Tårevåt Anne B. Ragde snakket om hjerneslaget: – Jeg var helt bortreist

4. juli hadde forfatteren sin tøffeste opplevelse i livet. Lørdag møtte hun fansen.

Litt over to måneder etter at Anne B. Ragde (61) ble rammet av hjerneslag, gikk hun i går rett til topps på den norske Boklista med den sjette og siste boken i serien om folket på Neshov. Boken «Datteren» topper foran Lars Saabye Christensens «Byens spor 3: Skyggeboken», Andy Griffiths populære «Guta i trehuset med 117 etasjer» og Jo Nesbøs «Kniv».

VG var lørdag til stede i Trondheim og overvar den folkekjære forfatterens eneste opptreden i høst, et bokbad på Litteraturhuset i trønderhovedstaden. Hun har hatt et tøff periode bak seg, og er nå inne i en kritisk fase i rekonvalesensen etter hjerneslaget 4. juli. Hun har fått reiseforbud og streng beskjed om å hvile.

– Jeg må bare gråte litt, så kan jeg fortsette, sa Anne B. Ragde da hun kom på scenen, før hun fikk hentet seg litt inn igjen.

– 4. juli fikk jeg hjerneslag. Men jeg skjønte det ikke før svigerdatteren min så det. «Hva har jeg fått hjerneslag?», var måten jeg reagerte på. I starten var jeg helt bortreist. Jeg måtte støttes på do og så ingenting. Alt var dobbelt, forteller hun.

Det er ikke lett for en forfatter som nå har fullført sitt storverk på seks bind og få nærmest totalforbud mot å snakke om selveste finalen.

Anne B. Ragde ble skrevet ut av rekonvalesenshjem bare rundt en ukes tid før boken ble sluppet. Da hadde hun vært gjennom en tøff periode først på sykehus og deretter flere uker på rekonvalesenshjem. I en melding til VG skrev hun at det har vært tøft og at dette vil ta tid.

– Der var det kjempefint på rekonvalenshjem. Og så har det vært spennende å se «Dagsrevyen» og nyhetene på TV 2, jeg visste ingenting om hva som hadde skjedd i verden. Der var jeg i seks eller syv uker, og jeg må si det var nydelig å legge bort telefon og rett og slett ha fri, sier hun.

– Det eneste sjokket jeg fikk var da nyheten kom om at Anne Grethe Preus var død. Jeg visste at hun var syk, men ikke at hun var så syk. Da fikk jeg helt sjokk.

Ragde legger ikke skjul på at hun er noe redusert etter hjerneslaget, som kom helt ut av det blå.

– Jeg har mistet litt språk, og merker at det er vanskelig å komme på ord og så videre. Jeg sliter litt med navn også. Nå glemte jeg faktisk hva jeg skulle si videre, men jeg tror det var ganske morsomt, sier Ragde, til øredøvende latter fra salen.

– Jo, jeg har lest 11 bøker mens jeg var på rekonvalenshjem. Og det har hjulpet meg mye med å finne tilbake til språket igjen.

«Datteren» er siste og sjette bok om familien på Neshov - som helt siden første bok «Berlinerpoplene» har vært en gigantsuksess. Bøkene er solgt i over 1,3 millioner eksemplarer bare i Norge og i over 2 millioner eksemplarer i utlandet.

Det var i 2016 at Anne B. Ragde overrasket alle med å levere manus til en fjerde bok i det som i mange år het Berlinerpoplene-trilogien.

Hun hadde i sin tid uttalt at det aldri ville bli noen fjerde bok, men ni år etter at den siste boken kom i 2007, kom altså «Alltid tilgivelse» ut i i 2016 - etter at hun hadde skrevet den helt i hemmelighet. Da den femte boken «Liebhaberne» kom i 2017, uttalte Ragde at det var den siste boken, men slik ble det ikke:

Hun måtte skrive Toruns bok for å avslutte det hele - og nå ligger den altså på toppen av den norske bestselgerlisten etter én uke i salg. ’

