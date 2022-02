ÅRETS BESTE I SVERIGE: Åsa Larssons «Fedrenes misgjerninger» ble kåret til årets beste krimbok i Sverige i fjor. Nå er boken her, og i mars besøker hun Krimfestivalen i Oslo.

Kriminell kvalitet! Bokanmeldelse: Åsa Larsson: «Fedrenes misgjerninger»

Krimboken som ble kåret til årets beste i Sverige i fjor er en klassisk og engasjerende fortelling om skyld, svik og hevn.

Av Sindre Hovdenakk

Åsa Larsson har gjort stor suksess med krimromanene sine der Rebecka Martinsson spiller hovedrollen. Denne sjette, og visstnok avsluttende, utgivelsen i serien ble kåret til årets beste svenske krimbok av Svenska deckarakademin i fjor.

Det er da også snakk om kriminell kvalitet hele veien.

Selv om forfatteren ikke akkurat haster av gårde mot en oppklaring. Her er det mange og lange avstikkere, i en historie som strekker seg over mer enn 50 år.

Info «Fedrenes misgjerninger» Forfatter: Åsa Larsson Sjanger: Krim Oversatt av: Kari Bolstad Forlag: Gyldendal Sider: 534 Kr: 349 Vis mer

Når den nypensjonerte Ragnhild Pekkari blir oppfordret til å se til sin bror, en bror hun ikke har hatt kontakt med på mange år, ender det med at hun finner ikke bare ett, men to lik. Det ene av dem har vært frosset ned i over 50 år, men lar seg relativt enkelt identifisere.

Uten å røpe altfor mye av handlingen, kan jeg i hvert fall si såpass som at dette funnet angår den tidligere boksestjernen Börje Ström svært direkte. I tillegg gjør det at han og den jevnaldrende Ragnhild Pekkari blir ført sammen på noe uventet vis.

Men den viktigste hovedpersonen er også denne gangen statsadvokat Rebecka Martinsson, som sliter med å føle seg både overkvalifisert og nedvurdert i jobben sin ved påtalemyndigheten i Kiruna. Hun griper derfor anledningen til å etterforske det doble likfunnet, og snart dukker det opp enda flere lik.

Dermed er vi introdusert for en svært vidtfavnende intrige som involverer så vel prostitusjon som narkotika og økonomisk kriminalitet.

OM FORFATTEREN: Åsa Larsson (f. 1966) debuterte med kriminalromanen «Solstorm» i 2004 – og har allerede fra første bok blitt kritikerrost, prisbelønt – og elsket av leserne. Larsson er oversatt til hele 23 språk.

Også persongalleriet er stort og mangslungent, inkludert de to politibetjentene Anna-Maria Mella og Sven-Erik Stålnacke, og den gamle rettsmedisineren Lars Pohjanen.

Venner, fiender, generasjoner og slektsbånd tvinner seg stadig inn og ut av hverandre. Det er ikke til å komme bort fra at enkelte av karakterene, særlig de “slemme”, kan bli i overkant karikerte. Men likevel blir man engasjert som leser, og fortellingen virker dynamisk og gjennomtenkt. Selv om jeg gjerne skulle ha sett litt mindre av de obligatoriske rundene om relasjonsproblemer og håpløse sjefer.

Det er en tilleggskvalitet at selve byen Kiruna og landskapet i Lappland nærmest er en egen karakter i boken. Den utrolige, men sanne, historien om hvordan man nå er i ferd med å flytte hele byen for at den ikke skal synke ned i verdens største jernmalmgruve, er det også funnet plass til.

Åsa Larsson lar drevent trådene samle seg mot slutten, og knytter sammen en avrunding som i all sin fantasirikdom likevel henger på greip.

Men på veien dit har hun det altså slett ikke travelt. Et underliggende motiv synes å vise hvordan kvinner til alle tider har latt seg kue av menn, og hvor vanskelig det er å bryte med det mønsteret.

Larsson kan også skrive godt om så ulike ting som boksing, rafting og sex! Og hun er åpenbart svært glad i hunder.

Det viktigste er likevel at “Fedrenes misgjerninger” er både original og spennende.

Det er i det hele tatt mye å hente her for den tålmodige leser som ikke lar seg irritere over at ting tar tid der oppe i Norrbotten.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk