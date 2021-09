FORTSETTER TEXAS-SERIEN: Tore Renberg vant flere priser i fjor for «Tollak til Ingeborg», og i høst er han ute med fjerde bind i den såkalte Texas-serien om Hillevågsgjengen.

Mørkt og hjerteskjærende: Bokanmeldelse: «Assalamu alaikum»

Endelig er Hillevågsgjengen tilbake, i den mørkeste boken så langt i Tore Renbergs Texas-serie.

Av Elin Brend Bjørhei

Publisert: Nå nettopp

OBS! I dagens papirutgave av VG kom vi i skade for å trykke feil terningkast, det riktige terningkastet er 4. Dette beklager vi.

Det er en tid for alt, og for Jan Inge, Cecilie og Rudi er tiden kommet for å bli gjenfødt.

Texas-trilogien er blitt en kvartett.

«Assalamu alaikum» er visstnok den siste boken i serien, men den cliffhangeraktige avslutningen hinter om at Tore Renberg fortsatt ikke er helt ferdig med dette herlige, mørke universet.

FAKTA: «Assalamu alaikum»

Forfatter: Tore Renberg Sjanger: Roman Forlag: Oktober Sideantall: 561 sider

Pris: 399 kr Vis mer

I fjor ble det også kjent at bøkene, som er trykket i mer enn 100.000 eksemplarer, skal bli TV-serie. Manusforfatter Petter S. Rosenlund (Kampen om Tungtvannet) kan i så fall bruke årets roman som referanseverk når karakterenes bakgrunnshistorier skal fylles ut.

I «Assalamu alaikum» søker Jan Inge, Cecilie og Rudi nemlig inn i seg selv, og tar et oppgjør med sin fortid.

Og vi lesere får en dypere, og til tider sjokkartet forståelse, for hvilke hendelser som har beveget dem frem til begravde lik i hagen og femten kilo heroin i fryseren.

Handlingen foregår rett etter hendelsene i forrige bok, «Skada Gods».

Les VGs anmeldelse her: Heavy horrorfarse!

TILBAKE PÅ OKTOBER: Tore Renberg fulgte sin redaktør Kari Joynt fra Oktober til Cappelen Damm i 2018, men nå har Renberg gått tilbake til sitt gamle forlag Oktober.

I en marerittaktig og gotisk innledning ala Edgar Allan Poe setter Renberg tonen for en eksistensialistisk og mørk historie om mennesker som har gått seg vill i seg selv.

Jan Inge er i ferd med å tørne. Han hører stemmer og frykter fremtiden nå som Cecilie venter tvillinger med Rudi. Rudi, som er i rekonvalesens etter svineinfluensa, er ikke klar for å bli far. Cecilie sysler med tanken om å bli sykepleier.

I bakgrunnen lurer faren, nærmere bestemt en annen gjeng som er fast bestemt på å få tak i dopet som skjuler seg i huset på Hillevåg.

«Assalamu alaikum» et seigere driv enn de forrige bøkene. Enkelte steder blir Renberg også noe skravlete. Noen av sidesporene med mer perifere karakterer gir fortellingen et fragmentert inntrykk, og kapitlene fremstår mer som små noveller satt sammen til en større helhet.

Boken er på sitt beste i sekvensene hvor forfatteren selv trer inn i handlingen. Dette er glitrende litteratur!

les også Husker? Renbergs bok «Tollak til Ingeborg» kåret til en av årets beste bøker 2020!

«Assalamu alaikum» er en bok fylt av vemod, og med scener så hjerteskjærende at jeg ble nødt for å ta pauser i lesingen.

Renberg tar oss med helt tilbake til begynnelsen, til «Videogutten», og går dypere ned i mørket enn han har vært i de tidligere bøkene i serien. Det blir både nifst og rått, men kanskje er det nettopp det som er nødvendig for å få frem det overordnede budskapet i serien.

Renberg forsøker å vise at vi alle har et kollektivt ansvar for det verdenen vi bygger. For de barna vi bringer inn i den. For de ensomme hjertene og de som lever annerledes. Hvis vi står sammen, kan vi skape lys ut av mørket. Bokens tittel er ingen tilfeldighet i så måte.

Men det er heller tvilsomt om det blir mye fred i neste bind.

Glede oss gjør vi uansett. Tore Renberg er en forfatter med et imponerende spenn, og en evne til å skrive frem karakterer og univers som man må være en kald stein for ikke å bli påvirket av.

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei