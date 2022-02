FIKK REFS: Johan Høst er vårens norske krimkomet, men hans metoder vakte oppsikt blant etablerte forfattere.

Endrer sjakk-krimsuksess etter refs om skjult reklame

Forbrukertilsynet er klokkeklar: Markedsføring i skjønnlitteratur må tydelig merkes. Derfor endrer forlaget Vigmostad & Bjørke nå neste opplag av krimboken «En nasjon i sjakk».

«En nasjon i sjakk» av debutanten Johan Høst fikk litt av en pangstart:

«En heidundrende vellykket krim», skrev VGs som ga terningkast 6, mens Dagens Næringsliv kalte boken «utsøkt, vellagret kvalitetstullball av edleste merke».

De første opplagene ble revet vekk – og boken er etter en måned i salg trykket i 30.000 eksemplarer.

I ettertid kom det frem i Gudbrandsdølen Dagningen at forfatter Johan Høst, som opprinnelig er reklamemann, benytter seg av produktplassering i boken: « «En nasjon i sjakk» er pepret med referanser til steder, produkter, virksomheter og personer som finnes i virkeligheten», skrev GD.

Forfattere som Anne Holt raste på Facebook:

«Det er rett og slett fusk i faget. Og muligens lovstridig».

Tom Egeland uttalte til Klassekampen at dette handler om kunstens uavhengighet og at det også i skjønnlitteraturen bør opplyses om produktplassering – på samme måte som i TV-program.

For det hadde ikke forlaget eller forfatter Johan Høst opplyst om i krimboken.

– Ingen omtale av virksomhetene fremstår som reklame i teksten, og forlaget vurderte omtalen heller ikke som reklame i redigeringsprosessen, opplyser forlagssjef Elizabeth Sellevold i Vigmostad & Bjørke til VG.

Men nå har de snudd.

– I ettertid har vi fått opplysninger om at det kan defineres som reklame. Som forlag ønsker vi selvsagt å opptre ryddig, og har derfor valgt å legge inn en merknad i boken.

ENDRER: Forlagssjef Elizabeth Sellevold i Vigmostad & Bjørke har endret det siste opplaget av boken «En nasjon i sjakk» – og informerer nå om de kommersielle bindingene til to virksomheter som omtales i boken.

– Forbrukertilsynet mener vi bør opplyse om de aktuelle bindingene i kolofonen (infosiden om produksjon og utgivelse). I tillegg har vi valgt å legge inn to fotnoter i teksten i det fjerde opplaget som gikk i trykk i slutten av forrige uke, sier Sellevold.

Vigmostad & Bjørke understreker at de selv tok kontakt med Forbrukertilsynet for å få råd etter mediedebatten om saken.

Forbrukertilsynet bekrefter dette overfor VG på e-post.

– I den forbindelse har vi gitt uttrykk for at reklamesamarbeidet bør nevnes i bokens kolofon, men at forlaget også bør vurdere om det kan tydeliggjøres på annen måte i tillegg, sier seksjonssjef Nina Elise Dietzel i tilsynsavdelingen i Forbrukertilsynet.

– Dersom man kun opplyser om kommersielle bindinger i bokens kolofon er det lett at leserne går glipp av informasjonen, slik at det også kan være nødvendig å tydeliggjøre dette på selve siden der markedsføringen fremkommer.

Ifølge Vigmostad & Bjørke er det kun to av firmaene som nevnes i boken det er inngått kommersielle avtaler med:

Sparebank 1 Gudbrandsdal og Mosetertoppen Skiline Drift – sistnevnte er et hytteområde på Hafjell som nevnes hele 18 ganger i boken der også firmaets sjef har fått en liten rolle i boken.

I det fjerde opplaget informerer de nå om avtalen forfatter Johan Høst har gjort med firmaene.

– Vi gjør oppmerksom på at SpareBank 1 Gudbrandsdalen og Mosetertoppen Skiline Drift AS har kjøpt et parti med bøker. Dette har ikke hatt påvirkning på bokens innhold, sier forlagssjef Sellevold.

Forbrukertilsynet understreker at de kun kan uttale seg på generelt grunnlag, men er tydelige på at forbrukerne bør gjøres ekstra oppmerksomme på hva som er markedsføring i slike tilfeller.

– Forbrukere vil normalt ikke forvente å bli eksponert for markedsføring når de leser skjønnlitteratur.

– I kanaler eller publikasjoner hvor man blander markedsføring med annet ikke-kommersielt innhold, er det som regel behov for å gjøre forbrukerne særskilt oppmerksom på hva som er markedsføring, eksempelvis i form av tydelig merking som reklame eller annonse, skriver Dietzel på e-post til VG.

Forbrukertilsynet opplyser at markedsføringsloven krever at all markedsføring utformes og presenteres slik at den tydelig fremstår som markedsføring – helt uavhengig type produkt og uavhengig av type kanal og flater.

– Markedsføringsloven er både bransjenøytral og teknologinøytral, sier Dietzel.