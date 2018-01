MED KJÆRLIGHET: André Bjerkes ekskone Henny Moan omtaler ham i kjærlige ordelag. Foto: Tore Kristiansen/VG

Livet med André Bjerke: – Enten var det drama, eller så var det solskinn

Publisert: 30.01.18 19:00

I dag ville André Bjerke ha fylt 100 år om han hadde levd. En av dem som kjente ham best forteller om livet med en av Norges største diktere.

Skuespiller Henny Moan (81) vil møte oss på Bekkestua torg. Like ved der eksmannen André Bjerke gikk sin daglige tur til biblioteket for å lese aviser, gjennom stedet han kalte «Bærums Paris».

De to var sammen fra 1958 til 1972 og bodde mesteparten av tiden på Bekkestua.

Fakta Fakta André Bjerke * Født i Oslo 30. januar 1918. Død 10. januar 1985. * Gift med Mette Brun fra 1946 til 56, Henny Moan fra 1959–72 og med Gerd Granholt fra 1972–85. * Far til Espen (70), Tone (67) og Vilde Bjerke (57). * Var engasjert riksmålsmann og samfunnsdebattant. * Interesserte seg også for vitenskap, Goethes fargelære og antroposofi. * Han ga ut en rekke diktsamlinger, barnebøker, kriminalromaner, noveller, essaysamlinger, humorbøker og monografier. * Gjendiktet også lyrikk, dramatikk, prosa og barnebøker. Kilder: Norsk biografisk leksikon, Aschehoug

Henny var 22 da hun møtte 18 år eldre André Bjerke i forbindelse med innspillingen av «De dødes tjern» – en film basert på hans kriminalroman skrevet under pseudonymet Bernhard Borge. Bjerke hadde selv en rolle i filmen.

Aldersforskjellen syntes hun ikke var noe problem.

– Jeg hadde jo haiket i Europa alene: To ganger til Frankrike og én gang til Roma, så jeg var ikke tapt bak en vogn, understreker Moan.

– Når skjønte du at han var mannen for deg?

– Jeg vet ikke om jeg noensinne har skjønt det. Jeg ante ikke hvem han var da jeg møtte ham, forteller hun.

Skjebnemøte

Men Moan delte en interesse for det metafysiske, som var ett av temaene i filmen, med Bjerke, og hun tror møtet var skjebnebestemt.

Da hun 17 år gammel hadde kommet inn på teaterhøgskolen i Oslo og skulle hjem til Nord-Norge til jul, ville hun kjøpe seg sin første diktsamling til å lese på toget. Hun la ikke merke til forfatternavnet, men falt for en bok med tittelen «Prinsessen spinner i berget». Det var hele hennes befatning med navnet André Bjerke før hun ble bedt om å komme og prøvespille for «De dødes tjern».

– Jeg leste boken og Gud, den var nifs. Jeg sov ikke hele natten, forteller Moan om prøvespillingen.

Hun husker André som én av mange menn rundt et bord. Han var lang, virket veldig sjenert og holdt hånden for munnen når han lo.

Henny fikk rollen, og siden hun hadde jobbet på bensinstasjon skulle André skulle vise henne sin nye bil – en Volvo. Hun sa han kunne gi den til henne. Han sa i fullt alvor «Ikke nu, men om en stund».

Han hadde bestemt seg for at meg skulle han ha. Så ble det oss. Jeg var forbauset over hvor fort det skjedde. Han fikk det til å fremstå som om det ikke var noen andre muligheter på denne jord.

Hun legger til:

– Derfor tror jeg det hadde noe med den boken jeg kjøpte. Det var som om det var skjebnebestemt. Og vi trodde jo på skjebnen begge to.

– Hvordan var hverdagen deres?

Det var ingen hverdag. Enten var det drama, eller så var det solskinn.

