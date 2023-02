INNHOLD I BØKER ENDRES: Augustus Gloop i boken «Charlie og sjokoladefabrikken» skal ikke lenger kalles tjukk, men enorm. Her fra filmen «Charlie og sjokoladefabrikken» basert på boken.

Roald Dahls barnebøker renskes for krenkende ord

Ord som «tjukk» og «stygg» forsvinner fra den norsk-britiske forfatteren Roald Dahls barnebøker. Bøkene endres for å være mer inkluderende og mindre støtende.

Det er forlaget Puffin som står bak endringene, skriver den engelske avisen The Guardian.

Forlaget har fått såkalte sensitivitetslesere til å gjennomgå verkene til forfatteren og skrive om ord og formuleringer som kan oppfattes som støtende.

Blant annet skal karakteren Augustus Gloop i boken «Charlie og sjokoladefabrikken» ikke lenger kalles tjukk, men enorm. I tillegg skal karakteren Fru Dust i «Dustene» ikke lenger beskrives som stygg, men heller ekkel.

FORFATTER: Roald Dahl. Her med boken «Mathilda».

Hundrevis av endringer

Endringene er gjort i nye utgivelser av engelske utgaver, og kun i de av forfatterens bøker som er rettet mot barn. Ifølge The Guardian er det gjort hundrevis av endringer i originalteksten, blant annet er det lagt til avsnitt som ikke er skrevet av Dahl selv.

I boken «Heksene» slutter et avsnitt som forklarer hvorfor hekser er skallet under parykkene sine med en ny setning: Det er mange andre grunner til at kvinner kan bruke parykker, og det er absolutt ingenting galt med det.

Flere av karakterene i bøkene har samtidig blitt kjønnsnøytrale. I «Charlie og Sjokoladefabrikken» har Umpa-Lumpaene gått fra å være «små menn» til å bli «små personer».

– Små og nøye vurdert

En talsperson for Roald Dahl Story Company, som eier rettighetene til alle forfatterens fortellinger, understreker i en uttalelse at endringene som er gjort, er små og nøye vurdert.

– Vårt viktigste prinsipp gjennom dette har vært å opprettholde historien, karakterene og ånden i den opprinnelige teksten. Når man publiserer en ny utgave av en bok som ble skrevet for lenge siden, er det ikke uvanlig å gå gjennom språket og også endre andre ting, som for eksempel bokens omslag, heter det i uttalelsen.

Roald Dahl døde i 1990, 74 år gammel. Da hadde han gitt ut nesten 30 bøker, blant annet «Matilda», «Danny og den store fasanjakten» og «SVK». Forfatteren hadde norske foreldre og var ofte på besøk i Norge.