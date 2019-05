MELLOM KULTURER: Aon Raza Naqvi skriver i boken «Third Culture kids» om å føle seg utenfor, om å stå midt mellom Hollywood, Bollywood - og en norsk film som fremstiller ham som undertrykker og kriminell. Foto: Michael Ray Vera Cruz Angeles

«Hva hjelper det om jeg drar tilbake til Larvik, lissom»

Aon Raza Naqvi (29) har laget boken han skulle ønske han hadde da han selv vokste opp. Om å føle seg som en du ikke ser ut som - og ikke se ut som en du føler deg som.

Oppdatert nå nettopp







«Okei, du vil jeg skal dra tilbake dit jeg kommer fra, men hva hjelper det om jeg drar tilbake til Larvik, lissom?»

Det var svaret Aon Raza Naqvi, kjent fra blant annet P3–TV-programmet «BroShow», ga da han opplevde å få trusler for første og eneste gang i livet. De kom etter at han hadde stilt opp i en Aftenposten-reportasje som hadde tittelen «Jeg er norsk».

Les anmeldelsen av «Third Culture Kids»: Generasjon Karpe leverer!

– Ja, for det var visst ikke greit. Da fikk jeg trusler av typen: «Hei, din feite taxisjåfør, dra tilbake dit du kommer fra.» Han trodde vel jeg kom fra et annet sted enn Larvik, da, sier Aon - som har pakistanske foreldre, men er selv født og oppvokst i Larvik. Gjennom hele oppveksten har han fått spørsmålet: «Er du norsk?».

FIKK TRUSLER: Aon Raza Naqvi har opplevd å få trusler én gang. Det skjedde etter at han deltok i en Aftenposten-artikkel som hadde tittelen «Jeg er norsk». Foto: Mattis Sandblad

– Jeg tenkte mye på dettte spørsmålet. For stemmen i hodet mitt var jo norsk, men ansiktet mitt var åpenbart ikke norsk siden folk spurte meg hele tiden. For meg ble det en dissonans, hvem identifiserer jeg meg med? Jeg følte meg som en jeg ikke så ut som, og så ut som en jeg ikke følte meg som, sier Aon - som er initiativtaker og redaktør for boken boken «Third Culture Kids» som kommer ut i dag.

Lest? Derfor sa Zeshan Shakar nei til «Skavlan» og «Lindmo»

Her har 28 bidragsytere skrevet tekster om å være en third culture kid, en som vokser opp mellom kulturer. VGs anmelder er begeistret, gir terningkast 5 og kaller boken «både en håndbok, en kollektiv selvbiografi og en plattform».

– Jeg hadde trengt en sånn håndbok selv da jeg vokste opp. Siden jeg tydeligvis ikke var det ene eller det andre, så begynte jeg av alle ting å identifisere meg med rappere fra ghettoer i USA. Hvorfor? Det handlet jo om at jeg meg følte meg utenfor på et vis, sier Aon som fikk ideen til «Third culture kid»-boken etter å ha bidratt til et svensk bokprosjekt med samme tittel.

Selger mest bøker akkurat nå: Instagram-poeten Trygve Skaug

– Vi trengte en sånn bok i Norge også. Nå tar vi ordet selv, istedenfor å bli feiltolket av andre. Jeg mener ikke at de narrativene om flerkulturell ungdom der ute nødvendigvis er feil, men alene tegner de et skjevt bilde. Ved å sette sammen alle historiene side om side, så vil jeg si at vi gir en mer riktig versjon på hva et flerkulturelt Norge er. Hva disse ungdommene bryr seg om, hva generasjonene før og etter verdsetter og hvilke problemstilliinger de vokser opp med. For det handler ikke bare om undertrykking og ekstrem religiøs ekstremisme eller kriminalitet. Det handler mest om alt mulig annet.

Dette er Aon Raza Naqvi Bor i Oslo, men er opprinnelig fra Larvik. Yrke: Tekstforfatter, utdannet journalist og kreativ markedskommunikatør Kjent som: Programleder for P3s TV-program «BroShow» og som kreatør. Aktuell med: Antologien «Third Culture Kid» der han er både initiativtaker, redaktør og bidragsyter. Elsker: Poesi, kampsport og gaming Visste du? Han valgte å gå på en kristen høyskole i ett år - fordi han ville studere tverrkulturell kommunikasjon i en annen kultur enn sin egen. Vis mer vg-expand-down

For eksempel kan det, som i Aons tilfelle, handle om hva som foregår i hodet når du står i køen på McDonalds og tenker på om du skal være en god muslim og bestille fiskeburger, eller om du bare skal ta den cheeseburgeren du er hypp på.

– Eller hvem du kan kysse, hvem du kan elske, hvem du kan være sammen med. Sånne ting. Det var mye forvirring og dårlig samvittighet i oppveksten min. Mange vokser jo opp med å leve et dobbeltliv, det gjelder jo for norske også, litt det der med at du skal skjule at du drikker og «ikke si det til de voksne»-greia. Men for meg hadde det en litt lenger hale, fyllenervene var litt hardere, den dårlige samvittigheten litt sterkere. Det handlet også om en personlig krise, for når sosiallivet ditt ikke helt stemmer overens med ideologi og tro, så blir man jo usikker. Til syvende og sist handler det om at du skal finne ut hvem du er uansett hvor du er vokst opp og hvordan du ser ut, sier Aon.

les også P3-Silje om å snakke om skjeden og anus med kronprinsparet på første rad

Han håper først og fremst at boken når frem til alle de 15 år gamle Aon’ene der ute:

– Jeg vil helst at alle skal lese boken, da, men det er også en gave fra meg til meg selv som 15 år gammel kid. Det tror jeg gjelder alle bidragsyterne, for jeg spurte dem om de kunne si noe om hva de ville fortalt deg selv da de var 15 år og usikre. Men samtidig tror jeg tekstene er interessante å lese for foreldregenerasjonene - og alle andre som vil lese litt om hva slags virkelighet og følelsesmessige reise man går gjennom når man vokser opp mellom kulturer.

Publisert: 10.05.19 kl. 11:45 Oppdatert: 10.05.19 kl. 12:00