Skandinavias krimstjerner: - Les denne krimboken i påsken!

VG spurte kremen av Skandinavias krimforfattere om hvilken krimbok VGs lesere bør velge som årets påskekrimbok - og her knalltipsene om krimbøkene krimforfatterne selv elsker!

Unni Lindells tips:

Malin Persson Giolito: «Størst av alt»

– Dette må være tiårets beste krim. Et mesterstykke! Om en dramatisk skoleskyting på et gymnas i Stockholm. Personskildringene er som elektriske ledninger rett inn i hjernen. Maja skyter og dreper kjæresten Sebastian og bestevenninnen Amanda. Samir blir hardt skadd, men overlever. Maja blir stilt for retten. Men hva er det Samir har sett som gjør at saken likevel ikke stemmer helt? Et heseblesende rettsdrama. Samtidig er dette også et portrett av Sverige og de såkalte « svenske tilstandene». Her møter de rikeste ungdommene de mislykkede. I disse dager er den også aktuell på Netflix - med tittelen «Quicksand», sier Unni Lindell som nylig vant Rivertonprisen for «Dronen».

Jens Lapidus’ tips:

Jennifer Egan: «Manhattan Beach»

– Dette er en episk New York-skildring, men også en veldig øm historie om tre mennesker, dykkere, havet og gangstere. Du kommer til å elske detaljene og føle det som at du selv sitter i en bås på en av de røykfulle nattklubbene, eller kjenne havets lukt fra en pir i New Yorks havn eller fundere på hva som egentlig skjedde med hovedpersonens pappa som forsvant ti år tidligere.

Camilla Läckbergs tips:

Donna Tartt: «Den hemmelige historien»

– Donna Tartts debutroman anbefaler jeg til alle. Den MÅ man bare lese. Den er merklig, mørk, creepy og en utrolig pageturner som alle krimelskere og krimforfattere vil ha glede av, sier Camilla Läckberg som er selv aktuell med «Gullburet» som topper den norske bestselgerlista.

Tom Egelands tips:

Hideo Yokoyama: «64»

– Hva med noe helt annet i påsken? «64» er en langsom, veldig annerledes og fengslende krim om en japansk politietterforskning av et gammelt kidnappingsmysterium, sier Tom Egeland som er selv aktuell med thrilleren «Falken».

Anne Holts tips:

Niklas Natt och Dag: «1793»

– En på samme tid original og klassisk kriminalroman, der vi formelig kan smake, lukte og føle Stockholms gater i 1793. Ubehagelig, grotesk og svært spennende lesning, sier Anne Holt som er i innspurten på bok to om Selma Falch - oppfølgeren til «En grav for to» som fikk terningkast 5 i VG i fjor.

Jørn Lier Horsts tips:

Joseph Knox: «Mannen som smilte» (som han selv er forlegger for)

– Joseph Knox er omtalt som Englands mest talentfulle krimforfatter. Jeg får si som anmelderne. Bedre blir det ikke, sier Horst er trippelaktuell: TV-serien «Wisting» har premiere i disse dager, i mai kommer en ny bok i serien om Detektivbyrå nr. 2 - og i juni kommer «Røykteppe» - bok to i serien han skriver sammen med krimkollega Thomas Enger.

Trude Teiges tips:

Unni Lindell: «Dronen»

– Som nyvalgt president i Rivertonklubben anbefaler jeg selvsagt årets vinner av Rivertonprisen. Dette er Unni Lindell på sitt beste og viser hvorfor hun har klart å holde seg på krimtoppen i 20 år. «Dronen» byr på alt det en god krim skal ha: Krypende uhygge, åndeløs spenning - kombinert med gode skildringer av miljø og mennesker.

Stefan Ahnhems tips:

Søren Sveistrup: «Kastanjemannen»

– Den er utrolig spennende og velskrevet. Den er uhyggelig på en fantastisk måte, du blir dratt inn i historien og klarer ikke slippe taket før du er ferdig, sier svenske Stefan Ahnhem som har gjort suksess med sin serie om Fabian Risk der «Offer uten ansikt» er den første - og «Motiv X» er den siste.

