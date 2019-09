ANDRE BOK: «Furet/Værbitt» er den andre boken i Anne Holts ny krimserie om Selma Falck og Einar Falsen. Foto: Terje Bringedal

Proff til fingerspissene. Bokanmeldelse: Anne Holt: «Furet/Værbitt»

Antihelten Selma Falck fester grepet om leseren i Anne Holts nye krimbok «Furet/Værbitt». Hun og Einar Falsen står ut som noen av de mest minneverdige karakterene fra siste års krimutgivelser, men det viktige budskapet skygger for krimhistorien denne gangen.

Selma våkner opp i en brennende hytte uten å vite hvilken dato eller årstid det er, eller hvordan hun kom seg dit. I bakhodet har hun en diger flenge og kroppen er mørbanket. Mens Selma kjemper for livet pensler historien tilbake i tid, i parallelle kapitler.

Vi får vite at Selma er blitt engasjert for å finne ut hvorfor svigersønnen, som var en kjent politisk influencer, døde under middagen i sitt eget bryllup noen måneder tidligere. Videre blir vi trukket inn i de politiske gemakker, til Norges justisminister som vokter gamle hemmeligheter.

«Furet/Værbitt» Forfatter: Anne Holt Sjanger: Krim Forlag: Gyldendal Sideantall: 400 Pris: 399 kr

Holt er en av våre aller fremste krimforfattere innen sosialrealistisk krim. Bøkene tar pulsen på samtiden og inneholder mye politikk og samfunnskritikk. I den nyeste handler det om ytringsfrihet og hvordan mediene som er ment å bringe oss sammen isteden blir en kilde til splid, hets, hat og forakt, og hvilke konsekvenser dette kan få for familier, enkeltpersoner og ikke minst for demokratiet vårt. Her er blant annet en sterk scene med en matboks, som Holt har hentet fra egne erfaringer.

Bokens budskap er skremmende aktuelt og viktig, og Holt bruker mye plass for å bygge oppunder det. Dessverre på bekostning av krimhistorien. Flere dialoger gir følelsen av å lese en sakprosabok, det blir noe konstruert over det hele. Noen steder blir Holt også litt for belærende i sin iver etter å hamre budskapet inn hos leseren.

«Furet/Værbitt» har en tradisjonell whodunnit-historie i bunn, men låner også flittig fra thrilleren. Sistnevnte er tydelig i scenene med Selma, de er intense og gode – det skulle bare vært enda flere av dem. Selma er en herlig og kul antihelt med mørke sider, litt som hovedkarakterene i Gillians Flynns populære psykologiske thrillere.

Vi kommer tettere inn på henne i denne boken, hun fremstår mer menneskelig og vi får mer sympati for henne. For hun gjør uutslettelig inntrykk med sine kommentarer og utilslørte kynisme. Gjennom små drypp får vi en større forståelse for hennes anstrengte forhold til barna og hva som kan ha formet henne til den hun har blitt.

Samspillet med Einar, som i likhet med Selma er en av de mest minneverdige karakterene fra siste års krimutgivelser, er herlig. Men spenningen faller i de øvrige kapitlene, til tross for at Holt er proff til fingerspissene når det gjelder å knytte tråder og hendelser sammen og har en egen evne til å komme opp med originale drapsmetoder. Leseren får aldri følelsen av at klokken tikker ned mot en potensiell dødelig avslutning.

Da er det mer spennende med hintene som gis om Selmas skjebne i kommende bøker. En fin kontrast til bokens øvrige budskap og en utstrakt hånd om at håpet lever selv i de mest mistrøstige tider.

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei

Publisert: 20.09.19 kl. 07:26







