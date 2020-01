EKSPLOSIV ROMANTRILOGI: Et literært verk av nærmest grensesprengende kvalitet, ifølge VGs anmelder. Foto: Gyldendal

Energibombe! Bokanmeldelse: Virginie Despentes: «Vernon Subutex 1–3»

Dophuer, transer, tatovører, uteliggere og fallerte filmprodusenter: Velkommen til Virginie Despentes’ litterære univers. Du har sannsynligvis aldri sett noe lignende.

Dette er den tredje og avsluttende romanen i Vernon Subutex-trilogien - som er blitt en stor internasjonal snakkis og TV-serie av franske Canal+ (som også sto bak «Le Bureau»).

Det er snakk om en rasende, varm og sylskarp romantrilogi om Frankrike per i dag.

«Vernon Subutex 1-3» Fransk romatrilogi som utkom i 2015–2017, nå er alle tre bind ute på norsk. Forfatter: Virginie Despentes Sjanger: Roman Oversatt av: Gøril Elden Forlag: Gyldendal Pris: 399,- Sider: 373

Med et bankende hjerte for samfunnets outsidere, frikere og annerledes tenkende, har den franske forfatteren Virginie Despentes (husker du debutboken «Baise-moi» - «Knull meg»?) gjennom om de tre romanene tegnet sitt helt eget og eksplosivt fargesprakende bilde av en gjeng mennesker det er umulig å stille seg likegyldig til.

Årets bok avslutter historien om tittelpersonen Vernon Subutex og hans mildt sagt sammensatte gjeng av venner, fiender, kjærester og tilfeldig forbipasserende, og jeg kan ikke love deg en lykkelig slutt.

Men du er i hvert fall garantert en litterær «tour de force», en sann anarkistisk energibombe.

EN AV FRANKRIKES BESTE: Virginie Despentes (f. 1969) brakdebuterte som forfatter med boken «Baise-moi», «Knull meg» på norsk, i 1993. I dag er hun en av Frankrikes mest anerkjente forfattere og sitter i juryen til den prestisjetunge Goncourt-prisen. Foto: JF PAGA

Det er et halsbrekkende prosjekt å gjengi hele handlingen i dette store verket, men et hovedspor er altså historien om Vernon Subutex. Som så mange andre i disse bøkene er han et offer for markedskapitalismens ubønnhørlige jernlov.

Platebutikken han en gang drev med en viss suksess er for lengst slått konkurs, og veien til en uteliggertilværelse viste seg å være skummelt kort. Men han har ekstra kort på hånden:

Vernon har et helt eget talent som DJ, og snart etablerer det seg nærmest en egen stamme rundt ham. De drar fra sted til sted og arrangerer store dansefester der deltakerne hensettes i en transelignende tilstand. Denne paradisiske tilstanden av evig musikkfestival skal imidlertid vise seg å leve på lånt tid.

Kjernen blant Vernon Subutex’ følgere utgjøres av mer eller mindre fallerte eksistenser, som med hvert sitt skjeve utgangspunkt finner et paradoksalt fellesskap i utenforskapet. Skjebnene deres spinnes sammen i en innviklet vev av kjærlighet, hevn, avhengighet og frastøting.

De fremstilles alle med forfatterens særegne form for spydig sjenerøsitet, samtidig speiler de et Frankrike som de siste årene er preget av stor sosial uro, økonomisk utrygghet og grusomme terrorhandlinger. Slik har det seg både angrepet på Charlie Hebdo og massakren på konsertstedet Bataclan, begge deler i 2015, er skrevet inn i handlingen.

Den som derfor måtte tro at «Vernon Subutex»-bøkene kan kalles dokumentarisk sosialrealisme, tar imidlertid helt feil. Virginie Despentes besitter en helt enestående fortellerkraft, som gjør at det ut fra dette ville koret av indignasjon, redsel, kynisme og ekte kjærlighet, vokser fram et litterært verk av nærmest grensesprengende kvalitet.

Oversetter Gøril Elden har klart å løfte alle de tre bindene over i et følsomt, plastisk og dirrende norsk. Det er i seg selv verdt en sekser.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

