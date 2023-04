Hanne Ørstavik (53)

fikk bare fire år med

sin store kjærlighet. Den nye romanen ble

forløst med en fem

timer lang narko-trip.

– For meg

var det

veldig

frigjørende

Hanne Ørstavik åpen om MDMA og fleinsopp-bruk: − Frigjørende

– Da jeg kom ut av MDMA-reisen, var det bare å begynne å skrive, forteller hun om boken «bli hos meg».

MDMA er virkestoffet i det som ofte kalles ecstasy, emma og molly.

Det er ulovlig, men Ørstavik har det siste året utforsket psykedelisk terapi og har brukt stoffet jevnlig.

Hun har også eksperimentert med psilocybin, bedre kjent som fleinsopp.

Hva er det den anerkjente og kritikerroste forfatteren driver med?

Info Hanne Ørstavik (53) Bor i Milano, men også på Adamstuen i Oslo. Har en datter på 28 år. Vokste opp i Tana i Finnmark, flyttet til Oslo da hun var 16 år. Har studert psykologi, fransk, sosiologi og gått på forfatterstudiet i Bø. Er også utdannet rosenterapeut. Debuterte som forfatter med romanen «Hakk» i 1994 og har mottatt en rekke priser for sine romaner: Blant annet Brageprisen, Sultprisen, P2-lytternes romanpris, Amalie Skram-prisen, Oktoberprisen og Doblougprisen. I 2007 fikk hun Aschehougprisen for hele forfatterskapet, og i 2019 ble hennes roman «Kjærlighet» kortlistet til prestisjetunge National Book Award. Hanne Ørstavik er oversatt til 31 språk. Nå er hun aktuell med romanen «bli hos meg». Vis mer

VG møter Hanne Ørstavik i hennes nabolag Navigli i Milano – og skal få høre mer om hennes åpne forhold til substanser. Men først spoler vi tiden litt tilbake:

14. juni 2020 dør mannen Luigi av kreft hjemme i deres felles leilighet i Milano – 58 år gammel.

Det er lockdown på grunn av corona-pandemien, og de har valgt å la det skje hjemme – siden alternativet er å dø alene på sykehuset.

Hanne sitter ved sengen og spiser en yoghurt da Luigi dør.

– Det var så enkelt og naturlig. Døden kom fredelig. Han gled inn som en stille båt ved bredden, forteller hun.

– Men jeg forsto det ikke først, eller jeg ville ikke forstå. Jeg la meg ved siden av ham i sengen, og han var varm og nær. Jeg ville tro at han levde fortsatt.

Sånn blir hun liggende noen timer.

– Jeg lå og holdt rundt ham. Jeg ville ikke at han skulle dø. Men han var jo død, sier Ørstavik stille.

Det var kjærligheten som brakte henne til Milano. Nå bor hun her alene.

Sakte, men sikkert har hun skapt seg sitt eget lille italienske liv.

– I begynnelsen var jeg nesten svimeslått. Det var smertefullt å være i leiligheten vår, og jeg hadde mye angst. Og sorgen ...

– Jeg var helt uforberedt på hva sorg er.

– Samtidig var det godt å være her, fordi jeg var nær Luigi, forteller hun.

De to møttes på litteraturfestivalen på Lillehammer i 2016. Luigi Spagnol var en kjent forlegger i Italia, og deres møte endte ikke bare opp med at han ville utgi hennes bøker på italiensk.

– Vi bare visste med en gang at vi ville være sammen, forteller hun og blir tykk i stemmen.

– Ah, nå begynner jeg å gråte.

For de fikk bare fire år sammen. To friske år og to syke.

Hanne og Luigi giftet seg i 2019. Luigi var allerede syk og ville gifte seg for å vise Hanne hvor viktig hun var for ham.

– Jeg savner ham veldig. Jeg savner det som kunne vært, alt vi kunne gjort. Men livet er det livet blir.

