KRIMFAVORITTER TIL PÅSKE: Jørn Lier Horst, Unni Lindell og Stefan Ahnhem er bare tre av en rekke krimforfattere som her gir deg sine beste tips til årets påskekrim.

Skandinavias krimstjerner tipser om påskekrim: Les denne krimboken!

15 boktips til påske: Her tipser flere av Skandinavias beste krimforfattere og VGs krimanmeldere om hvilken krimbok VGs lesere bør velge som årets påskekrimbok.

Aller først to ferske tips fra våre krimanmeldere som hvert år leser en lang rekke krimbøker og er oppdatert på hva som gjelder akkurat nå:

Sindre Hovdenakks tips:

Thomas Bagger: «Mannen i tre deler»

TERNINGKAST 5: VGs anmelder Sindre Hovdenakk ga nylig terningkast 5 til denne danske krimboken.

Danskene er i ferd med å skyve svenskene ned fra den skandinaviske krimtronen. Thomas Baggers første bok på norsk bekrefter at det er i Danmark det skjer. Nærmere bestemt i Sønderjylland, der en serie drap på unge kvinner rulles opp i denne spennende, litt groteske og svært velskrevet historien.

Vi møter et klassisk makkerpar, den innesluttede og dypt traumatiserte David Flugt og hans uforutsigbare overordnede Lucas Stage. De vikler seg stadig mer inn i lokale intriger, gamle forsvinningssaker og generell sladder. Fremdriften er glimrende, og handlingen er på sitt beste nådeløst og ubarmhjertig spennende. Les VGs anmeldelse her: Dansk dynamitt!

Elin Brend Bjørheis tips:

Ørjan N Karlsson: «Det som skjer i mørket»(Fabel Original)

KRIMLYD: VGs anmelder ble oppslukt av Ørjan N. Karlssons krimserie i 7 deler på Fabel. I fjor kåret hun hans krimbok «Det siste stykket hjem» til en av årets beste bøker.

Lyd: Påskekrim på lyd er en lang tradisjon i Norge, og dette originale lyddramaet fra forfatteren bak den creeypy krimboken «Det siste stykket hjem» er så intenst oppslukende at du fort glemmer den planlagte skituren. Her snakker vi binge bingeÅ binge en serie betyr at man ser/lytter til mange episoder av en serie i ett strekk.-materiale.

Journalisten Alma Ravnhjell reiser tilbake til barndomsbygda for å dekke et makabert drap, og må samtidig konfrontere fortidens demoner. Skuespillere som Silje Storstein og Silje Hagrim Dahl setter prikken over ien. En av de bedre krimlytteopplevelsene på lenge.

Jørn Lier Horsts tips:

Michael Connelly: «Nattskiftet»

NY SERIE: Jørn Lier Horst er veldig glad i Bosch, og nå har forfatteren bak kommet med en ny krimserie som gis ut av Bonnier, der Lier Horst for øvrig er medeier.

Renée Ballard har fått tildelt en av de usleste jobbene i Los Angeles-politiet: Nattskiftet i Hollywood-distriktet. Det er takken for at hun dristet seg til å klage over seksuelle tilnærmelser fra en overordnet, men hun har ikke tenkt å gi seg.

Michael Connelly er kåret til verdens beste politiroman-forfatter, og er mest kjent for serien om Harry Bosch. «Nattskiftet» er en utmerket start på hans nye krimserie. En briljant og tettplottet historie med høyt tempo. Neste bok kommer på norsk til sommeren. Fått med deg Jørn Lier Horsts «Forræderen»? Krim for alle

Karin Fossums tips:

Malin Persson Giolito: «I dine hender»

NY SERIE: Karin Fossum er i gang med en serie om en ny krimhelt etter suksessen med Konrad Sejer-serien, og den andre boken om Eddie Feber, «Natteløperen», fikk terningkast 5 og stempelet «kvalitetskrim» av VG i fjor.

Du merker fra første side at forfatter Giolito vil noe. Det er krim, men også en viktig samfunnsanalyse fra det svenske multikulturelle samfunnet – som viser hvor vanskelig det er å være ung. Og hvor galt det kan gå, på grunn av ganske små ting.

Dette er en så vakker og trist bok – som alle burde lese. Foreldre, politifolk, lærere og miljøterapeuter, se her, sånn er det å være 14 år i Sverige i dag. Sånn er det å lete etter en gjeng hvor du kan høre til. En utrolig sterk bok! Sjekk: Giolitos gjennombrudd og bestselger «Størst av alt»

Gunnar Staalesens tips

Torkil Damhaug: «Hund uten grav»

BESTE PÅ FLERE ÅR: Gunnar Staalesen kommer med sin Varg Veum-roman nr. 20 til høsten. Selv anbefaler han Torkil Damhaug.

Dette er uten sammenligning den beste norske kriminalromanen jeg har lest på noen år. Damhaug bruker sin psykiaterbakgrunn til å dukke dypt ned i menneskesinnet i sine bøker. Han skaper spennende og ytterst velkonstruerte plot, som kan lure selv en dreven krimleser trill rundt. Anbefales på det aller varmeste!

