BACKSTAGE: Yohan Shanmugaratnam (t.h) har skrevet bok om Karpe. Her backstage med Chirag og Magdi.

Magdi om Karpe-bok: − Det er rart å bli betraktet så nært

Om få uker kommer det en bok om Karpes kaosår 2022.

Boken har fått tittelen «Hjertet i to» og er skrevet av journalist og forfatter Yohan Shanmugaratnam som har fulgt Chirag og Magdi tett det siste året.

Boken kommer allerede 24. oktober – og er en av flere bøker denne høsten som er holdt hemmelige så å si frem til lansering.

– Det er rart å bli betraktet så nært og at det ender opp i bokform, sier Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid til VG via forlaget Bonnier som utgir boken.

Etter at de lanserte albumet «Omar Sheriff» i januar har 2022 har vært Karpes år. Det toppet seg med de ti utsolgte konsertene i Oslo Spektrum i august; VGs anmelder ga terningkast 6 – og Karpe var på alles lepper. 111.000 så Spektrum-showet, og VGs kommentator mente Karpe er historien om Norge.

Magdi beskriver det selv som et kaosår – og at boken viser dette.

– Boken er et tidsdokument fra det kaoset 2022 har vært, forteller han i en pressemelding om boken.

Det var teksten Yohan Shanmugaratnam skrev om låten «Baraf» i Klassekampen som startet det hele.

– Teksten var en sterk opplevelse. Det var ikke bare vi, men en hel generasjon med barn av fremmedspråklige som følte seg sett, sier Chirag Rashmikant Patel om Yohans kommentar.

– Han ser ting ved oss, og i musikken vår, som vi ikke klarer å se selv, sier han.

FLUE PÅ VEGGEN: Yohan Shanmugaratnam fikk full tilgang på kom tett på Chirag Patel og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid.

Ifølge Karpes manager Silje Larsen Borgan har det kommet mange frierier fra bokbransjen de siste årene om å lage bok.

– Men det har ikke føltes riktig før nå, sier hun i en pressemelding.

Forfatter Yohan Shanmugaratnam har fått innpass i det innerste teamet rundt Chirag og Magdi, der svært få slipper inn.

– Det har vært veldig intenst og spennende. Jeg har følt meg som en blindpassasjer som har havnet om bord i et rart romskip. Boken er min logg fra ekspedisjonen, sier Yohan Shanmugaratnam til VG.

Han forteller at de etter hvert kom så nært, at Chirag på et tidspunkt kalte ham parterapeuten deres.

– Det er ikke helt usant. Jeg snakket mye med de to hver for seg, og det gikk aldri mer enn et par minutter før de begynte å snakke om den andre. Hva den andre gjør og ikke gjør og slike ting, forteller Yohan.

FORFATTER OG PARTERAPEUT: Yohan Shanmugaratnam sier Chirag begynte å kalle ham for parterapeuten deres.

– Men vi har også snakket mye identitet, flerkultur og alt det innebærer å være innvandrerbarn og barn mellom kulturer, sier Yohan som selv har far fra Sri Lanka og mor fra Japan.

Etter at han skrev teksten om låten «Baraf» i Klassekampen, sendte Chirag ham følgende direktemelding.

«Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare hvor mye det du skrev betyr for meg og kretsen min. Alle ble emo. D var ekstremt on point for oss».

– Han og Magdi hadde egentlig ikke snakket helt åpent om hva «Baraf» handler om. Men det handler jo om den uroen, den sorgen som hele tiden ligger der når du er barn av migranter. Det ligger allerede i musikken, men jeg satte ord på den følelsen – og det ble de glade for, sier Yohan.

Han tror at det faktum at foreldregenerasjonen nå er blitt så gamle, påvirker både ham og Karpe-gutta.

– Vi er alle tre i en fase der foreldrene våre er såpass gamle, at vi innser de skal dø her. De skal dø i et land som fortsatt er fremmed for dem. Det virvler opp en masse greier.

KLEM: Yohan Shanmugaratnam mener Chirag og Magdi kom nærmere hverandre gjennom prosjektet. Bildet er utsnitt fra bokomslaget til boken «Hjertet i to».

Det var Yohan som først tenkte tanken på bok. Det var en strofe fra Karpes låt «Kenya» som vekket forfatteren i ham.

– De synger jo: Ikke si det ikke blir historie. Ikke si det ikke blir bok, ler han.

– Men, hva hvis det blir bok? Jeg spurte og var 99 prosent sikker på at de ville takke nei. Men så svarte de ja, kjør på, og jeg ble flue på veggen full time.

Selv fikk Yohan opptil flere oppvåkninger underveis.

– På grunn av bakgrunnen min har jeg aldri følt meg helt hjemme hverken i Japan, Sri Lanka – eller Norge. Men da jeg satt backstage i Spektrum og så rundt meg: Jeg telte sikkert over 20 nasjonaliteter i det rommet.

– Da følte jeg meg ekstremt hjemme. Vi hadde alle til felles at vi aldri har hatt det landet som alle kaller hjemland. Men Karpe har laget det landet som vi føler oss hjemme i.