– Det kunne hende jeg ble fryktelig sint, men André ble nesten aldri sint. Han sa ikke et vondt ord til meg. Én gang hadde jeg irritert ham så veldig at jeg gjemte meg i skapet, og da hørte jeg ham hviske: «Åh, den helvetes piken!». Det var de sterkeste ordene han kunne, sier hun og ler hjertelig.

Periodedranker

Både hun og datteren Vilde Bjerke har tidligere vært åpne om at forfatteren var periodedranker og at han kunne være svært vanskelig å leve med i de stundene.

– Det var mye vanskeligheter. Han kjempet med Kong Alkohol, men det var periodisk. Det var så store kuler, så det var ikke så ofte. Han var redd for alkoholen han også.

– Hvordan opplevde du periodene han drakk?

– Det var forferdelig. Han hadde en tendens til å komme på fylla rett før jeg skulle ha premiere. Han hadde respekt for mitt arbeid, men jeg tror det var nervøsitet. Jeg ble enormt sliten. Jeg lå våken om nettene når han ikke kom, for han hadde en tendens til å sette på kaffekjelen og røyke på sengen, og vi hadde jo et lite barn, forteller Moan.

I de av og til lange periodene Bjerke ikke drakk, jobbet han hardt:

– Han jobbet hele natten og gikk og la seg i 06-tiden om morgenen. Han jobbet enormt intenst og var veldig opptatt av det. Jeg var også opptatt med mitt og syntes det bare var bra, men jeg tror nok Vilde kunne synes det ble vel meget, sier 81-åringen.

Hun sluttet å ta imot filmtilbud om sommeren, for at familien kunne være mer sammen. Men når hun var ved teateret hadde hun prøver om dagen og forestilling om kvelden, og jobbet alle dager.

Vondt brudd

– Hva gjorde at dere gikk fra hverandre?

– Det var alkoholen. Da hadde vi vært sammen i 12 år. Hans første kone Mette satte også en stopper etter 12 år. Til å begynne med visste jeg ikke hva alkoholisme var for noe, så der fikk jeg sannelig lære, sier hun og fortsetter:

– Det var sørgelige greier. Vi var så lei oss begge to. André kom jo på sjette avdeling (lukket avdeling på Ullevål, journ.anm.) da det ble slutt og jeg var også helt knust. En skilsmisse er forferdelig uansett. Det er en forferdelig påkjenning om man har levd sammen en del tid. Men det gikk ikke an å fortsette for meg.

Hun forteller at André skrev:

Det er ikke jeg som drikker vin, det er vinen som drikker meg.

Moan er uansett full av lovord om eksmannen. De hadde fin kontakt i mange år etter skilsmissen.

– Jeg har ikke møtt noe annet menneske som har vært så begavet som André. Han var opptatt av så veldig masse, jeg fatter ikke at det går an. Jeg har truffet mange mennesker i mitt liv, men han var et unikum. Han var sublimt opptatt av mennesker.

Hun beskriver en mann som gikk fullt opp i alt han bestemte seg for – i fullt alvor og med barnets åpne sinn.

Mot av kritikk

– Hva tenker du om anerkjennelsen han fikk i sin samtid?

– De lyttet ikke nok til ham. Han ble av og til deprimert over å få så lite forståelse. Han ble uthengt veldig ofte. Til tider var han hatet av noen kritikere. De trodde ikke han var radikal og skrev den ene drittkritikken etter den andre. Jeg slo i bordet og sa til ham: «Det er for meg og folket du skriver, ikke for avisene.» Hun ler og legger til:

– Han fikk jo mot av det. Han skrev vidunderskjønne dikt, og de fleste kjenner ikke folk til en gang.

Bjerke var en svært produktiv samfunnsdebattant og forfatter, og i tillegg til egne dikt, kriminalromaner, noveller, barnebøker og essay, gjendiktet han en stor mengde dikt og teaterstykker, særlig av Shakespeare og Molière.

– Man savner en ånd som André. Det er ikke til å unngå. Det er synd man ikke blir pensjonister sammen, fastslår Moan.