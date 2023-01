BRØDRE: Prins William og prins Harry sammen i september 2022.

Prins Harry hevder prins William slo ham i bakken

I sin kommende bok «Spare» forteller prins Harry (38) om en angivelig konfrontasjon i 2019, som skal ha endt med at prins William (40) gikk til fysisk angrep.

Sammenstøtet skal ha skjedd hjemme hos prins Harry i London. Harry skriver at William avla ham et besøk for å snakke om «katastrofen» som utspilte seg både i forholdet mellom dem og i tabloidpressen.

William skal ha vært sint da han ankom Harrys hjem. Harrys kone, hertuginne Meghan (41), var ikke til stede.

Årsaken til at det skal ha utviklet seg til en fysisk krangel, er ifølge boken at prins William kalte Meghan «vanskelig, uhøflig og ufølsom», skriver The Guardian.

Det skal ha fått Harry til å tenne på alle plugger, og han anklaget William for å gjenta «det narrativet som er skapt i pressen» om Meghan.

Da skal det ifølge Harry ha gått fra vondt til verre.

Prins Harry beskriver konfrontasjonen med storebroren i detalj. De to brødrene skal ha ropt til hverandre.

William skal ha sagt at han «bare ville hjelpe», men Harry skal ha respondert med: «Er du seriøs? Hjelpe meg? Beklager, er det det du kaller dette? Å hjelpe meg?».

Siden skal situasjonen mellom dem ha eskalert, skriver prins Harry.

– Rev av halskjedet

William skal ha blitt rasende, og Harry hevder han gikk til kjøkkenet og hentet et glass vann til broren. William skal ha fulgt etter ham og tatt imot vannglasset.

Harry forklarte angivelig at han ikke ønsket å fortsette samtalen mens broren var så sint.

William skal da ha satt fra seg vannglasset og gått mot broren.

«Alt skjedde så fort. Så veldig fort. Han grep meg i kragen, rev av meg halskjedet og slo meg i bakken», skriver Harry.

Det britiske kongehuset har foreløpig ikke uttalt seg om innholdet i boken eller anklagene mot prins William. BBC skriver at Buckingham Palace ikke ønsker å kommentere.

– Fikk skader

Prins Harry hevder at angrepet førte til at han fikk kuttskader på ryggen, fordi han landet på en hundematskål som knuste.

«Jeg ble liggende et øyeblikk, fortumlet, før jeg kom meg på bena og ba ham dra», skriver Harry.

Harry hevder også at William skal ha oppfordret lillebroren til å slå tilbake, «som de gjorde da de var barn». Det skal Harry ha nektet.

Det er ukjent hvordan den britiske avisen har fått tak i deler av det superhemmelige bokinnholdet. Lanseringen skjer nemlig ikke før tirsdag i neste uke.

Forlaget Penguin Random House har i skrivende stund ikke kommentert lekkasjen.

Prins William skal ha forlatt stedet, men siden returnert og bedt om unnskyldning. Han skal også siden ha nektet for å ha gått til angrep på broren, ifølge det Harry skriver.

William skal også ha sagt til Harry: «Du trenger ikke å fortelle Meg om dette».

2018: Prins Charles, hertuginne Camilla, dronning Elizabeth, hertuginne Meghan, prins Harry og prins William på slottsbalkongen.

Prins Harry skriver at han ringte terapeuten sin før han informerte kona om hva som hadde skjedd. Meghan skal imidlertid ha reagert på at ektemannen «hadde skrammer».

«Hun ble ikke så overrasket, og hun var absolutt ikke sint. Hun var veldig trist», skriver Harry.

Hevder pappa Charles tryglet

Prins Harry skriver for øvrig i boken at Charles (74), som da var prins og ikke konge, skal våren 2021 ha uttrykt stor fortvilelse over situasjonen da sønnene ble gjenforent på Windsor Castle etter begravelsen til deres bestefar, prins Philip.

Charles skal ha plassert seg mellom Harry og William, som ifølge boken begge sto og var «røde i toppen».

«Vær så snill, gutter. Ikke gjør mine siste år til en elendighet», skal Charles ha sagt til sønnene.

Martin Pengelly, journalist i The Guardian, skal ifølge BBC ikke ha forsøkt å komme i kontakt med prins Williams team i forbindelse med artikkelen om boken.

Pengelly sier at «det er boken som omtales, og at påstandene står for Harrys egen regning».

BEDRE TIDER: Prins Charles med prins William og prins Harry i 2000.

Det er forventet at selvbiografien vil føre til at forholdet mellom prins Harry og resten av den britiske kongefamilien forverres ytterligere. Prins Harry og hertuginne Meghan sluttet å arbeide som kongelige i 2020 da de flyttet til USA.

Tittelen «Spare» kan i denne sammenhengen oversettes med «reserven» eller mer negativt som den som er til overs. Tittelen spiller på uttrykket «an heir and a spare», altså at det er kongefamiliens plikt å skaffe «en arving og en reserve».

Prins Charles skal ifølge boken ha uttalt til prinsesse Diana etter Harrys fødsel:

«Herlig! Nå har du gitt meg både en arving og en reserve – da er min jobb gjort.»

Kroningen av kong Charles skal finne sted lørdag 6. mai. Britiske aviser meldte før jul at Harry og Meghan vil bli invitert til seremonien.

Mye på hjertet

I forbindelse med bok utgivelsen har prins Harry gjort et intervju med Anderson Cooper (65) i «60 Minutes», som skal sendes førstkommende søndag. I klipp fra intervjuet sier Harry at han vil ha faren og broren sin tilbake og være en del av en familie, ikke en institusjon.

Prinsen sier for øvrig at han «ikke er blitt møtt med noen vilje til gjenforening».

– Jeg vil gjerne ha faren min tilbake. Og jeg vil gjerne ha min bror tilbake, sier han i TV-intervjuet.

Harry sier også om det han og kona beskriver som manglende støtte fra kongehuset:

– Det kommer til et punkt der stillhet er det samme som svik.

Harry sier ellers at han ikke ser for seg at han noensinne vil komme til å jobbe offisielt som kongelig igjen.

Boken kommer en måned etter at den omstridte Netflix-dokumentaren «Harry & Meghan» ble sluppet på Netflix. Den kongelige skittentøyvasken har skapt store overskrifter: