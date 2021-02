ETTERLYSER ROYALTY: Eirin Kristiansen sier hun ikke har fått utbetalt royalty fra Panta siden 2018, mens Therese Lund Stathatos forteller at Panta trakk fra 20.000 fra royaltyen hennes til en medforfatter som ifølge henne ikke fantes. Foto: Privat

Fullt bransjeopprør: Varsler at forlag kan bli ekskludert

Flere forfattere melder om manglende utbetalinger og økonomisk rot fra Panta forlag. Nå vurderer Forleggerforeningen suspensjon og ekskludering av forlaget.

– Hvis anklagene mot Panta Forlag stemmer, så er dette ikke bare i strid med god forlagsskikk, men også ulovlig, sier administrerende direktør Heidi Austlid i Den norske Forleggerforening.

– Jeg reagerer sterkt på at Forleggerforeningen kommer med sterke påstander om ulovligheter uten noen form for dokumentasjon og uten å ha kontaktet meg først, svarer forlegger Alexander Elgurén i Panta, tidligere Pantagruel.

Før jul skrev VG om den unge debutanten Rahma Hameds «sjokkerende kontrakt» med Panta – og flere forfattere som følte seg lurt og misbrukt av samme forlag. De mener Panta blant annet tar fra forfatternes royalty.

VIL RYDDE OPP: Forlegger Alexander Elgurén i Panta (tidligere Pantagruel) sier han vil rydde opp i kontraktene med forfatterne, men reagerer sterkt på beskyldninger fra tidligere ansatte.

På nyåret snudde forlegger Elgurén og betalte Rahma Hamed både normal royalty og forskudd, men nå forteller flere forfattere om sin historie med forlaget.

– Ikke fått betalt siden 2018

En av dem er klesdesigner og influencer Eirin Kristiansen (26) som hadde stor suksess med sin bok «Miss Independent» som kom ut på Panta i 2016. Men da hun fikk sin andre royaltavregning i 2018, så hun seg nødt til å kontakte advokat.

– Royaltyen min var redusert med hele seks prosent, sier Kristiansen.

Siden den gang har hun ikke fått utbetalt royalty i det hele tatt, sier Kristiansen som tok kontakt med Panta igjen etter VG-sakene om forlaget.

FIKK IKKE BETALT: Den tidligere «Bloggerne»-profilen Eirin Kristiansen er nå klesdesigner og influencer – og forteller at hun ikke har fått utbetalt royalty fra Panta forlag på tre år.

– Etter avtale med Elgurén har jeg nå fakturert dem for skyldig royalty. Jeg har gått og tenkt på dette i tre år, det var ikke et godt møte med forlagsbransjen, sier Kristiansen som understreker:

– For min del er det ikke pengene det handler om, men følelsen av at jeg kan se tilbake på min første bok uten å få vondt i magen. Det føler jeg at jeg kan nå.

Alexander Elgurén mener Eirin Kristiansens kontrakt ble fulgt til punkt og prikke – og at dette er en misforståelse.

– Kvantumssalg gir lavere priser og dermed lavere royalty. Dette hadde ikke Eirin registrert, men vi vil ikke at noen av våre forfattere skal føle på vondt i magen for bøker som er utgitt hos oss. Kontrakter er viktige, men mennesker er viktigere.

– Derfor er vi blitt enige med Eirin om at beløpet på rundt 40.000 kroner skal utbetales henne, sier Elgurén.

Han forklarer det at Panta ikke har betalt Kristiansen royalty siden 2018, slik:

– Royalty for 2018 ble ikke utbetalt da forfatter ikke sendte inn bilag eller faktura, men royalty for 2019 var vår feil. Royalty for 2020 er ikke avregnet ennå, sier Elgurén.

Debutant: - Det fantes ingen medforfatter

Du har kanskje ikke hørt om forfatter Therese Lund Stathatos, men romanen «Min ulydige mor» ble en skikkelig undergrunns-bestselger da den kom i 2018 og særlig da den kom i pocket i 2019.

Boken ble utgitt på Panta forlag og var Therese Lund Stathatos debut i en alder av 64 år. Hun sier hun fikk seg en ubehagelig overraskelse da royaltyoppgaven kom.

Royaltyavregningen, som VG har sett, viser at Panta hadde trukket 20.000 kroner av royaltyen til en medforfatter som ifølge Stathatos ikke finnes. Det viste seg at det var punkt i kontrakten der det står:

«Forlaget medforfatters vederlag er på kr 20.000 og kommer til fratrekk av hovedforfatters royalty.»

