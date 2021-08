SKREV VIDERE: «Byens spor» var en helt avsluttet trilogi, men nå kommer fortsettelsen.

Dyster finale! Bokanmeldelse: Lars Saabye Christensen: «Byens spor 4. Jesper og Trude»

En mørk og resignert avslutning på Lars Saabye Christensens store Oslo-epos.

Av Sindre Hovdenakk

Vi trodde kanskje Lars Saabye Christensens tre bøker med fellestittelen «Byens spor» var en avsluttet trilogi da det siste bindet, «Skyggeboken», kom i 2019.

Men så viste det seg altså at forfatteren hadde enda nesten 500 sider han ville ha skrevet om disse menneskene fra Fagerborg som vi har fulgt gjennom hele etterkrigstiden.

«Byens spor. Jesper og Trude» Forfatter: Lars Saabye Christensen Sjanger: Roman Forlag: Cappelen Damm Sider: 461

I «Jesper og Trude» fører Saabye Christensen historien et godt stykke inn mot vår egen tid. Samtidig som han på sett og vis binder sammen alle trådene i den store handlingsveven han tidligere har spent ut for oss.

Det hviler en stemning av grå Oslo-vinter over mye av denne fortellingen.

Anslaget er Maj Kristoffersens begravelse, der vi møter igjen sønnen Jesper og hans samboer Trude, etterhvert også Jespers søster Stine, vennen Jostein, naboen Margrethe Vik og flere andre skikkelser fra de forrige bøkene.

Det har ikke gått så bra med alle.

UT AV SKYGGEN: Lars Saabye Christensen våknet opp etter en operasjon på Aker sykehus og «oppdaget» romanen han skulle skrive: Bind 4 i det som var en helt definitivt avsluttet trilogi.

Jesper befinner seg i en tilstand av evig handlingslammelse og depresjon, Trude jobber som assistent for en mildt sagt egosentrisk billedhogger, Jostein er en overvektig og mislykket «forretningsmann».

Stine er den som tilsynelatende gjør det best, som nyutdannet lege. Men også hun sliter med ettervirkningene av overgrep hun har opplevd, og synes å mangle virkelig fotfeste i tilværelsen.

Det er med andre ord mange skjebner det skal holdes styr på, samtidig som det stadig dukker opp også andre spøkelser fra fortiden. I form av såvel levende mennesker som levende bilder. Det er en svært lang sisterunde som ligger foran leseren.

Det går an å si at grunntonen i «Byens spor»-bøkene gradvis har beveget seg fra følsom sentimentalitet til nesten ubarmhjertig realisme. Det henger ikke minst sammen med at forfatteren, i enda større grad enn før, fortløpende kommenterer og vurderer sin egen tekst.

Han vil forklare og forstå hvorfor ting går som de går, og hvorfor karakterene blir som de blir. Det er et interessant grep, men det står samtidig i veien for en mer umiddelbar, for ikke å si impresjonistisk lesemåte.

Her møter vi en mindre imøtekommende, mer kantete og krevende Saabye Christensen.

Følelsen av at alt og alle bryter sammen i tur og orden er gjennomgående, og om byen og dens spor heter det: «Innbyggerne henger etter byen de bor i.»

Forfatterens mest trofaste lesere vil fortsatt finne mye gjenkjennelig å glede seg over. Fremdeles drysser han ut presise språkbilder med raus hånd: «Penger gjør oss sky, nærtagende og mistenksomme.» «Mens seieren er personlig, er nederlaget privat.»

«Hvordan skal hun kunne se fremover når hun ikke har noe å legge bak seg.»

Tidskoloritten, der Oslo skal ta steget inn i 80-tallets jappetid, er bare punktvis tilstede i boken. Riktignok har caféene med c og z i navnet dukket opp, men det er faktisk McDonald’s-restauranten på Majorstua som blir den viktigste tidsmarkøren.

Jeg er i tvil om at «Jesper og Trude» kan kalles en helt ut vellykket roman. Til det er den for fragmentert og oppstykket. Det hjelper ikke at forfatteren bruker mye plass mot slutten på å avrunde og avslutte biografiene til alle skikkelsene sine.

Det blir på mange måter et dramatisk antiklimaks.

Men uansett:

«Byens spor» er med dette endelig kommet til veis ende. Og samlet sett vil disse fire bøkene bli stående som et høydepunkt i Lars Saabye Christensens enestående litterære verden.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk