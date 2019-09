BLE PROVOSERT: Forfatter Demian Vitanza fikk mye oppmerksomhet for romanen «Dette livet eller det neste» fra 2017 - der en norsk fremmedkriger forteller sin historie. Nå er han en av kronprinsesse Mette-Marits 12 utvalgte forfattere i antologien «Hjemlandet og andre fortellinger». Foto: Frode Hansen, VG

Mette-Marit-oppdrag provoserte forfatter - skrev tekst om kongens død

Kronprinsesse Mette-Marit støtte på en utfordring da hun skulle redigere forfatter Demian Vitanzas tekst til boken «Hjemlandet og andre fortellinger»: Han skriver nemlig om at kongen dør - og at kronprinsen velger å ikke bli konge.

Oppdatert nå nettopp







I dag lanserte kronprinsesse Mette-Marit og forfatter Geir Gulliksen boken de ble invitert av Aschehoug forlag til å lage, «Hjemlandet og andre fortellinger».

Her har de bedt 12 forfattere de er spesielt opptatt av til å skrive nye tekster «om det norske», og bidragsyterne er blant andre Vigdis Hjorth, Dag Solstad og Karl Ove Knausgård.

Les mer: Mette-Marit i ny bok: - Jeg har masse opprør i meg ennå

En av forfatterne ble provosert over oppdraget.

– Ja, jeg synes det er problematisk å skulle diskutere det norske i 2019, i alle fall i denne konteksten. Det er ikke det at jeg har noe i mot at kronprinsessen tar det opp, det er hennes jobb å snakke om det norske. Men for meg var det provoserende. For selv når man gjør det med de beste intensjoner, så vil det alltid være en skyggeside når man snakker om å definere det norske, sier forfatter Demian Vitanza til VG.

Abdiserer

I teksten «Venteværelset» er jeg-personen kronprinsen selv - og handlingen er lagt til år 2032. Kongen dør - og kronprinsen velger å abdisere.

– Jeg fikk lyst til å lage en problematisk tekst, sier han og utdyper:

– Jeg synes Norge er på vei vekk fra seg selv, på vei vekk fra noen verdier som jeg tror de fleste nordmenn setter høyt. Så dette her er et slags varsko. Kronprinsen kjenner seg ikke lenger igjen i sitt eget land, så da kongen dør, velger han å abdisere. Han velger å ikke bli konge. Årsaken er at han ikke kjenner seg igjen i det norske lenger, og det er sånn jeg har det selv, det speiler mine følelser, sier Vitanza som har italiensk navn, men er vokst opp i Norge.

Vitanzas forrige bok fikk terningkast 5: Norsk fremmedkriger forteller sin historie: «Dette livet eller det neste»

– Vil forstyrre

– Var det slik at du ønsket å provosere for å få oppmerksomhet - eller gjøre opprør?

– Her i dag har vi hørt forfattere som Dag Solstad si at litteraturen kan være trøstende. Vigids Hjorth har snakket om at den er ren overlevelse. Jeg mener det er to hovedoppgaver for litteraturen, det ene er å forstyrre, det andre er å trøste. Tekten min er ikke først og fremst en trøstende tekst, for meg er det en forstyrrende tekst. Jeg ønsket å forstyrre leseren - og forhåpentligvis få dem til å tenke litt, sier Vitanza.

Sjekk: Dag Solstad romanklar - og genierklært i Tyskland

Og en av dem som begynte å tenke litt av teksten, var redaktør kronprinsesse Mette-Marit. Hun måtte rett og slett gi fra seg noe av redaktøransvaret på akkurat denne teksten.

– Det er litteraturens rolle å få oss til å tenke, og at denne teksten har fått meg til å tenke, det er det ingen tvil om, sa Mette-Marit da hun møtte pressen på boklanseringen hos Aschehoug forlag i dag.

Kronprinsessen innrømmer at hun synes teksten bød på utfordringer.