HVILKEN MEDFORFATTER? Therese Lund Stathatos lurer veldig på hvem forlaget Panta mener er medforfatter på boken «Min ulydige mor» som hun sier det ikke er noen tvil om at hun skrev selv.

– Jeg hadde jo ikke tenkt over at dette gjaldt i mitt tilfelle, fordi jeg hadde da vitterlig skrevet boken selv. Det fantes ingen medforfatter. Mulig forlaget vil si at det var mye redaktørarbeid på boken, men dette var ikke noe mer enn vanlig forlagsredaktørarbeid, sier Lund Stathatos.

Den resterende summen for 2019-salget av «Min ulydige mor» er ifølge Stathatos fortsatt ikke utbetalt.

Da hun etterlyste dette senest før jul, fikk hun beskjed om å sende en faktura til forlaget – noe Forfatterforeningen aldri før har hørt om.

– Riktignok kan forlag være trege til både å sende oppgaver over royalty og utbetale den, men fakturakrav har jeg aldri hørt noe om. Og å trekke 20.000 til en medforfatter når det ikke er noen medforfatter, er jo helt bedrøvelig, sier leder Heidi Marie Kriznik i Forfatterforeningen til VG.

Stathatos valgte i likhet med Eirin Kristiansen å forlate forlaget etter uenighetene.

– Jeg føler meg sliten og demotivert. Jeg velger å stå fram med dette fordi det er en prinsippsak. Det er ikke veldig store summer det er snakk om, men likevel ikke noe man skal finne seg i, sier hun.

Panta: - Trist å kjekle om 20.000

Alexander Elgurén sier at Panta jobbet over flere år med «Min ulydige mor».

– Det gikk langt utover vanlig forlagsarbeid. Det er likevel unødvendig og trist å kjekle om 20.000 kroner, selv om dette var avtalt i kontrakten. Siden hun sier beløpet overrasket henne, har vi tydeligvis ikke gjennomgått kontrakten grundig nok med henne, sier Elgurén som etter at VG ringte har tatt kontakt med Stathatos for å rydde opp.

Samtidig reagerer han på Forfatterforeningens uttalelser.

– At Forfatterforeningen ikke har fått med seg at det er vanlig at revisor krever faktura før utbetaling til forfatterne, er veldig overraskende. Vår revisor har praktisert dette i mange år. I tilfellet med Lund Stathatos var nettopp manglende faktura problemet, sier Elguren.

En annen som debuterte som forfatter etter fylte 60 år på Panta forlag, er Svend Otto Remøe. Han skrev sakprosaboken «Fanget i polarisen» og sier han var helt grønn i forlagssammenheng.

– Det ble trykket opp et førsteopplag på 3000 bøker – og jeg skulle ha hatt et ganske greit forskudd. Da jeg etterlyste det, fikk jeg følgende beskjed under kontraktsinngåelsen: Panta gir ikke forskudd. Jeg vet jo nå at det er feil, sier Remøe.

FØLER SEG LURT: Svend Otto Remøe etterlyste forskudd for boken «Fanget i polarisen» som ble trykket i et førsteopplag på 3000, men sier han fikk beskjed om at Panta ikke gir forskudd.

Pengene som forfatteren ifølge bransjestandard hadde krav på å få utbetalt som forskudd, ble ifølge Elgurén i stedet brukt på PR.

– Rutinen hos oss er at forfatteren skal delta i samtalen om forskudd og markedsinnsats. Her satset vi på mer PR og markedsføring. Vi beklager hvis han oppfattet at vi sa kategorisk nei til forskudd, Panta betaler også forskudd når det er behov for det, sier Elgurén.

Ansatte sa opp på grunn av egen helse

Tidligere salgs- og markedssjef i Panta Forlag, Linda Sørung, er ikke overrasket over forfatternes opplevelser med forlaget.

– Jeg kjenner til at det har vært problemer med utbetaling av royalty og at mange forfattere har vært misfornøyd, bekrefter Sørung.

Selv gikk hun på dagen august 2019 etter halvannet år på forlaget.

– På grunn av min egen helse kunne jeg ikke bli værende hverken på forlaget eller i bransjen overhodet. Jeg hadde egentlig ikke lyst til å fortelle om mine opplevelser, men gjør det nå fordi bransjen ikke kan sitte og se på at et forlag drives på en denne måten, sier Sørung.

