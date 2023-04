PAR I BØKER: Dette er to historier som utfyller hverandre, sier forlaget Cappelen Damm om ekteparet Abid Raja og Nadia Ansars bøker. Ansars bok kommer i september.

Nadia Ansar gir ut «tvillingbok»: Følger opp mannens «Min skyld» med «Min skam»

Abid Raja har solgt 150.000 av sin bok «Min skyld». Nå kommer kona Nadia Ansar med boken «Min skam» – i samme innpakning.

Kortversjonen Abid Raja har hatt stor suksess med boken «Min skyld», og nå kommer kona Nadia Ansar med boken «Min skam»

Bøkene utfyller hverandre og historien til Ansar kan leses opp mot ektemannens bok.

Nadia Ansar er psykologspesialist og «Min skam» handler om hennes oppvekst i en patriarkalsk skamkultur.

Ansar mener skammen hindrer mange i å leve frie liv og håper boken kan skape positive endringer.

Boken er skrevet av Ansar selv og er planlagt utgitt i september

Abid Raja er stolt over at Nadia våger å blottlegge seg og fortelle sin historie. Vis mer

– Dette er to historier som utfyller hverandre. Nadia har en sterk egen historie som er verdt å fortelle, sier kommunikasjonssjef Tone Hansen i Cappelen Damm til VG.

Abid Rajas «Min skyld» kom ut i 2021 og høstet gode kritikker. Boken solgte mest av alle bøker i Norge i 2021 og tredje mest i 2022. Hans søster Abida Raja solgte for øvrig fjerde mest av alle sakprosabøker i fjor.

Nå følger kona og psykologspesialist Nadia Ansar opp suksessen med boken «Min skam».

«Boken er et dypt personlig oppgjør med hennes egen oppvekst i en patriarkalsk skamkultur», skriver forlaget Cappelen Damm i en omtale av boken.

Nadia Ansar utdyper til VG:

FORFATTERDEBUTANT: Nadia Ansar gir ut sin første bok til høsten.

– Å dempe følelsene sine, å stilne uttrykket sitt, og å hver dag få beskjed om å etterstrebe stillhet, er ødeleggende for et menneske.

– Alle signalene, helt fra du er baby, om at andre mennesker ikke tåler den du er, skaper store emosjonelle sår. Det skaper skam, sier Ansar.

Hun forteller at mange av hennes medsøstre bærer på en slik skam, og mener det er skammen som hindrer dem i å leve frie liv.

– Skal vi klare å bryte den må vi våge å sette ord på opplevelsene våre, anerkjenne grunnleggende behov og stå opp for oss selv. Det er det jeg ønsker å oppnå med denne boken».

Info Fakta Nadia Ansar (43) Psykolog, spesialist i emosjonsfokusert terapi og spesialist i klinisk familiepsykologi. Hun har de siste 19 årene jobbet som psykolog og prosjektleder i blant annet Alternativ til vold, i barne- og ungdomspsykiatrien, i familievernet, og som avdelingsleder i Blå Kors Kompasset. De siste 6 årene har hun jobbet ved Institutt for psykologisk rådgivning i Oslo og har nylig fullført en doktorgrad i emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre. «Min skam» er hennes første bok. Vis mer

Ektemannen Abid Raja sier til VG at det ikke er tilfeldig at de forteller om boken i dag, 27. april.

– Det er nøyaktig 27 år siden vi avtalte per telefon å møtes etter mange hemmelige telefonsamtaler, forteller Raja.

På spørsmål om hvordan ideen om de to «tvillingbøkene» kom opp, svarer han bare:

– 27 år. Det er et langt liv å snakke sammen. Nadia har bidratt mye til min bok, og vi har mye støtte og hjelp i hverandre, sier Abid som sier han er utrolig stolt over Nadia.

STOLT: Abid Raja og Nadia Ansar avtalte for 27 år siden et møte i hemmelighet – og ble kjærester dagen etter.

– Ikke bare av alt hun har fått til i livet og gjort for meg, men også nå over at hun våger å utgi denne boken.

– At hun er villig til å blottlegge seg slik, i håp om å få til positive endringer, det gjør meg ekstra stolt, sier Raja.

I hans bok «Min skyld» var Nadia «det forbudte blikket i T-banevognen, kjæresten forkledd i burka, bruden han fryktet aldri ville komme – og kvinnen som gråt på bryllupsnatten», heter det i forlagets omtale.

Men Nadias stemme manglet.

NØDVENDIG BOK: Cappelen Damm mener Nadia Ansar har skrevet en nødvendig bok som gir innsikt i en kultur som bør belyses.

«Nå bruker hun sin personlige og faglige stemme til å fortelle historien om den flinke minoritetsjentas kamp for å få lov til å være seg selv», skriver forlaget.

Selv sier hun at helt siden hun ble født var forventningen at hun skulle gjøre minst mulig galt og ta minst mulig plass.

– Konsekvensen var en påført skam som stilnet meg. I mine mest sårbare øyeblikk, når jeg trengte som mest å si ifra, når jeg prøvde å rope om hjelp, hadde jeg ingen stemme å rope med», sier Nadia Ansar.

Hun har selv ført boken i pennen – og den kommer etter planen ut i september.