Og akkurat her og nå er livet puntarella-salat med ansjonsdressing og lasagne med mozzarella og asparges på Fiore, en av Hannes favorittrestauranter. Lunsjrushet mellom 13 og 15 har lagt seg, vi har akkurat bestilt café lungo – og servitøren kommer med noen italienske gloser som ikke høres helt bra ut.

– De er bestyrtet over at vi vil ha kaffe sammen med vinen, ler Hanne og forklarer servitøren på flytende italiensk at vi er norske og vil ha alt samtidig.

«Tutto» sier hun flere ganger, og servitøren himler med øynene.

Da Luigi var dødssyk, skrev hun boken «Ti amo», som betyr «jeg elsker deg» på italiensk. Den kom ut i 2020, noen måneder etter at han døde. Han hadde akkurat rukket å se det rosa omslaget på boken – som for øvrig Financial Times kåret til en av de beste bøkene i 2022.

– Jeg er kjempeglad for at den boken finnes. For den er som et dokument på kjærligheten vår, og på hvordan det var å leve med en som du hvert sekund visste skulle dø. Hvordan det var for meg akkurat da jeg skrev. Og det å ha skrevet den teksten satte meg fri.

– Teksten blir stående, mens jeg lever videre, sier Hanne og utbryter:

– Fy faen, det var det mest smertefulle i livet mitt.

Men samtidig en utrolig gave, påpeker hun.

– Jeg har vokst, jeg har lært så mye. Luigi brakte meg hit, og nå er det opp til meg å bære frukten dit den skal. Akkurat hvor, vet jeg ikke.

Men akkurat nå tar hun oss med gjennom designergaten Via Savona, viser oss treningssenteret hun trener på hver dag – og nærbutikken hun fikk gå til én gang om dagen under corona-lockdown.

Så bærer det opp i etasjene i bygården til leiligheten hun og Luigi kjøpte sammen.

– Det er et godt sted å være. Jeg står opp hver dag til lyset og det store rommet. Det er en ro her, men samtidig er det en puls av byen – med lydene fra kanalen og trafikken langt der nede. Når jeg er i Oslo, synes jeg alt er så stille i forhold.

Både Oslo og Milano er hjemme nå.

Hun kjente det et halvt år etter at mannen døde, da hun låste seg inn i den italienske leiligheten etter å ha vært i Norge i julen.

– Det slo en sånn varme imot meg, akkurat som han sa: Fint at du kommer hjem, Hanne. Etter det har det vært så godt å bo her. Tenk, jeg har sent i livet fått et land til, en kultur til, sier hun og spør:

– Skal vi ta et glass til?

Hun har tatt oss med til stambaren Bigstore. Her får vi servert prosecco og oster og skinker av Hannes venn, bartender og maler Alejandro. Han sier «tusen takk» og «går det bra» på norsk, og de ler sammen.

– Jeg elsker dette stedet. Hit kan jeg gå alene, og det føles helt ufarlig. Det er som en offentlig stue, og her er det alltid noen som ser en, som spør hvordan det går – og jeg føler meg ivaretatt og respektert, sier hun.

Hun er glad i å drikke, men har ikke lenger suget hun tidligere har kjent.

For i perioder har hun brukt alkoholen. Ikke misbrukt, sier hun, men brukt.

– Da Luigi var syk, drakk jeg ekstremt mye hver kveld. Det var en slags egenmedisinering, en måte å holde ut på, en flukt. Jeg drakk meg ned og gjennom natten.

Natten, ja.

Helt siden barndommen har hun fryktet natten.

Hun forteller om å være redd for sin egen far, og om en mor som forlot henne da hun var liten. Oppveksten har satt preg på hele livet og forfatterskapet hennes, og den spiller også en stor rolle i hennes nye roman, «bli hos meg», som kommer ut denne uken.

Ørstavik forteller at alkoholen ble en måte å gjøre natten trygg på – for en som alltid har følt seg utrygg.

– For meg handler avhengighet om å gi kroppen noe for å ordne med følelser inni seg. Det var det alkoholen handlet om, sier hun og fortsetter:

– Jeg har brukt den, men samtidig alltid vært trygg på at jeg skal slutte en dag. Nå tenker jeg at det er mye liv som blir borte når du drikker på den måten, og jeg vil ikke lenger være tåkete.

– Så i stedet begynte du med psykedelisk dop?

Vi må jo spørre.

– Jeg gjorde MDMA for å utforske mitt eget indre og komme i kontakt med Selvet mitt, kjernen min.

Samtidig slet hun med å komme videre med romanen som nå er blitt «bli hos meg».

Det var da forfatteren, som har gått i terapi de siste 28 årene, bestemte seg for å prøve noe nytt – og ulovlig:

Det hun kaller en terapeutisk MDMA-reise.

– Den første gangen gjorde jeg det med en terapeut til stede i Oslo. Det er absolutt ikke lovlig. Du må kjenne noen som kjenner noen. Men jeg fikk bestilt time, var på en forberedelsessamtale – og terapeuten var der med meg under hele seansen og fulgte meg opp i etterkant.

Hanne fikk på seg øyemaske og øreklokker med en spesialdesignet spilleliste. MDMA-en ble inntatt i kapsler.

Fem timer senere forsto hun at det bare var å begynne å skrive.

– Jeg var klar og våken hele tiden, og da jeg lå der med dopet, eller kall det heller substansen, så jeg hvordan romanen var forbundet på dybdenivå, sier hun og utdyper:

– Jeg opplever psykedelika som et dialogverktøy, noe som kan få deg til å se på deg selv og verden på en annen måte. For meg var det veldig frigjørende.

– Psykedelika – som i flertall – betyr det at du også har prøvd andre stoffer?

– Jaja. Fleinsopp, sier hun – som om det var helt naturlig.

– Soppen er mer konfronterende og hallusinatorisk, og den kan gi deg såkalte «bad trips» og få deg til å se noe du ikke vil se. Men også de smertefulle bildene er en meddelelse fra ditt indre. Soppen vil at du skal erkjenne noe, mener Ørstavik.

Begge disse stoffene er forbudt og står på FNs narkotikaliste. De kan gi alvorlige bivirkninger som psykose, MDMA kan også føre til overdose.

I «bli hos meg» beskriver Ørstavik en MDMA-trip.

Bokens jeg-person hiver i seg mer og mer, fordi hun føler at det ikke virker.

– Det er ikke noe å anbefale. Det er ikke et eksempel til etterfølgelse.

– Er du ikke skeptisk til å ta i bruk slike ulovlige stoffer?

– For mange handler dop om flukt. Så det er viktig hva som er drivkraften og intensjonen bak. For meg handler det om å søke erkjennelse og om å gå i møte med mitt indre – og det vil jeg si er det motsatte av å flykte, sier hun og legger til:

– Jeg ser også på det som research, en arbeidsprosess.

– Veldig kontroversiell research, vil mange si?

– Det er mye i livet som er farlig. Jeg tar ansvar for meg selv, og jeg forsikrer meg om at stoffet er rent. For å ta noe du ikke helt vet hva er, kan selvsagt være farlig og skadelig.

Hun understreker at samtidig som mange forbinder MDMA med partydop, så foregår det forskning rundt om i verden på bruk av MDMA i terapeutisk behandling av PSTD og depresjon. Også i Norge.

VG har vært i kontakt med psykiater Tor-Morten Kvam som er med på en studie om MDMA-assistert terapi ved Sykehuset Østfold.

– Vi har gjennomført en studie med MDMA-assistert terapi i behandling av PTSD hvor dataene ikke er analysert ennå, men dataene fra lignende studier viser at bare noen få doser, ikke bare har umiddelbar, men også vedvarende effekt. Nå er vi i gang med å behandle norske pasienter med MDMA-assistert terapi mot depresjon.

