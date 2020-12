SUPERSUKSESS: «Hvordan fatte matte» ble den mest solgte nye norske sakprosaboken i 2017 – og er den 8. mest solgte norske sakprosaboken de siste ti årene. Men forfatterne Elin Natås og Anne Lene Johnsen er utslitt etter to og et halvt års kamp med forlaget Panta. Foto: Oda Hveem

Flere forfattere ut mot Panta forlag: − Føler oss misbrukt og lurt

Flere forfattere forteller nå at de føler seg lurt av Panta forlag: De mener forlegger Alexander Elgurén tar fra forfatternes royalty.

I forrige uke sto den unge forfatterdebutanten Rahma Hamed frem i VG og fortalte om kontrakten hun fikk med forlaget Panta – som Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (Nffo) mente var så oppsiktsvekkende dårlig at de ga forlegger Alexander Elgurén beskjed om å skamme seg.

– Denne avtalen fremstår samlet sett som noe av det dårligste vi har sett, og samlet sett er det grunn til å stille spørsmål ved om de økonomiske vilkårene i forlagets avtale er i tråd med loven, sa generalsekretær Arne Vestbø til VG.

Flere forfattere sier nå at de kjenner seg igjen i Rahmas historie. Samtidig legger forlegger Alexander Elgurén seg flat for deler av kritikken. Les tilsvarene lenger ned i saken.

En av de største salgssuksessene til Panta forlag de siste årene er «Hvordan fatte matte» skrevet av Anne Lene Johnsen og Elin Natås. Boken kom ut i 2017 og ble umiddelbart en salgssuksess: Boken ble den mest solgte nye norske sakprosaboken det året, og den 8. mest solgte norske sakprosaboken det siste tiåret, ifølge Bok365.

– Folk tror jo vi ble rike på boken, men i stedet er vi bare fullstendig tappet for energi, sier forfatter og spesialpedagog Elin Natås til VG.

– Vil ikke at flere skal bli lurt

For boksuksessen ble istedet starten på en to og et halvt år lang kamp for å få riktige royaltyutbetalinger og informasjon rundt opplag og salgstall. De sier at Panta har trykket flere nye opplag uten å informere dem, og at de fortsatt ikke vet hva boken har solgt totalt.

– Vi har etterlyst dokumentasjon gang på gang. Vi har i to runder engasjert advoktater, men har måttet gi opp fordi vi ikke hadde krefter til å stå løpet ut. Da vi så saken om Rahma Hameds opplevelser med samme forlag, føler vi oss forpliktet til å si fra: Vi vil ikke at flere skal bli lurt.

For de mener Alexander Elgurén tar fra forfatternes royalty.

FÅR KRITIKK: Forlegger Alexander Elgurén i Panta forlag, tidligere Pantagruel, får ny kritikk fra forfattere på forlaget. Foto: Anne Lene Johnsen

I motsetning til Rahma Hamed – som skrev under kontrakt med en svært dårlig royalty – hadde «Hvordan fatte matte»-forfatterne avtale om royalty i henhold til bransjens normalkontrakt:

For de første 3000 bøkene skulle de få 13 prosent royalty, for de neste 2000 bøkene 14 prosent – og for alt salg over 5000 bøker, skulle de få 15 prosent.

Stusset på royaltyavregningen

Men da royaltyavregningen kom sommeren 2018 (for salget i 2017), fikk ikke matte-ekspertene tallene til å gå opp.

– Jeg kan jo enkel prosentregning, for å si det sånn. Ifølge mitt regnestykke skulle vi med salgstallene som sto i royaltyoppgaven hatt 924.554 kroner. Men vi fikk 568.692 kroner, sier forfatter Anne Lene Johnsen.

Royaltyoppgaven viser at Alexander Elgurén i Panta hadde kuttet royaltyen med 5 prosent. Helt uten forsvarsel, ifølge forfatterne.

IKKE LETT Å FATTE: Her er royaltyoppgaven fra 2017. Det lille enslige femtallet i spalten «avk. royalty» betyr at forlaget Panta kuttet i forfatternes royalty med hele 5 prosentpoeng. Det gjelder også der ikke femtallet står – og kom som et sjokk for forfatterne. NB! Først hadde også Panta trukket fra 31.000 fra forfatternes royalty for å betale designer, men dette trakk de tilbake.

– I likhet med forklaringen Rahma Hamed fikk, mente Alexander Elguren at det hadde vært så mye ekstra jobb og ekstra kostnader med bokutgivelsen slik at de kunne kutte i royaltyen. Men produksjonssjefen i forlaget mente dette ikke hadde vært noen dyrere produksjon enn vanlig, og andre bransjefolk vi har snakket med stilte seg også uforstående til avkortingen, sier Johnsen.

Etter å ha engasjert advokat klarte de etter halvannet år å få Panta til å justere avkortingen opp to prosentpoeng.

– De pengene skulle vi da få i 2019, men vi måtte purre og purre og forsøkte også å engasjere inkassobyrå. Først i år fikk vi dette utbetalt. Men det er fortsatt mye mindre enn det vi skulle ha hatt totalt sett, sier Johnsen.

Hun ga også ut en barnebok på Panta det samme året som «Hvordan fatte matte» – og her ble royaltyen avkortet med hele 7,5 prosentpoeng, viser dokumenter VG har fått tilgang til. Fra en avtalt royalty på 13 prosent til 5,5 prosent.