Tidligere markedsansvarlig i forlaget, Cassandra Ellefsen, forteller også om en praksis der de ansatte ble bedt om ikke å svare utenlandske agenter som spurte om en bok var utgitt, ettersom utgivelse ville bety at forlaget måtte betale andre delen av kjøpesummen for bokrettighetene.

– Alexander Elgurén ga meg beskjed om å ikke svare agenter hvis de spurte om utgivelsesdato – fordi han sa at da ville de bare begynne å mase om penger og royalty, sier Ellefsen.

I likhet med Sørung var hun langt nede da hun sa opp jobben i november 2019. Hun slet også med å få utbetalt feriepenger da hun sluttet.

– Til slutt ble jeg fortalt at forlaget ikke hadde penger å betale ut, og da kontaktet jeg Arbeidstilsynet som rådet meg til å sende et rekommandert brev med kravet mitt og beskjed om at jeg ville ta saken videre om ikke det ble betalt innen fristen. Da kom pengene, sier Ellefsen.

Elgurén: Det gir ikke mening

Alexander Elgurén ønsker ikke å kommentere ansettelsesforholdene, men reagerer sterkt på beskyldningene om at ansatte ble bedt om å holde tilbake informasjon til utenlandske agenter.

– Jeg vil på det sterkeste avvise påstanden fra tidligere ansatte om at vi har gjort noe forsøk på hemmelighold rundt utgivelser. Det gir ikke mening. Denne informasjonen ligger åpent for alle på Internett.

Forleggerforeningen ser alvorlig på beskyldningene mot forlaget.

VIL UNDERSØKE: Forleggerforeningens Heidi Austlid sier at dersom anklagene som kommer frem, kan Panta bli ekskludert som medlem.

– Hvis det er slik at en eller flere av de relativt alvorlige anklagene mot Panta forlag stemmer, så ligger det i kortene at styret vil innstille på at Panta forlag suspenderes inntil spørsmålet om ekskludering behandles av medlemsmøtet i foreningen, sier administrerende direktør Heidi Austlid i Den norske Forleggerforening.

Hun understreker at Forleggerforeningen ikke har sett dokumentasjon på noen av påstandene, men sier at de nå vil innhente en forklaring fra forlaget og så mye informasjon de kan. Avhengig av forklaringen vil styret innstille på et vedtak fra medlemmene.

Uttalelsene får Alexander Elgurén til å se rødt.

– Jeg reagerer kraftig på at Forleggerforeningen kommer med sterke påstander om ulovligheter uten noen form for dokumentasjon og uten å ha kontaktet meg først, sier Elgurén som nå ser frem til å gå gjennom alle spørsmålene med foreningen.

REAGERER: Panta-forlegger Alexander Elgurén reagerer på både tidligere ansattes påstander og Forleggerforeningens relativt tydelige beskjed om at forlaget kan risikere å bli både suspendert og ekskludert.

– Hvis Forleggerforeningen nå vil ekskludere oss basert på noen misforståelser og menneskelige feil, så kan ikke vi gjøre stort med det. Vi tror det har en stor verdi at det finnes små forlag som jobber for at nye forfatterstemmer kan få utgitt sine historier. Det skal vi fortsette å jobbe for hver eneste dag.

– Vi er veldig opptatt av å ha ordentlige forhold og tydelige kontrakter. Vi har en grundig prosess med kontraktsmøter for å sikre oss at vi er enige, sier Elgurén.

– Hvordan kan du si at dere opptatt av å ha ryddige forhold og tydeligere kontrakter, når flere forfattere gjennom tre VG-saker forteller det motsatte?

– Kontraktene har vært ryddige og tydelige, men det er åpenbart at ikke alle har forstått kontraktene likevel. Derfor vil vi rydde opp i de forholdene som kommer frem i denne saken. Alle skal få det de har krav på i kontraktene og de ytterligere kravene de kom med, sier Elgurén.

– Hvorfor ikke bare bruke en normalkontrakt som andre norske forlag gjør?

– Vi har siden før 2008 gjentatte ganger stilt foreningen spørsmål ved normalkontrakten, fordi den har så mange svakheter. Derfor bruker vi våre egne kontrakter, og de er faktisk veldig like. Vi tilbyr våre egne kontrakter og normalkontrakten, slik at forfatterne kan velge.