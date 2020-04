3 X NORSK KVALITETSKRIM: Sjekk ut disse tre bøkene, sier VGs anmeldere.

Her er tre norske krimtips til påske!

Jakter du på en god krim til påske? Her er VGs krimbokanmeldere Sindre Hovdenakk, Ingvar Ambjørnsen og Elin Brend Bjørheis beste tips:

Oppdatert nå nettopp

Du fikk kanskje med deg krimkongen Jo Nesbøs 10 beste boktips? Selv hadde krimforfatteren bare én krimbok på lista si, så her kommer tre eksperttips fra VGs krimanmeldere:

Ingvar Ambjørnsens krimtips:

Frits De Bourg: «Dødens elv» (Vigmostad & Bjørke)

Kjøp boken Frits De Bourg « Dødens elv » Tanum 379,- Til butikk Norli 379,- Til butikk Haugenbok Til butikk

Ta fri fra våren 2020 i noen timer, og bli med Frits De Bourg tilbake til femtitallets Drammen. Her er harde MC-menn og forsvunne jenter, bayerøl og stekt pølse. Og i bakgrunnen ruver de dystre bygningene på Lier psykiatriske sykehus. I Nicolay Wolffs tredje sak, setter den pilleavhengige krigsseileren nesten livet til, men selvfølgelig bare nesten. En klassisk krim. Velskrevet. Spennende. Full av atmosfære.

Og sjekk: Skandinavias krimstjerner: – Les denne krimboken i påsken!

Sindre Hovdenakks krimtips:

Helene Flood: «Terapeuten» (Aschehoug)

Har du ennå ikke fått med deg fjorårets beste norske krimdebutant, så er det nå det skal skje! Helene Flood behersker alle grepene innenfor sjangeren psykologisk thriller til fingerspissene. Spenningen kryper innpå deg, og persontegningene sitter som de skal. Et litterært puslespill å hygge seg med i påskesolen. Ikke i hytteveggen denne gangen, men terrassen er også bra.

Les VGs anmeldelse her: Stilsikker spenning!

Elin Brend Bjørheis krimtips:

Sven Petter Næss: «Skjebnesteinen» (Aschehoug)

Næss følger opp fjorårets lovende debut, «Den stille uke», med den beste norske krimmen jeg har lest så langt i år. Da niesen til Kripos-etterforsker Harinder Singh blir funnet livløs i en elv i Edinburgh, reiser han til Skottland for å være der for familien. Snart er han trukket inn i en sak som kan ha forbindelser til et drap i Oslos underverden. En mørk og intelligent krim-noir som er drivende godt skrevet og plottet, med gode karakterer og Oslo-skildringer som gir assosiasjoner til Nesbø. En mørk fryd å lese.

Publisert: 03.04.20 kl. 09:51 Oppdatert: 03.04.20 kl. 10:31

Les også

Mer om Bokanmeldelse Litteratur

Fra andre aviser