VANSKELIG REDAKTØRJOBB: Kronprinsesse Mette-Marit på dagens lansering for boken hun har vært redaktør for sammen med forfatter Geir Gulliksen (t.v). Da hun fikk Demian Vitanzas tekst i fanget, måtte hun gi fra seg noe av redaktøransvaret. Foto: Frode Hansen, VG

– Det er klart når forfatteren velger å løse oppgaven på den måten, så var det vanskelig. Men jeg overlot det meste av redaktøransvaret på akkurat den teksten til Geir (Gulliksen) - for det synes jeg var riktig. At jeg skulle ut og si så mye om den teksten, det synes jeg var komplisert. Jeg synes det er blitt en veldig fin tekst, men det er klart det bød jo på noen utfordringer. Det skal vi ikke stikke under en stol, sa kronprinsesse Mette-Marit.

Spesielt forhold

Hun sier at hele tanken om at det nettopp skulle handle om «det norske», handlet mer om å gå inn i seg selv enn å se på det norske utenfor en selv.

– Da vi startet dette prosjektet for to år siden, begynte vi med å finne et personlig utgangspunkt. Jeg er veldig opptatt av det norske, hva det norske er inne i meg. Så vi startet med å utforske det som begynner inne i oss selv, vi hadde ikke så mye diskusjoner rundt det norske utenfor oss selv, sa Mette-Marit under dagens pressekonferanse.

De tolv utvalgte forfatterne er forfattere både Mette-Marit og Geir Gulliksen har et helt spesielt forhold til.

Sjekk hele listen her

– Det er ikke et representativt utvalg av norske forfattere, men et utvalg som viser tilbake til oss to som lesere. Vi lagde en liste over folk som har vært viktige for oss på et eller annet vis, forteller kronprinsessen.

Vurderte å si nei

Også Mette-Marits medredaktør innrømmer at han måtte gå noen runder med seg selv før han takket ja til å lage bok med kronprinsessen.

«Min første tanke var at dette kan jeg ikke være med på.», skriver han i bokens forord og fortsetter med at han tenkte det ville ødelegge ham litt som forfatter.

– Det høres sikkert kokett ut, men hvis dette hadde vært for ti år siden, hadde jeg tenkt: Hvordan skal det gå med meg nå? Men etterhver har jeg oppdaget at Mette-Marit er en veldig bra leser. Så derfor nølte jeg ikke så veldig. Jeg opplever det som viktig det hun gjør for norsk litteratur, sa Gulliksen på boklanseringen.

les også Mette-Marit åpner opp om helsetilstanden: - Tar en dag av gangen

Forfatter Demian Vitanza sier at han ikke hadde noen betenkeligheter med å være med i tekstsamlingen.

– Nei, jeg har ikke noe problemer med at kronprinsessen involverer seg i litteratur, det er flott. Det er tematikken jeg har problemer med. Kombinasjonen av at det er en kongelig som ber om at det vi skal snakke om er det norske, det ble for vanskelig for meg. Så jeg ble enkelt og greit provosert, og da ble det også en provoserende tekst.

Anmelder: Ikke provosert

VGs bokanmelder Sindre Hovdenakk mener ikke at teksten er blitt særlig provoserende.

– Enkelte sarte, litterære sjeler vil kanskje synes at Demian Vitanzas novelle er problematisk, siden den kan oppleves å gå svært tett på kronprinsessens aller nærmeste. På den andre siden er jo fortellingen om den nølende, usikre tronarvingen et urmotiv både i biografisk litteratur, i skjønnlitteraturen og i dramatikken. Bare tenk på Shakespeares «Hamlet». Jeg synes Vitanzas grep fungerer fint, ja, gjør han det med en hel del respekt og sympati. Noe tydeligvis også bokens to reaktører synes, sier Hovdenakk og viser til forordet i boken, der kronprinsesse Mette-Marit sier at hun har et avslappet forhold til kunst og litteratur.

– Jeg tenker at folk ser forskjell, at de ikke opplever en novelle som sann eller som noe som speiler meg eller mannen min eller vårt liv, sier hun om Demian Vitenzas novelle.

Fått med deg denne sekser-romanen? Glødende!

Vitanza understreker overfor VG at det ikke har vært noen form for sensur i arbeidet med teksten.

– Men jeg fikk vite at kronprinsessen etter første lesning ble berørt av ette med at kongen er død. Og det forstår jeg jo. Det var litt av poengent med teksten, så det måtte jeg bevare. Hun krevde på ingen måte at det skulle tas bort, men formidlet bare at det berørte henne, sier Vitanza.

Publisert: 03.09.19 kl. 14:14 Oppdatert: 03.09.19 kl. 14:40