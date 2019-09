RIVERTONNOMINERT: Gard Sveen ble nominert til Rivertonprisen for «Bjørnen» som han også fikk terningkast 6 for her i VG, men årets krim blir ikke like spennende. Foto: Cappelen Damm

På grensen til ufrivillig parodisk: Bokanmeldelse: Gard Sveen: «Drømmenes gud»

«Drømmenes gud» har en interessant og godt uttenkt intrige. Men flatt språk og laber spenningskurve gjør at det bare blir sånn passelig engasjerende fra Gard Sveen som i fjor fikk terningkast 6 for «Bjørnen».

Gard Sveen har på ganske kort tid skapt seg sin egen plass som leverandør av spenningsbøker med tematikken hentet fra vår norske etterkrigshistorie, og de sikkerhetspolitiske dramaene vi har levd igjennom. Senest i fjor imponerte han stort med «Bjørnen», en glimrende spenningsbok der Treholtsaken og den kalde krigen var viktige ingredienser.

«Drømmenes gud» Forfatter: Gard Sveen Sjanger: Krim Sider: 300 Pris: 379,- Forlag: Cappelen Damm

Nå skal vi til Midtøsten, nærmere bestemt Beirut anno 1982, der en liten og tett gjeng norske diplomater og hjelpearbeidere blir vitne til den israelske invasjonen. En skjellsettende begivenhet er falangistenes massakre i en flyktningeleir kalt Al-Shubra.

Leseren vil øyeblikkelig assosiere til virkelighetens massakre i Sabra og Shatila – ingen som så og hørte Odd Karsten Tveits reportasje i NRK kan noen gang være i stand til å glemme akkurat dét. Blant de som gjennomlever prøvelsene i Beirut er den unge sykepleieren Hanne Svarstad, og den norske ambassadøren Leif Wilberg.

35 år senere møter vi dem igjen, nå som et veletablert ektepar på Oslos beste vestkant. Han er pensjonist, hun er spesialrådgiver i UD etter en kort og kontroversiell karriere som utenriksminister. Vi rekker riktignok ikke å bli så veldig godt kjent med ekteparet før den ene av dem blir sprengt i lufta på Drammensveien, og den andre forsvinner sporløst i København. Det er duket for politisk og sikkerhetsmessig unntakstilstand. Og det er duket for vår gamle bekjent, spesialetterforskeren Tommy Bergmann.

Han skal snart oppdage at både ekteparet Svarstad og Wilberg og de fleste andre nordmennene som var i Beirut samtidig med dem, deriblant dagens utenriksråd, er involvert i følsomme fredsforhandlinger om Midtøsten. En velkjent norsk spesialdistanse innenfor diplomatiet. Men hvorfor blir Wilberg nå tatt av dage, hvorfor dukker det opp en høytstående israeler under etterforskningen i Oslo, hvor er Hanne Svarstad, og ikke minst – hvem skjuler seg bak kodenavnet Morfeus?

Mistankene om involvering fra utenlandske makter peker tilsynelatende i alle retninger, men det skal vise seg at alle spor til syvende og sist fører tilbake til Beirut anno 1982. Hvem «solgte» seg til hvem den gangen. Og hvorfor?

Det er absolutt elementer av ekte spenning og engasjement i denne boken. Men det virker som om Sveen har hatt det litt for travelt til å jobbe skikkelig med selve språket og det litterære. Han tyr for ofte til opplagte formuleringer og lettvinte overganger underveis, og typetegningene er her og der på grensen til det ufrivillig parodiske.

Høyere litterære ambisjoner hadde gjort seg, for resten kan du Sveen!

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