Viveca Stens tips:

Stina Jackson: «Silvervägen», kommer på norsk i august under navnet «Sølvveien»

– Det er en helt fantastisk spenninsroman med et nesten poetisk miljø som har herjet på bestselgerlistene i Sverige det siste året. Det er et skimrende miljø som utspiller seg her. Men siden den ikke er kommet på norsk, vil jeg også slå et slag for Camilla Läckbergs nye soman «Gullburet» - som er helt annerledes enn det hun har gjort tidligere. Dette er en riktig lese-i-ett-strekk-bok, jeg kunne ikke legge den fra meg, sier svenske Viveca Sten som er aktuell i Norge med den 10. boken i den populære Sandhamn-serien, «I feil selskap».

Aslak Nores tips:

Alex Michaelides: «The Silent Patient», kommer på norsk våren 2020.

– Denne er stor i USA for tiden. For de som kan lese engelsk: Les! Det er en psykologisk thriller, som vi jo har lest en del av nå, men denne er spesiell, skummel og veldig god. Det handler om en psykoanalytiker som prøver å finne svar på hvorfor en kvinne som er innesperret på mentalsykehus tok livet av ektemannen sin for flere år siden. Uten å si for mye: Det kommer en meget overraskende tvist her som nok er grunnen til at den er blitt så populær, sier Aslak Nore som vant Rivertonprisen i fjor for spionthrilleren «Ulvefellen».

Hanne Kristin Rohdes tips:

Agatha Christie: «4.50 fra Paddington»

– Agatha Christie er selve førstedamen når det gjelder krimhistorier uten «gørr.» Jeg kan lese bøkene hennes igjen og igjen. Hver gang fascineres jeg over hvor mye død og elendighet hun kan stappe inn i bøkene sine uten at det er i nærheten av å bli overdose vold og blod. Det er nesten så jeg er fristet til å kalle drapene hennes for «kultiverte drap». Hun byr på krimeleganse. Ingen over. Ingen ved siden, sier Hanne Kristin Rohde som i vår er aktuell med «Blålys» - en ny krimserie for barn der det er kommet to bøker: «Pyramidemysteriet» og «Mysteriet med det forbudte bildet».

Arne Dahls tips:

Don Winslow. «The border», ikke kommet på norsk

– Om dere er klare for å lese 750 engelske sider, så bør dere absolutt lese denne. Det er ikke bare årets, men sannsynligvis tiårets beste bok. Den er intet mindre enn fantastisk skrevet. Han skriver om grenseovergangen mellom USA og Mexico, om narkotikahandelen på alle nivåer - på en imponerende måte. Den ligger fortsatt i hodet mitt - lenge etter endt lesning, sier svenske Arne Dahl som er aktuell med den tredje boken om politimannen Sam Berger og medhjelperen Molly Blom - en bok som fikk Jyllandsposten til å skrive at «det er ingen i nordisk krim som er bedre enn Arne Dahl nå».

Ruth Lillegravens tips:

Ane Riel: «Harpiks»

– En burlesk, vill, fryktelig, herlig - og framfor alt original - bok, fortalt av et barn ute i skogen. Her møter sosialrealisme eventyrsjangeren i et glitrende språk. Riel vant Glassnøkkelen for boken, men jeg mistenker at altfor få norske lesere har oppdaget denne perlen. Les, sier Ruth Lillegraven som i fjor kom med sin første thriller, «Alt er mitt».

Martin Österdahls tips

Robert Harris: «München»

– Selv vil jeg lese Gard Sveens «Bjørnen», den høres bra ut. Men om jeg skal anbefale en jeg har lest, må det bli denne spionthrilleren av Robert Harris. Han skriver om det avgjørende møtet mellom Hitlers Tyskland og vestmaktene - München-konferransen i 1938 - og opptakten til andre verdenskrig. Det er et fengslende kammerspill, uhyre velskrevet av en dyktig forfatter som er historieinteressert, sier svenske Martin Österdahl som selv er aktuell på norsk med boken «Ti svensker må dø».

