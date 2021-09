TOK PÅ SEG EN MASKE: Victoria Skau forteller at hun i ett år skjulte at hun gikk gjennom sin verste kjærlighetssorg noensinne, fordi hun følte hun ikke hadde en gyldig nok grunn til å være lei seg.

Victoria Skau om kjærlighetssorgen: − Veldig tabu og flaut

Etter å ha møtt en gutt i et par uker, satt Victoria Skau igjen med det hun omtaler som sin verste kjærlighetssorg noensinne.

Youtuber og influencer Victoria Skau (22) er for tiden aktuell med sin andre bok på Kagge forlag.

«Jeg angrer ikke på at jeg elsket deg» følger henne åpenhjertig gjennom ett år med kjærlighetssorg, hvor hun blant annet søker råd hos psykolog Maria Østhassel, kjent fra Instagram-kontoen «psyktdeg».

– Det er jo mange som gir ut bok om kjærlighetssorg. Hva skiller din fra de andre?

– Dette er ikke noe jeg har satt meg ned og tenkt tilbake på. Denne boken er så sykt ekte, fordi den er skrevet underveis fra start til slutt i en kjærlighetssorg, sier Skau og legger til:

– Jeg føler også at den type kjærlighetssorg jeg skriver om er veldig tabu og flaut.

NY BOK: Da Victoria Skau startet med sitt andre bokprosjekt var aldri planen at hun skulle skrive om kjærlighetssorgen hun havnet i.

Skau forteller at hun har vært i flere lengre forhold, og opplevd kjærlighetssorg tidligere.

– Men jeg hadde aldri trodd at den største kjærlighetssorgen jeg noen gang skulle oppleve, var for en person som jeg kun datet noen uker.

– Fullstendig kollaps

Det hele startet i fjor sommer, etter at hun hadde lovet seg selv å ikke forelske seg igjen.

– Et halvt år tidligere ble jeg veldig såret, og jeg var livredd for å bli det igjen. Jeg lukket meg helt, og samtidig som jeg søkte enormt mye bekreftelse, skjøv jeg folk bort fra meg raskt.

Men så møtte hun han.

ÅPNER OPP: Skau sier hun har fått utelukkende gode tilbakemeldinger på boken, og at flere har takket henne for å ta opp temaet.

– Helt uforventet vekket han følelser i meg. Det ble seriøst veldig fort, og det var et par fantastisk fine uker før det brått tok slutt. Helt uten forvarsel.

Den dagen innså hun hva som hadde skjedd.

– Jeg hadde forelsket meg, og jeg ville ha ham mer enn alt annet.

Men forholdet ble avsluttet før det egentlig hadde begynt.

– Det ble fullstendig kollaps. Jeg sørget over noe som egentlig aldri hadde vært. Jeg hadde ingen grunn til å være lei meg, for vi var jo ikke sammen. Likevel var det helt jævlig, og jeg ble så tatt på sengen over hvilke følelser som oppsto hos meg.

Turte ikke fortelle noen

Det at hun følte så sterkt for en person hun egentlig ikke kjente, gjorde at hun følte seg unormal.

– Jeg turte nesten ikke si det til noen, fordi jeg følte jeg ikke hadde en gyldig nok kjærlighetssorg når det bare hadde vært en «fling». Men selv om det var kortvarig satt sorgen godt i over et år.

– Jeg synes det er superrart selv, og jeg skjønte ikke hvorfor jeg var så lei meg.

Og det var på dette tidspunktet hun bestemte seg for å gjøre dagboknotatene til et bokprosjekt.

– På grunn av corona kunne jeg ikke bare stikke på byen eller skaffe meg en «rebound» som man vanligvis gjør etter et brudd. Det ga meg motivasjon til å ta fatt på kjærlighetssorgen, fremfor å undertrykke den, som jeg tidligere har gjort.

FORFATTER: Skau sier at hennes store lidenskap er å skrive selvhjelpsbøker.

I tillegg til å dykke ned i internettet, søkte hun profesjonell hjelp.

– Det var deilig å ha en annen utenforstående til å se på disse situasjonene jeg har vært i. Jeg tror mange underdriver en kjærlighetssorg.

– Derfor synes jeg det er en viktig historie å fortelle, for jeg vet at andre har gått gjennom det samme. Der og da føles det ikke som det går over. Man føler seg så sykt alene.

– Føltes mer ekte

– Hva er det viktigste du har lært?

– Det spiller virkelig ingen rolle hvor lang relasjonen var, for du har uansett en gyldig grunn til å ha kjærlighetssorg. Den kortvarige føltes mer ekte enn mine to tidligere langvarige forhold. Sorgen var mine andre kjærlighetssorger ganget med ti.

Hun kan også avsløre at hun i boken velger å konfrontere personene som ga henne kjærlighetssorg.

– For å komme gjennom sorgen jeg var i, måtte jeg mange år tilbake i tid for å bryte det mønsteret som undertrykket sorgen.

– Og det å ta den praten med min siste kjærlighet er noe av det vanskeligste jeg har gjort. Spesielt det å innrømme for han hva jeg hadde følt så sterkt. En kjærlighetshistorie har jo to sider, og hans var jo helt annerledes enn min.

GLAD: Victoria Skau sier hun i dag har kommet over sorgen, og at det er fjernt å tenke tilbake på.

– Skummelt

Hun forteller at hun i dag har kommet over sorgen.

– Det føles helt fantastisk nå, og når jeg ser tilbake på det føles det fjernt hvor sterkt jeg følte det.

– Folk har spurt om jeg var forelsket, eller om jeg har vært forelsket i følelsen av å være forelsket. Det er et av mange spennende spørsmål jeg tar opp i boken.

Hun har blandede følelser til at folk nå skal lese reisen hennes.

– Det er veldig skummelt å være så sårbar og utleverer alt. I et helt år har jeg latet som at alt har gått bra, nå skal de få se hvordan det egentlig var.

– Jeg har alltid vært veldig personlig med følgerne mine, men jeg har skilt veldig på personlig og privat. Dette er så privat som du får det, og mine dypeste og innerste tanker.

Og selv om det er skummelt, finner hun stor glede i å skrive selvhjelpsbøker.

– Det handler jo om å bygge opp seg selv, og forstå at din lykke ikke avhenger av noen andre. En kjærlighetsrelasjon skal være en bonus, ikke hele verden.