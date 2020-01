ANONYM DAGBOK: A.N.P. (24) fra Oslo slår blant annet ned på hvordan gutter oppfører seg mot jenter i sin nye bok «Et siste PS. En norsk jentes bekjennelser». Foto: Krister Sørbø

A.N.P. (24) følger opp anonym sexdagbok

For tre år siden vakte anonyme A.N.P. oppsikt da hun ga ut boken «Chicks o’ hoi» med dagboksnotater og sexbekjennelser fra hun var 17–19 år. Nå kommer fortsettelsen - og hun tviholder på anonymiteten sin.

– Jeg kunne aldri gjort dette med navnet mitt på. I alle fall ikke før foreldrene mine er døde. De vet om bøkene, men har ikke lest dem. Og de vet hvorfor de ikke skal lese dem, forteller den anonyme A.N.P.

Oslo-kvinnen er blitt 24 år og har gått fra å jobbe med barn til å jobbe med ungdommer. Det er mye på grunn av jobben at hun ikke vil stå frem med fullt navn, men aller mest på grunn av alle vennene og guttene som også er med i boken.

– Jeg utleverer ikke bare meg selv, men også vennene mine og forskjellige gutter - og har ansvaret for deres anonymitet. Jeg ville få veldig dårlig samvittighet hvis det kom ut hvem vennene mine er.

Boken «Chicks o’ hoi - en norsk jentes bekjennelser» kom ut i 2017 og ble både slaktet og kritikerrost (terningkast 5), hatet og elsket av leserne (sjekk lesernettstedet Goodreads)- og kalt både viktig og spekulativ. Boken havnet på bestselgerlistene og solgte totalt i underkant av 10.000 eksemplarer.

Selv måtte A.N.P. bare gå rundt og late som ingenting.

– Det var egentlig mest skummelt, jeg var så redd for å bli «avslørt». Det gikk mange rykter, noen få spurte meg, men det kom ikke ut.

– Var det ikke litt kjipt å ikke kunne ta i mot anerkjennelse for det du hadde gjort?

– Egentlig ikke, for jeg liker ikke oppmerksomhet. Men jeg husker at jeg var inne i bokhandlerne og så på at boken min sto på tredjeplass på bestselgerhyllene og tenkte: Dette er gøy! Jeg synes også det var fint å høre at mange kjente seg igjen og at det var frigjørende å lese boken.

– Noen mente at dette umulig kunne være ekte?

– Ja, det har jeg og vennene mine ledd mye av, for jeg forteller jo bare hvordan det faktisk er. Det er komisk at noen mener livet mitt, livene våre, er fake.

MÅL: A.N.P. drømmer om at den nye boken også vil komme ut i England. Foto: Sørbø, Krister

VG møter 24-åringen i lokalene til Kagge forlag, ansikt til ansikt, men noe navn får vi ikke. Det er ikke ofte anonyme forfattere blir anonyme veldig lenge, men nå kommer altså bok nummer to under psevdonymet A.N.P. Hun forteller at hun i mellomtiden har skrevet to bøker som ble refusert av forlaget.

– Det var noe helt annet, og de ble ikke utgitt. Men en fortsettelse på dagboken ville forlaget veldig gjerne ha. Det virker som om det er lettere for meg å skrive rett ut det som har skjedd. 100 prosent ufiltrert og ekte.

I den nye boken «Et siste P.S. En norsk jentes bekjennelser» fortsetter hun å fortelle sexhistorier av mer eller mindre drøy karakter (det er nok av trekanter, golden showers og analfokus), men denne gangen er det en ulykkelig forelskelse og en ekskjærestes selvmordsforsøk som utgjør hovedhandlingen.

– Den forrige boken ble skrevet veldig med intensjon om å vise alt ufiltrert og å ta opp masse tabuer gjennom mange morsomme historier. Den nye boken er dystrere og ble mer til mens jeg gikk, men altså: Jeg ender jo opp med samme budskap uansett.

– Som er?

– At vi hver eneste dag blir møtt med så mange høye standarder og perfeksjon som ingen klarer å leve opp til, og som er direkte usunne og farlige. Jeg vil vise at vi må være kritiske, og at det er lov å være et helt menneske uten å bli en taper eller mindre attraktiv for det. Jeg håper unge kan bli inspirert til å bli mer avslappet, fordi jeg merker selv at alle de jeg følger som viser livet ufiltrert, får meg til å føle meg så sykt mye bedre som menneske.

– Så du tenker at vi trenger flere ufiltrerte historier om å være ung i dag?

- Ja, det gjør vi. Det er i alle fall ikke skrevet mye norsk litteratur på denne måten, for mye av det som finnes, er sensurerte versjoner, eller versjoner skrevet av voksne som tror de vet hvordan det er, sier A.N.P. som ikke mener det hun gjør er spekulativt når hun hopper fra den ene sexhistorien til den andre.

– Nei, altså, sex blir jo helt glansbildeportrettert i dag. Sex er liksom noe rent, luktfritt og flott på en måte som jeg tror de fleste føler at de ikke passer inn i. Så ja, mange av historiene i boken har med sex å gjøre - men det er skyggesiden av sex. Alt som er flaut og ekkelt med sex er jo der av en grunn.

Hun har latt alle involverte få lese gjennom alt hun skriver om dem. Også gutten «Fabian», som mye av boken handler om.

ALLE HAR FÅTT LESE: A.N.P. har latt alle hun skriver om få lese før boken gikk i trykken. Foto: Krister Sørbø

– Å skulle fortelle ham om boken og la ham lese den, er nok det mest nervepirrende jeg har gjort i hele mitt liv. Jeg fikk påbegynnende magesår fordi jeg gruet meg sånn. Heldigvis tok han det fantastisk - og vi er gode venner i dag, forteller hun.

A.N.P. skriver også om en ekskjærestes selvmordsforsøk og fortvilelsen rundt dette i boken.

– Det var vanskelig, for uansett hva man skriver om selvmord, så kan det være triggende for folk. Samtidig må vi snakke om det. Det er som et konstant mørke der man er ekstremt redd. Og så vil man jo så gjerne hjelpe, men uansett hva man prøver, så er det ikke sikkert det nytter.

Hun innrømmer glatt at det er mye dobbeltmoral i boken, at hun selv er dobbeltmoralsk. For eksempel bedyrer hun at hun ikke liker one night stands, men at hun godt kan ha en one night stand så lenge hun deler gutten med en venninne.

– Ja, jeg er nok dobbelmoralsk. Jeg tror det er sånn det er å være et helt menneske. Man prøver så godt man kan, men så er det ikke alltid det går, man kan ikke gå rundt og være perfekt hele tiden, sier A.N.P.

