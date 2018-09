BLOGGER MED BOK: Anniken Jørgensen gir ut «Bare en natt til» denne uken. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Anniken Jørgensen (22) i ny bok: Lot som om hun besvimte – ble hentet av ambulanse

Den populære bloggeren har nettopp gitt ut bok. Der avslører hun at hun på videregående ble hentet av ambulanse etter et stunt. – Den dårlige samvittigheten har gnagd meg siden.

Publisert: 21.09.18 20:48 Oppdatert: 21.09.18 21:06

Bloggeren, kjent for mange under aliaset Annijor, debuterer som forfatter denne høsten. Hun har skrevet «Bare en natt til», en personlig bok om blant annet kjærlighetssorg.

– Det har virkelig tatt på psykisk å fortelle denne historien. Jeg gruer meg veldig, uttalte hun til VG i forbindelse med utgivelsen tidligere i måneden.

Hun har etter hvert blitt en av Norges populære bloggere, og har også blitt en del av TV-serien «Bloggerne» på TV 2. I boken er teamet hennes store kjærlighetssorg, som hun har vært åpen om tidligere. Her forteller hun om utroskap, sjalusi og hvordan dårlig selvtillit har skapt store vanskeligheter for henne.

I boken deler bloggeren svært personlige tanker og følelser, og hun avslører blant annet at hun som et rop om hjelp tydde til et drastisk grep på videregående.

«Selve den store, fæle løgnen er at jeg fortalte halve Norge at jeg helt tilfeldig besvimte på skolen. Den vonde og skamfulle sannheten er at jeg hadde

planlagt dette lenge, i detalj» , skriver hun.

VG har vært i kontakt med Jørgensen, som ikke ønsker å kommentere hendelsen ut over det som står i boken.

Jørgensen skriver at hun planla med en venninne at hun skulle ligge livløs på gulvet i et grupperom. Venninnen skal ha ropt navnet hennes, og vært med på leken, som til slutt resulterte i at ambulanse ble tilkalt, og Jørgensen ble hastet på Drammen sykehus.

«Den dårlige samvittigheten har gnagd meg siden, overfor alle som var involvert og som ble påvirket av det lille stuntet mitt. At jeg utsatte folk jeg var glad i for dette».

Hun skriver videre at hun var blitt desperat for å bli sett, og at hun håpet av ekskjæresten skulle bli bekymret.

Jørgensen forteller i boken at hun ble liggende i timevis på sykehuset, hele tiden våken, men latet som om hun var bevisstløs.

«Jeg lå med ledninger over hele kroppen min, og intravenøst i armen. Underernært sa de. Jeg visste det, tenkte jeg. Om jeg hadde tenkt på konsekvensene av alt dette? Nei».