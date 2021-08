ABIDS KAMP FOR FRIHET: Abid Raja har skrevet selvbiografi som kommer ut onsdag denne uken. Den er både velskrevet, vond, ærlig og engasjerende, kriver VGs anmelder. Foto: Frode Hansen

Vond og rystende selvbiografi! Bokanmeldelse: Abid Raja: «Min skyld. En historie om frigjøring»

Abid Rajas selvbiografi er en beretning om vold, skam og et liv i evig konflikt mellom andres forventninger og egne drømmer.

Av Sindre Hovdenakk

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja åpner opp på fullt gap om alt det vonde han har opplevd.

I denne velskrevne boken deler han ikke bare historien om et barn utsatt for omsorgssvikt og mishandling. Han deler også intime detaljer om en sykdom mange av oss kanskje ville ha holdt for seg selv.

FAKTA: «Min skyld. En historie om frigjøring» Forfatter: Abid Raja Sjanger: Selvbiografi Forlag: Cappelen Damm Sider: 240 Kr: 399,- Vis mer

Lille Raja ble født med analatresi, en tilstand der endetarmen ikke er ordentlig utviklet. Resultatet er naturlig nok alvorlige problemer med avføringen, og ofte veksler tilstanden mellom diaré og forstoppelse hvis misdannelsen ikke blir skikkelig behandlet.

For Abid Raja medførte det en oppvekst med smerter, skam og bleier, i evig frykt for å bli avslørt og mobbet.

Men det virkelig rystende er hvordan hans egen far foraktet sønnen og hånet ham verbalt. Det kom på toppen av systematisk fysisk mishandling, noe som også resten av familien fikk føle.

Abid Raja var ganske enkelt et sterkt forsømt og ensomt barn, og før eller senere måtte det sprekke.

TAKKER KONA: Før bokutgivelsen takker Abid Raja sin kone Nadia i et innlegg på Facebook - der han skriver at det ikke hadde blitt bok uten henne: «Uten deg Nadia hadde jeg ikke hatt mot til å skrive denne boken, jeg tror ikke jeg engang hadde vært den mannen jeg er i dag uten deg», skriver Raja. Foto: Mattis Sandblad

Sammenbruddet kom i 15-årsalderen, da unge Abid endelig kom i kontakt med barnevernet, og ble løftet ut av sin umulige hjemmesituasjon. Men det som skulle være en ny og bedre start på institusjon, ble i stedet porten inn til kriminalitet og gjengmiljøer.

Bedre ble det ikke av at Raja som 16-åring i praksis fant seg selv som hjemløs i Oslo. Det var på dette tidspunktet hjelpeapparatet ga ham karakteristikken «svært utagerende og grenseløs».

Takket være en stor porsjon egenvilje og gode voksne hjelpere lander han likevel på beina, fullfører videregående på Foss i Oslo, blir en fremragende jusstudent og profilerer seg som talsmann for unge muslimer.

Resten er moderne politisk historie.

SKREV SELV: Abid Raja har i motsetning til mange andre politikere som har utgitt bok, ført boken i pennen selv. Foto: Frode Hansen

Etter mange års kamp kan Abid også gifte seg med sin Nadia. Men fremdeles opplever han det som er et hovedmotiv i boken, nemlig at han (og hun) i altfor stor grad lar andres krav og forventninger styre livet sitt.

I spennet mellom det norskpakistanske miljøet og den utstrakte sosiale kontrollen på den ene siden, og det moderne norske samfunnets verdier på den andre siden, føler Abid Raja at han flere ganger mister fotfestet. Det er en tilværelse «marinert i skam og skyldfølelse».

Interessant nok er det først når han oppsøker psykolog og innleder en terapibehandling, at Raja virkelig får øynene opp for de negative mønstrene i sitt eget liv.

Mye av denne historien har han tidligere fortalt stykkevis og delt i mediene og i sine tidligere bøker. Men dette er første gang Raja setter alle hendelsene og erfaringene i sammenheng og underlegger dem en felles analyse.

Et hovedpoeng er altså hvordan så mange med flerkulturell bakgrunn blir satt i umulige lojalitetskonflikter, og hvor avhengig vi alle er av å bli sett av gode hjelpere underveis i oppveksten.

Det er en vond og rystende, men også spennende og engasjerende, bok Abid Raja har skrevet.

Interessant styrer Venstres nestleder unna alt som kan minne om lettvinte politiske poenger. Uansett høstens valgutfall håper jeg at Abid Raja, med sin sterke livshistorie og vesentlige innsikter, fortsatt kan være en viktig stemme i norsk offentlighet.