Katrine Engbergs tips:

Sjöwall & Wahlöö: «Roman om en forbrytelse» (Serien om Martin Beck)

– I påsken i år vil jeg anbefale å gjenlese en av Sjöwall & Wahlöös ti klassiske krimromaner, «Roman om en forbrydelse». Selv om bøkene er 40 til 50 år gamle, er de mer aktuelle enn noensinne, og med deres psykologiske dybde, samfunnskritikk, vidd og humor har de dannet skole for hele vår skandinaviske krimtradisjon, sier danske Katrine Engberg som fikk mye oppmerksomhet med krimdebuten «Krokodillevokteren» - og nå er hun aktuell på norsk med Glassvinge».

Gard Sveens tips:

Roar Ræstad: «Ravnens time»

– Roar Ræstad har skrevet en helt glitrende roman fra krigen som byr på det aller meste du kan ønske deg. Handlingen utspiller seg i Trondheim under andre verdenskrig - og dette er tredje bok om politimannen Gabriel Navarseth, sier kritikerroste Gard Sveen som har tittelen klar på sin femte bok om politimannen Tommy Bergman: «Drømmenes gud» kommer etter planen til høsten.

Elisabeth Norebäcks tips:

Noah Hawley: «De som faller»

– Denne kom for et par år siden og er superbra og meget lesverdig. Jeg synes den er veslskrevet, samtidig som den vekker intressante tanker og spørsmål rundt medias rolle - og veldig aktuell forhold til hvordan vi reagerer på hva som er sant og ikke, sier svenske Elisabeth Norebäck som brakdebuterte med den psykologiske thrilleren «Si at du er min» som nå er solgt til over 35 land. Boken kom på norsk i år.

Øistein Borges tips:

Gard Sveen: «Bjørnen»

– Dette er en komplett spenningsroman: Kunnskapsrik, begrunnende, velskrevet, smart komponert. Jeg har bare én eneste ting å utsette på den, en korrekturfeil på side 47. Men det sier jeg bare for å vise hvor mye jeg setter pris på den, sier norske Øystein Borge kom i vår med sin tredje krim i den kritikerroste serien om Bogart Bull, «Jeg er nummer 13».

Anne Mette Hancocks tips:

Joel Dicker: «Sannheten om Harry Quebert-saken»

– Jeg syntes først denne så kjedelig ut, men etter bare å ha lest en halv side, var jeg solgt - og jeg leste som besatt til jeg ble ferdig. Boken er skrevet av sveitsiske Joel Dicker - og er blitt et internasjonalt fenomen. Nå også TV-serie (finnes på Sumo). Det handler om en stjerneforfatter med skrivesperre som drar hjem til sin gamle mentor for å få hjelp. Kort tid etterpå finner politiet et lik nedgravd i hagen i mentoren, og forfatteren starter sin egen etterforskning. Det er en kjærlighetshistorie blandet sammen med et helt vilt godt krimplot, sier danske Anne Mette Hancock som debuterte i 2017 med «Likblomsten» som hun fikk Det danske kriminalakademis debutantpris for.

Heine Bakkeids tips:

André Bjerke: «Nattmennesket»

– Jeg må bare ta denne gamle klassikeren. Jeg husker fortsatt at hårene reiste seg på armene da jeg leste begynnelsen. Hvis du ikke har lest den, bør du gjøre det i påsken, sier Heine Bakkeid som fikk terningkast 6 for sin krimbok «Møt meg i paradis» som kom ut i fjor.

NB! Boken var den første i rekken av dikteren André Bjerkes krimbøker - som opprinnelig ble utgitt under pseudonymet Bernhard Borge.

Pssst! Og hva sier VGs krimanmeldere?

VGs anmelder Sindre Hovdenakks beste tips:

Mikael Niemi: «Koke bjørn»

- Dette er en roman med mange lag, og den kan med fordel også leses som en krimfortelling. Historien om presten Lars Levi Læstadius og hans lærling Jussi inneholder en Sherlock Holmes-inspirert intrige som tar opp i seg elementer som menneskets ondskap og moralske forfall på den ene siden og lesningens under på den andre. Spennende og givende på samme tid. Fikk 6 i VG!

VGs anmelder Elin Brend Bjørheis beste tips:

Leila Slimani: «Vuggesang»

Foto: CAPPELEN DAMM

- Nifs psykologisk thriller skrevet med et nøkternt og på samme tid uhyggelig sterkt språk. En bok som blir sittende lenge i kroppen.

Publisert: 11.04.19 kl. 20:46