Bokanmeldelse: Chris Hammer «Krattlandet»- Knall krim fra Down Under

Chris Hammer brakdebuterer som krimforfatter med drama fra den australske landsbygda.

Ingvar Ambjørnsen

Tittel: «Krattlandet»

Oversatt av: Anlaug Lia

Forfatter: Chris Hammer

Sjanger: Krim

Forlag: Goliat

Sideantall: 435

Pris: Kr 349

Terning: 5

Det er søndag formiddag i den søvnige småbyen Riversend. Presten står på kirkebakken og snakker med folk fra menigheten. Så går han inn i kirken for å gjøre unna de siste forberedelsene til gudstjenesten. Etter noen minutter vender han tilbake. Tungt bevæpnet. Med uhyggelig presisjon feier han fem personer ut av livet, før han selv må gi tapt for et skudd fra den lokale politimannen. Ingen av de gjenlevende skjønner noen verdens ting.

Ett år senere ankommer journalisten Martin Scarsden fra avisen «Sydney Morning Herald». Han har fått i oppdrag å skrive en historie om hva hendelsen har gjort med innbyggerne i den vesle byen. En hetebølge har lenge ligget over distriktet. Riversend er døende. Nesten alle butikker stengt. Den nådeløse solen svir av alt grønt. Byen er blitt en dyster kulisse for Det Meningsløse. Men når Martin begynner å snakke med folk, har de fleste bare godt å si om presten.

Særlig den smellvakre Mandy i bokhandelen ... Og når to tyske ryggsekkturister blir funnet mishandlet og drept ute i det knusktørre omlandet et par dager senere, skyter handlingen fart. De ble nemlig meldt savnet et år tidligere. Omtrent samtidig med kirkemassakren.

Det er et stort lerret den tidligere journalisten Chris Hammer har spent opp i sin debutroman. Og han fyller det med en kompleks og spennende intrige. Men vi vet det jo: Det er ikke alltid det går så bra når gamle, durkdrevne journalister tar steget over i det skjønnlitterære. Hammer er imidlertid et talent utenom det vanlige. Her er lange passasjer som kan brekkes om til ren poesi. Og han nøyer seg ikke med bare å avdekke selve kriminalintrigen.

Også Martin Scarsden selv blir lagt under lupen. For ikke å snakke om den kriminaljournalistikken han og hans kolleger bedriver. For ganske snart er Riversend en sydende gryte av rykter, nyheter, og gamle og nye løgner. Hva kan man egentlig skrive, og hva bør helst få hvile i skygge og glemsel? Er den hele og fulle sannhet alltid til alles beste?

«Krattlandet» er en hei dundrende kriminalroman. Ingen tvil om det. Men den er også en roman til ettertanke. Ja, til og med en kjærlighetsfortelling. Fra før av har vesle Goliat forlag sikret seg gullpennen til Peter May. Med oppkjøpet av Chris Hammer viser de nok en gang at de vet hva de driver med. Dette er krimforfattere hentet inn fra det internasjonale a-laget. Boken er nydelig oversatt av Anlaug Lia.

