Da boken ble gitt ut, gikk den rett inn på New York Times sin bestselgerliste, men flere mente det ikke kunne være 16-åringen selv som hadde skrevet den. Nå har D’Amelio innrømmet at hun har brukt en såkalt «ghostwriter». Det kom frem i podkasten «Views with David Dobrik and Jason Nash», ifølge Dexerto.