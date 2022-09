Elegant fra Ian McEwan: Bokanmeldelse: «Leksjoner»

EN AV ENGLANDS STØRSTE: Ian McEwan er en av Englands mest leste og kritikerroste forfattere. Han er blant annet nominert til Bookerprisen hele seks ganger, og vant i 1998 for «Amsterdam».

Ian McEwan (74) turnerer moralske dilemmaer som få andre. Årets roman om en kvinnelig overgriper og en kone som forlater mann og barn, er intet unntak.

Gabriel Michael Vosgraff Moro

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Er det moralsk riktig å ofre alt for kunsten? Finnes det grenser for hva en forfatter kan tillate seg på bekostning av andre?

I sin nye roman, «Leksjoner», forsøker Ian McEwan å gi et svar på disse spørsmålene.

Som en av sin generasjons ledende britiske forfattere, har han i flere tiår behandlet pregnante moralske dilemmaer i elegante, makabre og satiriske romaner egnet til diskusjon.

Det gjelder også denne romanen om livet til Roland Baines, en mann som aldri får utviklet sine talenter til fulle, hverken som pianist, poet eller tennisspiller.

Info BOKANMELDELSE: «Leksjoner» Forfatter: Ian McEwan Oversetter: Einar Blomgren Sjanger: Roman Forlag: Gyldendal Sider: 503 Pris: 399 kroner Vis mer

Vi følger ham fra barndom til alderdom, gjennom skiftende epoker i verdenspolitikken og på det private plan.

Ian McEwan har aldri vært en selvbiografisk forfatter. I «Leksjoner» finnes likevel flere biografiske hint til hans eget liv. Ikke bare er han født samme år som hovedpersonen, i 1948, også familiebakgrunnen og oppveksten deres ligner.

Som 11-åring blir Roland sendt fra Libya, der faren er stasjonert i den britiske hæren, til en kostskole i hjemlandet. Her blir han offer for pianolærerinnen Miriam Cornells seksuelle tilnærmelser.

Hun «groomer» den unge gutten, og de innleder et svært skjevt forhold preget av frykt og overgrep. Han er fjorten, hun femogtyve.

Romanen stiller interessante spørsmål knyttet til overgriper og offer og konsekvensene det fører til.

Når Roland mange år senere får mulighet til å konfrontere og potensielt stille Miriam til ansvar, er utfallet på ingen måte gitt.

Den andre kvinnen som utsetter Roland for et traume, er kona Alissa Eberhardt. En dag i 1986, like før radioaktivt støv truer Europa etter atomulykken i Tsjernobyl, forsvinner hun sporløst. De har nettopp fått en sønn sammen, men Alissa kommer ikke tilbake.

Politiet fatter interesse for saken. Er Roland kanskje en morder?

Nei, dette er ingen krim.

Motivet bak Alissas forsvinning er kunsten med stor K. Hun ofrer mann og barn for å kunne skrive. Heller ikke dette moralske dilemmaet har en entydig fasit.

«Så mye lettere det ville ha vært om hun hadde forlatt sønn og ektemann for å skrive en middelmådig roman», tenker Roland senere, etter at Alissa har utgitt et verk som skal gjøre henne til en europeisk litterær stjerne og fremtidig nobelpriskandidat.

McEwan bretter ut det store lerretet i årets roman om en middelmådig manns liv fra vugge og grav.

Det er en stor bok både i omfang og tankegods, der politiske samfunnsomveltninger, skiftende verdier og hva som leder til et godt liv ved veis ende, smelter sammen.

For dette er en roman bare en moden forfatter med betydelig livserfaring kunne ha skrevet, presist og godt oversatt av Einar Blomgren.

Eller som en kollega av McEwan skal ha sagt da han fikk lese manuset: «Dette føles som å lese din siste roman».

La oss håpe det ikke er tilfelle.

Anmeldt av: Gabriel Michael Vosgraff Moro