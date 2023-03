SELFIE: Salman Rushdie la nylig ut denne selfien på Twitter. Forfatteren ble blind på det ene øyet som følge av knivangrepet i fjor sommer.

Salman Rushdie etter angrepet: − Dyp forbindelse til det litterære Norge

Etter knivangrepet i fjor sommer, har Salman Rushdie (75) slitt veldig med å skrive. Denne uken kommer hans nye bok på norsk – samtidig som han blir utnevnt til æresmedlem av Norsk PEN.

– Jeg er beæret og takknemlig for å bli utnevnt til æresmedlem i Norsk PEN, sier Salman Rushdie i en melding videreformidlet av hans litterære agent i Wylie agency.

Utnevnelsen av Salman Rushdie som æresmedlem av norsk PEN blir offentlig onsdag kveld i forbindelse med hans nye bok «Seiersbyen» – som kommer på norsk denne uken.

– Jeg har gamle og dype forbindelser til det litterære Norge, og jeg ser på denne prisen som en anerkjennelse av den nærheten.

– Tusen takk, sier Rushdie i meldingen.

Salman Rushdie har sagt nei til alle intervjuer i forbindelse med bokslippet, bortsett fra et større portrett i The New Yorker – der han snakket om hvordan han har opplevd tiden etter knivangrepet i august.

– Det er noe som heter PTSD PTSDPTSD, eller posttraumatisk stresslidelse, kjennetegnes av at man gjennomlever en traumatisk hendelse på nytt og har stadige mareritt om det som skjedde., vet du, sa Rushdie til The New Yorker.

Knivstukket 18 ganger

FEIRER: Forlaget Aschehoug lanserer denne uken Salman Rushdies nye roman «Seiersbyen» – og kledde opp forlaget slik.

Angrepet tok nesten livet av forfatteren som har levd med dødstrusler i flere tiår.

Rushdie ble stukket tre ganger i nakken og ytterligere 15 ganger i brystet og overkroppen – da en 24 år gammel mann stormet scenen under en opptreden om kunstnerisk frihet i delstaten New York.

Rushdie mistet synet på et øye – og har problemer med å bruke den ene hånden som følge av nerveskader.

Rushdie forteller til The New Yorker at det ikke bare er de fysiske skadene som har gjort det vanskelig for ham å skrive etter angrepet.

– Jeg har syntes det er veldig, veldig vanskelig å skrive. Jeg setter meg ned for å skrive, og ingenting skjer, sier han og fortsetter:

– Jeg skriver, men det er en kombinasjon av blankhet og søppel, ting jeg skriver og som jeg sletter dagen etter. Jeg er ikke ute av den skogen ennå, egentlig, sier Rushdie til The New Yorker.

FOTOGRAFERT AV KONA: I september 2021 giftet Rushdie seg for femte gang, med poeten Rachel Eliza Griffiths – som også har tatt dette pressebildet. Bildet ble tatt før angrepet som førte til at Rushdie ble blind på det ene øyet.

Han var innlagt på sykehus de første seks ukene etter angrepet – og må fortsatt til jevnlige undersøkelser. I dag er flere av skadene leget, og Rushdie forteller at han tross alt har det bedre.

– Med tanke på det som skjedde, så har jeg det ikke så ille, sier Rushdie.

24-årige Hadi Matar sitter fengslet i Mayville – tiltalt for drapsforsøk som kan gi ham 25 år i fengsel. Han er også tiltalt for overfall på Henry Reese, mannen som intervjuet Rushdie på scenen, noe som kan gi mannen inntil syv år ekstra.

TILTALT: Hadi Matar erklærte seg ikke skyldig da han ble varetektsfengslet i 13. august, dagen etter knivangrepet. Han sitter nå i fengsel i påvente av rettssaken.

Angrepet skjedde foran flere hundre vitner i salen denne augustdagen.

Rettssaken blir trolig ikke før neste år, ifølge The New Yorker.

Norsk PEN: Viktig å slå ring om litteraturen

Norsk PEN (den norske avdelingen av verdens største skribent- og ytringsfrihetsorganisasjon) skriver i en pressemelding at de også kjenner på en sterk tilknytning til Rushdie.

– Vi i Norsk PEN føler oss særlig knyttet til Rushdie og hans forfatterskap etter attentatet i 1993 mot William Nygaard, Aschehougs tidligere forlagssjef og vår senere styreleder, fordi Aschehoug ga ut boken «Sataniske vers», heter det i pressemeldingen.

Rushdies norske forlegger, William Nygaard, ble i 1993 skutt flere ganger utenfor sitt hjem i Oslo, men overlevde.

Nygaards sønn og nåværende forlegger og konsernsjef i Aschehoug, Mads Nygaard, sier at det er et stort privilegium å forvalte Rushdies forfatterskap:

– Denne forfatteren og Aschehoug har en lang historie sammen, og deler av denne historien er vond. Men kjernen i samarbeidet vårt har alltid vært, og vil alltid være, litteraturen, sier Nygaard til VG.

Salman Rushdie har levd med drapstrusler i over 30 år, etter at Irans daværende åndelige leder, ayatolla Khomeini, i 1989 beordret drapet på Rushdie som følge av «Sataniske vers».

Knivangrepet 12. august i fjor gjorde dypt inntrykk på hele den internasjonale bokverdenen, også på Norsk PEN:

– I dag fremstår det viktigere en noensinne å slå ring om litteraturen og Salman Rushdies og alle forfatteres rett til fri ytring. Vi er derfor stolt over å utnevne Rushdie til æresmedlem i Norsk PEN, sier leder Kjersti Løken Stavrum i pressemeldingen.