Panta: – Trist å høre

Alexander Elgurén er forelagt all kritikk – og mener han burde løst dette bedre.

– Dette er trist og leit å høre. Jeg tar ansvar for at jeg bidro til å gjøre dette vanskeligere enn det burde ha vært. Det har vi lært av. Det er ofte bedre å snakke sammen, og denne saken burde vært løst på et tidligere tidspunkt, sier Elgurén – som ikke har kapasitet til å svare på VGs spørsmål rundt salgstall og opplagstall.

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (Nffo) mener det er «skremmende» å se at et forlag som er medlem av Forleggerforeningen tilbyr slike kontrakter som nå kommer frem.

– Og et forlag kan ikke for eget forgodtbefinnende avkorte som det vil når royaltyen avregnes lenge etter at boken er ute på markedet slik Panta har gjort her, sier generalsekretær Arne Vestbø i Nffo.

– River ned folks yrkesstolthet

En annen forfatter som kjenner seg igjen i kritikken mot Panta, er Tove Taalesen som ga ut krimboken «Dronningen» på Panta i sommer. Før saken med Rahma Hamed kom på trykk i VG, sier Taalesen at hun ble oppringt av Panta forlag som fortalte at det kom en negativ sak, men at dette bare var oppspinn.

KRIMDEBUTANT: Tove Taalesen har tidligere jobbet som lakei på Slottet – og debuterte i sommer med krimboken «Dronningen» der hun også deler av erfaringene på slottet. Foto: @tovetaalesen

– Siden VG nå ringer, kan jeg si at jeg kjenner meg igjen i deler av Rahma Hameds historie. Panta prøvde å avkorte siste utbetaling av forskuddet mitt fordi de mente det var mye mer jobb med manuset mitt enn forventet. Det minner om argumenter Alexander Elguren brukte ovenfor Rahma. Det har også vært vanskelig å få salgstall og opplagstall for boken min i høst, sier Taalesen.

Også den erfarne oversetteren Erik Ringen gikk ut og støttet Rahma Hamed. Han kjente seg igjen i forlagets argumenter for å ta fra forfatterens royalty. Han har jobbet med Elgurén som forlegger bare én gang da forlaget het Pantagruel.

– Da jeg skulle få utbetalinger i henhold til normalkontrakten, var det umulig å få penger ut av ham. Han påsto etter hvert at oversettelsen min var av såpass elendig kvalitet at det var nødvendig med en enorm vaskejobb. Her kunne selvtilliten min fått seg en alvorlig knekk, men jeg visste hvem som hadde vasket manus og fikk oppklart forleggerens løgn med det samme. For ifølge vasker var mengden feil og problemer på et nivå hun anså som helt normalt.

– En ting er å somle med penger folk har tjent på ærlig vis, men det han gjør er jo også å rive ned folks yrkesstolthet og selvfølelse, sier oversetter Erik Ringen til VG.

Panta-forleggeren kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Taalesen eller Ringen.

– Dette kjenner jeg meg ikke igjen i. Taalesen mottok avtalt forskudd, og ble løpende orientert om salgstall og opplag underveis. Når det gjelder Erik Ringens påstander er det vanskelig for meg å kommentere. Vårt samarbeid ligger svært mange år tilbake i tid, sier Elgurén som mener det er vanskelig å oppgi totalsalg før de vet hva som kommer i retur.

Tove Taalesen stiller seg undrende til at Panta-forleggeren ikke kjenner seg igjen og påpeker:

– Jeg lurer på om forleggeren har glemt de ubehagelige diskusjonene vi har hatt på telefon om alt dette. Forskuddet ble utbetalt til slutt, men meget motvillig, sier Taalesen.

Panta vil rydde opp

«Hvordan fatte matte»-forfatterne jobber nå med nye bokprosjekter, men ikke sammen med Panta.

– Vi er sjokkerte og lei oss over å bli behandlet sånn. Vi er idealister med et budskap som kan hjelpe mange familier. Vi hadde planer om mange bøker sammen med Panta, men vi kjenner oss rett og slett misbrukt og lurt. Samtidig er vi sinte over at et forlag skal få lov til å holde på slik. Det er både uetisk og uprofesjonelt, sier Elin Natås og Anne Lene Johnsen.

Forfatterne synes for øvrig det er merkelig at Elgurén sier til VG at han har lært av saken.

– Det at flere forfattere som kommer etter oss, har lignende opplevelser, viser jo at han nettopp ikke har lært av vår sak.

Nffo mener nå at Panta bør gå gjennom alle sine kontrakter på nytt.

– De bør tilby alle forfattere som har gitt ut hos dem nye avtaler som følger bransjens standardvilkår. NFFO er glad for at det finnes et mangfold av utgivere av Norge, men ikke for enhver pris. Dette er ikke akseptabelt, sier Arne Vesbø til VG.

Forlegger Alexander Elgurén legger seg flat for Nffos kritikk og sier at Panta skal rydde opp:

– Som medlem av forleggerforeningen kommer fra nå av til å forholde oss lojalt til normalkontraktens fremforhandlede vilkår. Kritikken fra NFFO er hørt og blir tatt til følge. Det arbeidet er vi i gang med, sier Elgurén til VG.