Kristina Ohlssons tips

Christoffer Carlsson: «Brenn meg en sol»

SVENSK KRIMDRONNING: Kristina Ohlsson er blitt kalt «den nye dronningen av skandinavisk krim» – og hun er ute med «Skoddehav», den tredje boken i serien om August Strindberg og politietterforsker Maria Martinsson.

Jag vil anbefale Christoffer Carlssons siste bok, «Brenn meg en sol», som ga meg mange timer ren leseglede. Carlsson er en vanvittig dyktig stilist med nærmest perfekt gehør når det gjelder både fortid og nåtid.

Det er spennende og trist, varmt og vemodig, og som en skygge over hele historien ligger det uløste Palmemordet – og spørsmålet om hva det gjør med oss mennesker hvis vi ikke får ordentlige avslutninger når vi er involvert i hendelser som setter livet på vent.

Unni Lindells tips:

Johan Theorin: «Sankta Psyko»

NORSK KRIMDRONNING: Unni Lindell fortsetter å levere krimkvalitet, og i fjor fikk hun terningkast 5 i VG for sin nye krim «Fremmedlegeme».

Jeg velger den siste krimboken jeg leste, for den var rett og slett ubehagelig bra. Theorin skriver ofte fra skjærgården på Öland, men denne skilte seg kraftig ut. Kanskje fordi han har trukket inn til en liten svensk by som er bygget rundt et psykiatrisk sykehus. Det kalles på folkemunne Sankta Psyko og ligger bak en høy mur. Rett utenfor ligger barnehagen Gläntan.

Et uhyggelig sted fra første setning, for det er pasientenes barn som går der. Jan Hauger er ansatt som pedagog, og man lurer jo på om han er glad i barna. Han følger dem i alle fall gjennom lange underjordiske ganger så de får møtt sine pårørende. Jan får aldri se pasientene, men det går rykter om at sangerinnen Alice Rami er innlagt der. Hun er Jans ungdomsidol, og han går langt for å finne ut om et av barna er hennes.

Fantastisk, suggererende bok!

Sven Petter Næss’ tips:

Hans Olav Lahlum: «Søskenmysteriene»

VANT RIVERTON: Sven Petter Næss vant Rivertonprisen 2021 for «Skjebnesteinen» og er nå aktuell med ny bok, «Passasjeren». Selv foretrekker han å lese koselig krim på hytta.

Hvis du vil ha en ordentlig hyttekrim, så er bok nummer 10 i Lahlums serie om K2 og Patricia artig. Det er en skikkelig kose seg foran-peisen-krim som også har et godt mysterium. Lahlum skriver historisk krim, og jeg liker det veldig godt. Det føles litt gammeldags, uten at det blir gammelmodig.

Hvis du vil ha noe å bli redd av, kan du kanskje heller velge svenske Anders de la Mottes «De bergtatte». Den har mer «Nattsvermeren»-vibe, men for min del passer det seg ikke på hytta. Da vil jeg kose meg uten å bli redd.

Stefan Ahnhems tips:

Patrick Süskind: «Parfymen. Historien om en morder»

SVENSK BESTSELGER: Stefan Ahnhems serie om Fabian Risk har gjort ham til en av Skandinavias største krimforfattere. Den nye boken «En helt annen historie» er en spin off-bok av serien – og kaster et nytt lys over universet.

Dette er en klassiker som har alt en bra krim skal ha. Det handler om Jean-Baptiste Grenouille som har en unormalt god luktesans, men som selv ikke har noen lukt. Han blir parfymemaker, og jakter på den perfekte duften. Det fører ham til unge, uskyldige kvinner og deres kropper og duft – og han blir en utspekulert morder.

Det er en historisk fortelling, og jeg husker jeg ble helt sjokkert da jeg leste den første gang. Her har vi et forfatter som har en stor idé og som tillater seg å fortelle den. Og han bygger karakterer som leseren tror på.

Ellers kan jeg ikke la være å nevne Henning Mankell som er en slags husgud for meg, og særlig «Et skritt etter». En spenningsbok du må lese i ett, du klarer ikke å stoppe.

Helene Floods tips:

Karin Fossum: «Hviskeren»

SKRIVER PÅ NR. 3: Helene Flood slo gjennom med «Terapeuten» og fulgte opp med «Elskeren» i 2021. Til høsten kommer tredje bok i serien.

Karin Fossum er virkelig kjempegod på spenningsoppbygging – og her skaper hun spenning fra første side. Det starter med et forhør, og du vet at det har skjedd et eller annet – så du blir veldig nysgjerrig på hva. Jeg liker hovedpersonen veldig godt. Det er hun som er Hviskeren. Hun har nemlig ødelagte stemmebånd og kan bare hviske. Det er et eller annet veldig creepy med det. Både fordi det gjør at hun ikke kan skrike eller påkalle oppmerksomhet, men også fordi du hører for deg hviskelyden som er litt truende.

