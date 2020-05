SELGER: Strawberry Publising selger forlagene i Sverige og Danmark til Bonnier Books. Her hovedeier Petter Stordalen og forlegger Jonas Forsang. Foto: Hallgeir Vågenes

Stordalen selger forlagene i Sverige og Danmark

I dag ble det klart at Petter Stordalens forlagsgruppe Strawberry Publishing selger forlagene i Sverige og Danmark til Bonnier Books.

Bakgrunnen for salget er at Strawberry ønsker å satse stort digitalt i Norge – og grunnet coronakrisen trenger de kapital.

Det er ikke lenge siden Petter Stordalen utvidet forlagssatsingen til både Sverige og Danmark – der de fikk hentet inn toppfolk fra den svenske og danske bokbransjen. Nå selger Strawberry til det som de har sett på som sin største konkurrent, Bonnier.

– Bonnier har vært vår største konkurrent, derfor er det ekstra morsomt at vi kom i mål med dem. Det er ingen man respekterer mer enn dem man må har kriget hardest med, sier Petter Stordalen i en uttalelse sendt på mail til VG.

Han er hovedeier i Strawberry Publishing og opplyser at på under ett år har forlagsvirksomheten i Sverige og Danmark nærmet seg 50 millioner i omsetning – og er på kurs mot en tilnærmet dobling i 2021.

Corona-tap

Det er ingen hemmelighet at Stordalens hotellvirksomhet har tapt store summer på corona-krisen – og forlagsgruppen trenger nå kapital for å gjennomføre digitalsatsingen i Norge.

– Bokbransjen er midt i en voldsom digitalisering som vil kreve alt vårt fokus i Norge, og derfor føles det naturlig å overlate stafettpinnen i Sverige og Danmark til Bonnier som er ledende også på det feltet, sier Stordalen.

Bonniers oppkjøp omfatter Strawberry Publishing og Bazar Publishing i Sverige og Strawberry Publishing i Danmark. Administrerende direktør Håkan Rudels i Bonnier Books sier i en kommentar at han er imponert over hva Strawberrys ansatte og eiere har oppnådd på kort tid i Sverige og Danmark.

– Norden har lenge vært Bonnier Books hjemmemarked og gjennom disse anskaffelsene styrker vi vår posisjon i Sverige mens vår tilstedeværelse i Danmark tar et stort skritt fremover. Oppkjøpene tar oss også videre på vekstreisen vi har foran oss i Norden og resten av Europa de neste årene, sier Håkan Rudels.

TAPTE: I løpet av april tapte Petter Stordalen og hans hotellselskap 450 millioner kroner, har han uttalt i NRKs «Lindmo». Foto: Magnus Sandberg

Med på kjøpet fikk Bonnier bestselgerforfattere som Lucinda Riley og Ninni Schulman i Sverige og Katrine Engberg, Camilla Läckberg og Viveca Sten i Danmark.

Forlegger Jonas Forsang i Strawberry sier til VG at alle norske utgivelser går som planlagt. De har også ansatt tre nye: Anne Huso fra Gyldendal er ansatt som redaktør, mens Anna Brekke og Ida Henschien Sæhle begynner på salg og marked.

– Regnskapet for Strawberry-forlagene i Norge for 2019 er til revisjon, men vi lander på drøye 100 millioner i omsetning og cirka 10 millioner på bunnlinjen. Vi har ingen ambisjoner om at vi skal greie å levere slike resultater i fortsettelsen, men registrerer at vi øker salget på alle fronter i et utfordrende marked, og det er vi stolte over. Vi kjører alle norske utgivelser som planlagt, har ansatt en ny redaktør, to nye medarbeidere på salg og marked, og jobber for å fortsette å ta markedsandeler i tiden fremover også, sier Jonas Forsang til VG.

I Norge er planen å satse stort digitalt. Corona-utbruddet har bidratt til at det digitale tempoet skrus opp, og Strawberry er kommet frem til at de ikke klarer å gjennomføre den nye digitale satsingen i tre land.

– Corona-krisen har ikke snudd verden helt på hodet, men den har forsterket alle trender og økt tempoet i alle omstillinger. Det har tvunget fram en langt større digital satsing enn hva vi hadde tatt høyde for – og det løftet blir det for stort å gjøre i tre land samtidig.

Hva konkret den digitale satsingen går ut på, vil de ikke si så mye om.

– Som Petter er inne på så har vi flere digitale prosjekter som vi vil se dagens lys i løpet av det neste året. Samtidig opplever vi at stadig flere forfattere kontakter oss med sine lydbokprosjekter, da vi distribuerer til både Storytel og Fabel, sier Forsang.

Han bekrefter at det var flere interesserte og budgivere i salgsprosessen.

– Men til slutt var vi ikke i tvil om at Bonnier var riktig forlag til å bygge videre på det sterke fundamentet som våre ansatte i Sverige og Danmark har skapt. De kom også med et godt tilbud og vil samtidig tre inn i alle forpliktelser slik at både forfattere og ansatte får muligheten til å utvikle selskapene videre, sier forlegger Jonas Forsang.

Bonnier Books samler Bonniers bokrelaterte aktiviteter som spenner fra tradisjonelle utgivere til bokhandelskjeder og digitale abonnementstjenester for lyd og e-bøker. De har rundt 2000 ansatte i syv land og omsetter for cirka 6 milliarder svenske kroner.

