Camilla Läckberg i åpent brev: − Tårene presser alltid på

Forfatter Camilla Läckberg (47) benytter Instagram til å komme med et hjertesukk, der hun trygler venner om å gi henne ro.

Den svenske suksessforfatteren er kjent for å være svært åpenhjertig i sosiale medier. Mange ganger de siste årene har hun innviet omgivelsene i både frustrasjon og gleder.

Nå har det toppet seg for Läckberg, som tirsdag la ut en lang, skriftlig melding der hun forklarer at det «akkurat nå er litt mye hardkjør», og at meldingen er rettet direkte til hennes venner.

47-åringen har nemlig snart deadline for sin nye roman i «Fjällbacka»-serien, og aller helst ville hun isolert seg kun for å skrive.

«Men i mitt liv er ikke det mulig», forteller firebarnsmoren og opplyser at det hun må sette av tid til er familie og en flytteprosess de befinner seg midt i.

Innlegget er rett og slett en forklaring på hvorfor Läckberg i tiden som kommer ikke har tid til venner.

«Jeg er alltid utrolig stresset og sliten i tiden frem mot deadline», forklarer hun.

Läckberg, som de siste par årene har vært åpen om vektøkning og lavt selvbilde på grunn av det, opplyser også at hun har «null kontroll over spisingen akkurat nå», og at hun konstant føler seg «tung og trøtt».

«Tårene presser alltid på bak øyenlokkene», betror hun og presiserer at hun ikke har tid, ork eller energi til kaffeavtaler, lunsjer og middagstreff.

«Jeg elsker dere, mine venner, og jeg vet at dere mener godt når dere sier at jeg uansett må ha mat, og at dere vil stikke innom her med lunsj. Men det funker ikke sånn», forteller hun.

Läckberg forklarer at alt som tar oppmerksomheten bort fra skriveprosessen, er en enorm stressfaktor. I tillegg forteller hun at hun får veldig mye angst når hun hele tiden må avvise velmenende venner. Derfor ber hun alle nå innstendig om i det hele tatt ikke å spørre henne om å få møtes.

«Men når manuset er levert inn, DA kommer jeg til å lengte etter deres selskap», runder hun av med – før hun takker for tålmodighet og forståelse.

Også i fjor på omtrent denne tiden varslet forfatteren at hun måtte ha en pause fra vennene sine.

KJENDISPAR: Camilla Läckberg og ektemannen Simon Sköld på ELLE-galla i Stockholm i 2017.

Läckberg har den siste tiden vært å se i den svenske realityserien «Svenska Powerkvinnor» på TV3. Der har hun invitert seerne inn i privatsfæren, og deriblant snakket om hvor usikker hun var da hun i 2014 falt for den 13 år yngre MMA-utøveren Simon Sköld (34).

I dag er de to gift, og har fått en datter sammen. Läckbergs tre eldste barn har hun fra et tidligere ekteskap.

Läckberg, som er utdannet siviløkonom, er angivelig Sveriges best betalte forfatter. Hun debuterte med «Isprinsessen» i 2003, og siden har bøkene kommet på løpende bånd. Hun er utgitt i over 60 land og oversatt til rundt 40 språk.

