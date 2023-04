TEGNING: Dronning Camilla viser frem skissen hun laget da hun deltok i en tegnetime på barneskolen Rudolf-Roß i Hamburg fredag.

Dronning Camilla på skolebenken – dette tegnet hun

Dronning Camilla (75) satte seg ned med tyske skoleelever og den kjente illustratøren Axel Scheffler (64) og prøvde å kopiere en av hans berømte figurer.

Kong Charles (74) og dronning Camilla er på sin første utenlandsreise, en tre dagers visitt i Tyskland, etter at han overtok som monark i september.

Fredag besøkte dronningen barneskolen Rudolf-Roß i Hamburg.

Der møtte hun også den tyskfødte barnebokillustratøren Axel Scheffler, kjent blant annet for å ha illustrert de britiske barnebøkene om Gruffalo.

Dronningen og barna fikk i oppdrag å forsøke å tegne nettopp Gruffaloen, og de lot seg ikke be to ganger.

SKOLEBENKEN: Dronning Camilla tegner mens Axel Scheffler står og følger med.

Etterpå viste dronningen stolt frem sitt kunstverk, som hun signerte med «Camilla».

– Dette er min Gruffalo, sa hun, ifølge London Evening Standard.

«For en glede å få møte ansatte og elever! Ønsker dere alt godt i det videre arbeidet», skriver dronningen på kongehusets Instagram dagen derpå.

Scheffler, som i likhet med kongeparet har sin base i London, sto og fulgte med mens dronningen tegnet. Dronningen leste også fra Gruffalo-bøkene, skrevet av den britiske forfatteren Julia Donaldson (74).

Elevene fikk stille dronningen spørsmål, og blant annet skal de ha lurt på om hun kan tysk.

– Nein (nei på tysk, red.anm.), svarte hun spøkefullt.

«Tusen takk for invitasjonen», skriver dronningen på kongehusets Instagram.

SIGNERT: Dronning Camillas eget kunstverk.

Dronning Camilla var for anledningen iført kongeblått.

Tidligere i uken var hun og kong Charles invitert til høytidelig middag og ball på Scloss Bellevue i Berlin. Da var Tysklands president Frank-Walter Steinmeier (67) og hans førstedame, Elke Buedenbender (61), vertskap.

Dronningen hadde da pyntet seg med sin avdøde svigermors juveler.

Presidentfruen var også med på skolebesøket fredag. Også hun leste høyt for barna.

KLASSEROM: Dronning Camilla, Axel Scheffler og presidentfruen Elke Buedenbender (t.v.) møtte elever og lærere på Rudolf-Roß barneskole i Hamburg torsdag.

Under banketten i Berlin for to dager siden, lovet kong Charles å jobbe for å styrke relasjonen mellom Storbritannia og Tyskland.

Da fikk han samtidig trimmet lattermusklene til de andre – se VGTV:

Det britiske kongeparet skulle også etter planen vært på tre dagers offisielt besøk i Frankrike tidligere denne måneden, men besøket ble lagt på is som følge av uroen og demonstrasjonene i landet.

Den offisielle kroningsseremonien til kong Charles, finner sted i London 6 mai.

STATSBESØK: Kong Charles og dronning Camilla på balkongen på rådhuset i Hamburg fredag.