RASTE MOT EGET FORLAG: Influencer og Youtuber Eveline Elise Stulen Karlsen (f. 1992) ga i 2019 ut boken «Makeupbibelen» på Gyldendal. Tidligere i høst raste hun mot samme forlag for måten hun er omtalt på i en pensumbok for sykepleiere.

Gyldendal snur: Fjerner perfekt kropp-utsagn etter influencer-kritikk

Gyldendal ville ikke beklage da influencer Eveline Karlsen reagerte på hvordan hun ble omtalt i pensumboken «Grunnleggende sykepleie», men nå snur forlaget og sier de vil endre teksten i neste opplag.

Av Camilla Norli

Publisert: Nå nettopp

I boken, som står på pensum for landets sykepleiestudenter, blir nemlig Eveline Karlsen sammen med Sophie Elise omtalt som «sentrale premissleverandører for hva som er en vakker og perfekt kropp».

Dette gjorde influencer og Youtuber Eveline Karlsen både trist og rasende – fordi hun mener at hun tvert om er bevisst på å ikke fokusere på kropp.

Gyldendal ville ikke beklage overfor Karlsen som krevde svar på hvorfor hun ble nevnt i denne sammenhengen.

Men nå vil forlaget endre influencer-teksten – og fjerne de navngitte eksemplene.

– Både forfatteren og jeg har hatt en god dialog med Karlsen. I neste opplag av boken vil vi få tematikken om bilder i sosiale medier og kroppsidealer bedre frem, uten henvisning til konkrete influencere, sier forlagssjef Liv Blom-Stokstad i Gyldendal Akademisk til VG på SMS.

– Har dere også beklaget overfor Eveline?

– Vi har gjort en helhetsvurdering og ser at bildet er sammensatt. Teksten kan nyanseres bedre, og det kommer vi til å følge opp, sier Blom-Stokstad.

Eveline Karlsen, som har nær 100.000 følgere på Instagram og 85.000 følgere på YouTube, er glad for at Gyldendal vil endre teksten i neste opplag av boken som er et basisverk for sykepleierutdanningen.

VANT PRIS: Eveline Karlsen vant Årets influencer beauty under VIXEN Awards 2019. I år er hun nominert i hele fire kategorier – i semifinalerunden.

– Jeg er lettet over at Gyldendal nå vil fjerne utsagnet om meg og endre teksten i neste opplag av boken. Dette var veldig viktig for meg, først og fremst fordi jeg ville ta kampen for alle selvstendige damer som driver for seg selv – og som ofte faller rett inn i en kategori som blir feil og urettferdig.

– Dette er jo så typisk: Man blir dømt for utseende, ikke for hva man sier, mener Eveline Karlsen.

Karlsen ønsket seg en faktabasert begrunnelse for hvorfor hun ble valgt som eksempel på en leverandør for en «perfekt og vakker kropp». Det har hun ikke fått.

– Nei, jeg har ikke fått noen god forklaring, og heller ikke en skikkelig beklagelse. Men Gyldendal er lei seg for hvordan jeg har oppfattet dette – og det er fint at de nå vurderer det slik at de vil endre i neste opplag. Da kan også jeg legge dette bak meg og gå videre.

For Karlsen forteller til VG at dette har plaget henne mye den siste tiden.

– Det har plaget meg og tatt mye energi. Det ga meg en følelse jeg ikke vil ha – og det handler først og fremst om at jeg nettopp har motarbeidet disse tingene i flere år. Det er noe jeg har tatt hensyn til hver eneste dag – og da blir det så ødeleggende for meg at jeg brukes som eksempel i pensum på denne måten, sier Karlsen.

Gyldendal opplyser til VG at det neste opplaget av boken «Grunnleggende sykepleie» trolig går i trykken rundt årsskiftet – og dette blir det tredje opplaget av boken. Forlagssjef Liv Blom-Stokstad vil ikke si noe om hvor stort tredjeopplaget blir på.