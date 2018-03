LILA OG ELENA SOM TENÅRINGER: Her er de første bildene fra HBO-serien som er basert på Elena Ferrantes første bok i Napoli-kvartetten. Fra venstre: Gaia Girace, som spiller Lila, og Margherita Mazzucco som spiller Elena. Foto: HBO Nordic

Her er Elena og Lila i Elena Ferrantes nye store HBO-serie

Publisert: 16.03.18 13:34

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

BOK 2018-03-16T12:34:54Z

Etter ni måneders leting blant 9000 barn og 500 voksne, er rollene som Elena og Lila i TV-serien som er basert på Elena Ferrantes «Mi briljante venninne», besatt.

– Jeg fikk gåsehud da jeg så de første bildene HBO har publisert av hovedpersonene Elena og Lila. Alle som har lest Napoli-bøkene har selvsagt sine egne bilder, men dette lover veldig bra, sier forlagssjef Håkon Kolmannskog i Samlaget som gir ut Elena Ferrantes bøker i Norge.

To par Elena og Lila

TV-serien er nå under innspilling, og er en samproduksjon mellom HBO, Rai Fiction og Timvision. Den baserer seg på Ferrantes første bok i den såkalte Napoli-kvartetten, «Mi briljante venninne» - eller «My Brilliant Friend som den heter på engelsk og som blir tittelen på TV-serien.

Bakgrunn: Mysteriet Ferrante

Castingen til serien tok over åtte måneder - og de ansvarlige for castingen så over 9000 barn og 500 voksne - både profesjonelle skuespillere, amatører og skoleelver fra regionen Campania.

To par Elena og Lila er nå i boks: Nykommerne Elisa Del Genio og Ludovica Nasti ble valgt til hovedrollene Elena og Lila som barn. Mens Margherita Mazzucco og Gaia Girace tar over etterhvert som Elena og Lila når de blir tenåringer.

Bokserien om venninnene Elena og Lila skapte Ferrante-feber i store deler av bokverdenen og er også blitt en kjempesuksess her i Norge. Hele tre av de fire bøkene fikk terningkast 6 i VG - og serien har et totalopplag på rett under 500.000 eksemplarer.

– Å få gi ut Elena Ferrantes bøker er et eventyr. For en forlegger er det ingenting som er mer inspirerende enn gi ut bøker av så høy kvalitet som samtidig treffer så mange lesere, sier forlagssjef Kolmannskog, som har stor tro på TV-serien basert på bøkene.

Ferrante skriver manus

– Bøkene til Ferrante ber jo om å bli dramatisert. De sterke historiene, miljøskildringene og de svært interessante karakterene gjør Napoli-kvartetten godt egnet til TV-serie. Det er svært gode krefter bak denne produksjonen, Ferrante er jo dessuten selv involvert, så dette gleder vi oss til.

Den myteomspunnede forfatteren Elena Ferrante - som er en pseudonym for en kvinnelig italiensk forfatter - har nemlig selv vært med på å skrive manus.

Totalt er 150 skuespillere og rundt 5000 statister involvert i produksjonen - og ifølge HBO er det bygget opp et sett på over 65.000 kvadratmeter, samt bygget 14 eksteriør til leilighetsbygg, fem innvendige interiør i leiligheter, en kirke og en tunnel.

Regissør er Saviero Costanzo.

I TV-serien møter vi Elena Greco som etter at hennes beste venninne LIla (som egentlig heter Rafaella Cerullo) forsvinner uten spor, setter seg ned for å skrive fortellingen om deres vennskap - og til tider uvennskap. De blir venninner på barneskolen tilbake i 1950 i Napoli - og i Ferrantes bokserie følger vi dem i over 60 år av deres liv.

Det er ennå ikke kjent når serien får premiere.