Terningkast 6: Sjekk VGs anmeldelse her: Ubehagelig og knallgod krim!

Thomas Baggers tips:

Christian Jungersen: «Unntaket»

DANSK DYNAMITT: Det kalte VGs anmelder den danske krimforfatteren Thomas Bagger som nylig kom med boken «Mannen i tre deler». Her tipser han om en annen danske.

Denne kom ut på norsk i 2006, men er ytterst intens: Vi møter Iben, Malene, Anne-Lise og Camilla som jobber på det fiktive «Senter for Informasjon om Folkemord». Kvinnenes hverdag er preget av maktkamp, hvisking og giftige allianser.

Men da alfa-kvinnene Iben og Malene begge mottar dødstrusler, mistenker de først en serbisk krigsforbryter som de har skrevet avslørende artikler om. Men en rekke hendelser på kontoret får dem til å frykte at ondskapen er nærmere enn de trodde. Det handler om voksenmobbing og hvordan det kan drepe et menneske uten mordere eller skuddveksling. Helt til slutten av boken, da de fire kvinnenes verdener smuldrer opp på hver sin måte.

Pascal Engmans tips:

Camilla Läckberg: «Gjøkungen»

Her er Pascal Engmans tips (han er aktuell med Kokain denne våren, og til høsten kommer X

Jeg vil tipse om «Gjøkungen», Camilla Läckbergs siste bok i Fjällbacka-serien. Jeg tror ikke jeg var den eneste som lengtet etter et gjensyn med Erica og Patrik. Og dette er Läckberg i toppklasse: bra spenning med både nåtiden og tilbakeblikkene til 80-tallet, et underholdende lite vink til Svenska Akademien og kulturmenn, og en utrolig skriveglede! En soleklar påskekrim å ta med seg på årets påsketur!

Ørjan N. Karlssons tips:

Heine Bakkeid: «Jeg skal savne deg i morgen»

UTE MED LYD-DRAMA: Ørjan N. Karlsson er ute med lyddramaet «Det som skjer i mørket» på Fabel. Selv tipser han om fjorårets rivertonvinner, Heine Bakkeid.

Om du ikke har lest Heine Bakkeids serie om antihelten Thorkild Aske, er denne påsken en utmerket anledning stifte et nytt krimbekjentskap. Begynn med «Jeg skal savne deg i morgen». Så langt har det blitt fire bøker om Aske, hvor bok nummer to, «Møt meg i paradis» er min personlige favoritt. «St. Avenger», den så langt siste boken i serien, ble i fjor tildelt Rivertonprisen for beste krim.

Bakkeid har blitt sammenlignet med Jo Nesbø i stil og oppbygning av historien. Personlig mener jeg Thorkild Aske er en mer interessant karakter enn Harry Hole.

Om du derimot synes krim på øret er å foretrekke fremfor en bok, kan jeg varmt anbefale Geir Tangens heseblesende lydserie «Forsvunnet» som legges ut på Fabel midt i påsken.

Johan Høsts tips:

Anthony McCarten: «Under radaren»

RIVERTONNOMINERT: Johan Høst skriver nå på oppfølgeren til fjorårets pangdebut «En nasjon i sjakk» som også ble nominert til Rivertonprisen.

Dette er en kanonbok! Det er en teknothriller uten blod, gørr og drap, men den har en nerve hele veien. Det handler om en gruppe mennesker i USA som får en stor sum penger for å gjemme seg unna et nytt system som CIA og FBI skal lansere. Systemet baserer seg på algoritmer som skal finne deg uansett hvor du prøver å gjemme deg. Det er utviklet for å forebygge blant annet terrorisme, men skal først testes på vanlige folk:

Et bredt utvalg av mennesketyper er plukket ut, og vi møter selvsagt en luring: En litt rar kvinnelig bibliotekar – som ja, kanskje klarer å lure systemet? Dette er en teknisk smart bok, og jeg tror på handlingen. Samtidig lett og god underholdning. Boken kommer på norsk 24. april.

Myriam Bjerklis tips

Tommy Ueland: «Sofienbergmysteriet»

AKTUELL: Myriam H. Bjerkli fikk suksess med debutboken «Lille Linerle» og nå ute med ny krim, «Elskede Emilie». Hun er også forlagssjef i Forlagshuset Vestfold – som til opplysning utgir boken hun tipser om.

Dette er en debutant fra Tønsberg som er verdt å merke seg. «Sofienbergmysteriet» handler om en gjeng med eldre på et eldresenter på Sofienberg i Oslo. Det er en humoristisk krim, perfekt til når man vil ha noe lett og muntert som ikke er så dystert. Stikk motsatt av det jeg selv skriver, som er mørkt og skummelt. Dette er ikke mørkt og skummelt i det hele tatt, det er kosekrim med et mordmysterium – og det trenger vi i påsken!