Han opplyser at det ligger an til at MDMA-assistert terapi blir godkjent i USA i løpet av dette året.

– Men det er for tidlig å si hva dette betyr. Det er fortsatt behov for å kartlegge bivirkninger og være sikker på at det er en behandling som er mer nyttig enn risikofylt, sier Kvam – som er skeptisk til undergrunnsvarianten som Ørstavik har testet ut.

– Pasientene vi tar inn, blir screenet nøye både psykiatrisk og medisinsk – siden det kan være en risiko ved å ta MDMA. Hvis du tar det alene, er det ikke noen kvalitetssikring – og det kan slå begge veier. Det er ikke å anbefale, sier Kvam.

Hanne Ørstavik har lest seg opp på forskningen, og etter den første gangen i Oslo har hun gjentatt seansen for seg selv cirka hver tredje måned.

– MDMA lot meg – for første gang i livet, som 52-åring – kjenne meg trygg. Det er jo et kvantesprang av en erfaring, og det satte i gang dype forandringsprosesser, forteller hun.

– Men det er viktig å si: Det kan være andre faktorer som har bidratt til å speede opp prosessen. Den sterke sorgen etter Luigi? Alderen min? Jeg kan ikke vite sikkert, jeg vet bare at mye har snudd for meg. Verden har fått bunn.

Ørstavik forteller at hun fikk følgende beskjed under MDMA-tripen: Kjærlighetens sted er alltid hellig.

Og i Milano fortsetter hun å utforske kjærligheten, eller finne ut av kjærlighetsgåten.

Det er et livsprosjekt for den norske forfatteren – som nylig fikk selveste Sarah Jessica Parker på fanlisten. Superstjernen la ut et bilde av Ørstaviks bok «Kjærlighet» på Instagram og beskrev den som «helt spesiell» og «en skatt».

– Det der var veldig rart, plutselig ringte alle avisene meg. Jeg er ikke vant til sånt, men det var gøy og intenst. Datteren min syntes også det var stas, men det var vel mest en storm i et vannglass. Det varte i sånn to dager.

Men tilbake til kjærlighetsgåten, klarer hun å løse den?

– Jeg synes jeg har slitt med dette alltid. Jeg har følt meg utestengt fra kjærligheten, det har vært et sted jeg ikke fikk komme inn i – og noe som alle de andre holder på med.

– Jeg har aldri skjønt hvorfor, men nå ... Etter denne romanen synes jeg at jeg har forstått noe.

I boken skriver hun om en norsk forfatter som bor i Milano, og som etter at mannen dør, treffer en mye yngre mann. En mann som blir lett rasende, slik hun forteller at hennes egen far ble.

Hanne Ørstavik traff selv en sånn mann.

– Jeg møtte en som hadde en type aggresjon som minnet veldig om hvordan pappa ble sint. Og på samme måte som pappa var mitt livs store kjærlighet, ble jeg også glad i denne mannen som var så hissig, forteller hun.

– Det å bli glad i en som gjorde meg så redd, og som gjorde at jeg enda en gang måtte forholde meg til hele kjærlighetsproblematikken og frykten fra barndommen. Jeg måtte forstå.

Hun hadde flere samtaler med sin far på 87 år underveis i arbeidet med romanen, og i kjent Ørstavik-stil er det blitt en veldig personlig historie.

– Det er en roman, samtidig vil det alltid være noen som synes de kjenner seg igjen. Jeg tenker at det ikke er så farlig.

– Hva med din mor og din far, synes de det er greit?

– De har funnet sin måte å forholde seg til det på. Mamma har valgt å ikke lese bøkene mine, og det har jeg respekt for, sier Ørstavik.

Hun kaller «bli hos meg» dypt forløsende.

– Jeg har forstått ting som har forandret livet og fått meg til å leve annerledes. Jeg har kunnet åpne meg for min egen kjærlighet. Jeg er spent på fortsettelsen.