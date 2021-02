UTE MED BOK: Kamala Harrs’ bok «Sannhetene som forener oss» er nå ute på norsk. Foto: Rainer Horch

Harris-biografi føles bakpå. Bokanmeldelse: Kamala Harris: «Sannhetene som forener oss»

Hvem har ikke lyst til lære mer om Kamala Harris, som så kraftfullt har entret verdensscenen som USAs visepresident? Men denne boken gir ikke alt det vi ønsker å vite nå i 2021.

Publisert: Nå nettopp

Kamala Harris er USAs første kvinnelige visepresident, hun er farget, hun er datter av to innvandrere – en far fra Jamaica og en mor fra India.

Nå arbeider hun på toppen i Det hvite hus.

«Sannhetene som forener oss. En amerikansk reise» Forfatter: Kamala Harris Oversatt av: Rune R. Moen Forlag: Gyldendal Sider: 304 Kroner: 399,- Vis mer

Verden har fulgt Joe Biden og Kamala Harris på veien med en motstrebende avtroppende president Donald Trump, storming av Kongressen, pågående drøftinger om riksrett.

Boken «Sannhetene som forener oss. En amerikansk reise» utkom i USA i tidlig i 2019, og lanseres på norsk uten noen ajourføring om hva som har skjedd de siste to årene.

Fått med deg denne terningkast 6-boken? Les den!

Slik framstår boken bakpå – og det om en kvinne som med en klisje må sies å ha vært framoverlent, radikal, moderne, kontroversiell som statsadvokat og justisminister i roaring California.

Man må tro at Gyldendal og forleggere i andre land som nå lanserer boken har forsøkt å få noe ajourført tillegg.

At Harris har hatt andre ting å tenke på enn å lage ny bok, er opplagt. Så derfor lett glamorøst på forsiden i amerikansk stil, ganske anno 2019.

AVLEGGER EDEN: Her blir Kamala Harris insatt som visepresident i USA. Foto: Andrew Harnik / AP

«Sannhetene som forener oss» er enkelt skrevet, her er ingen språklig Barack Obama-eleganse. Men med en lett miks av personlige og politiske fortellinger og temaer, er det mye morsomt også. Og det er stoffet i undertittelen «En amerikansk reise» som er best – Kamala Harris framstilling av oppveksten og yrkeskarrien som toppjurist i California.

Især er portrettet av den hardtarbeidende indiske moren inntrykksfullt – hun arbeidet med kreft. Faren forsvinner raskt ut av soga, etter en tidlig skilsmisse. Oppveksten som Harris og søsteren har i Oakland var preget av omsorg, gode naboer, gode måltider, her er mye mat med hygge, og overføring av arbeidsetikk og verdier fra moren – ‘du må tro på deg selv og du kan’.

I mangel av egen familie hadde Harris og søsteren et vell av «onkler» og «tanter», morens radikale venner, her er demonstrasjoner og kjente skikkelser og borgerrettighetsaktivister. Sosial rettferdighet var viktig, og det er jo nettopp disse erfaringene og ambisjonene om å endre har preget hele karrieren hennes, fra hun var praktikant som jusstudent til justisminister i California og til sist senator.

les også Slik kan Kamala Harris få enda mer makt

Her er gode detaljerte skildringer av kampene hun førte i det juridiske systemet, kritikk av det eksisterende straffesystemet som straffet folk fordi de er fattige, oppryddingen i uløste drapssaker og alle dilemmaer: Hun, som svart, hvordan kunne hun handle slik at flere fargede menn havnet blant lås og slå?

Det spenner vidt, skildringer av livet for fattige amerikanere, kampen for ekteskap for homofile – hun ble hanket inn til å vie par etter par, da lange lykkelige køer vokste med menn og kvinner som ville bli gift. Her er temperamentsfulle samtaler med topp bankinstitusjoner etter at folk ble kastet ut etter tvangsauksjonene.

Beskrivelsene av de mange politiske kampanjer viser at Harris har vært både «tough and smart». Det er en konvensjonell politisk framstilling som nok først og fremst har hatt velgere og tilhengere som målgruppe.

Men gjennom boken blir det uansett helt klart - for en spennende kvinne og politiker Kamala Harris er!

Anmeldt av: Guri Hjeltnes