lasse er ukomplisert og nær Paula.

Familien skildres i hverdagen, på skitur til markahytta, og på ferier. Enten til øya på Vestlandet hos den kristelige mormoren, eller til den mye varmere ferien i «en rød stue på en eng i en skog i Østfold».

I det hele vet Vigdis Hjorth å skildre stemning og familierelasjoner.

Søndagsmiddagen med farmor og farfar har sine rutiner – de to «luktet tørt og tørrere for hver gang».

Lyspunktet i Paulas hverdag er hjertevenninnen Karen – som lever i en fri og mer åpen og varm familie. Venninnene har sin egen verden, en skitur i marka blir annerledes med Karen.

I det hele er naturen viktig i romanen, Paula er trygg i skog og i vann, dag og natt, for de viktige tankene tenker hun ut under et stort grantre eller i en båt som dupper på vannet.

Og Karen appellerer til Paulas «indre vulkan» - som hun holder igjen.

En trigger til omveltningen i Paula er brevene moren og mormoren skriver til hverandre. Paula snoker i skuffene til begge og oppdager at moren lyver og forteller usanne ting.

Paula rystes. Hvorfor sier ikke moren det som det er?

Paulas indre vulkan bryter ut under forberedelser til konfirmasjonen som familien forventer skal finne sted. Paula tror ikke på Gud og vil ikke konfirmere seg. En klok prest rådgir henne i fascinerende samtaler i ibsensk ånd.

Sammen legger de en plan, som ikke skal røpes.

Hjorth er på sitt beste i skildringene av familiens forberedelser til konfirmasjonsselskapet, familiens strev med bordplassering og regi av familiemedlemmer som knapt har møttes og ikke har sans for hverandre.

Alt er konvensjonelt og kjølig, mens Paulas indre vulkan gjør seg klar.

Familieoppgjør er en stor sjanger, og om Paulas konfirmasjonstale er et godt stykke fra familieselskapet i filmen «Festen» av Thomas Vinterberg, så svinger det.

Mange i Vigdis Hjorth store leserskare vil glede seg over også denne romanen. Den framstår noe tyngre å fenges ved enn andre av Hjorths romaner.

Men språket er vakkert, og innlevelsesevne observasjoner langs Paulas vei har hjorthsk kvalitet.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes