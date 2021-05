OVERRASKET ALLE: Lars Saabye Christensen kommer med «Byens spor 4» i august. Foto: Mattis Sandblad

Bokbombe fra Saabye Christensen: − Jeg overlevde og kan derfor fortsette «Byens spor»

Lars Saabye Christensen (67) våknet opp etter en operasjon på Aker sykehus i fjor høst og bestemte seg for følgende: Å skrive «Byens spor 4».

Av Camilla Norli

Publisert: Nå nettopp

Nyheten om en fortsettelse på den kritikerroste og bestselgende serien slo ned som en bombe på eget forlag. Allerede i august kommer bind 4 av «Byens spor».

– Vi ble fullstendig tatt på senga, men denne type sjokk er det bare veldig, veldig morsomt å få oppleve, sier forlagssjef for skjønnlitteratur i Cappelen Damm, Tine Kjær, til VG.

Også forfatteren selv ble bokstavelig talt tatt på sengen, nærmere bestemt sykehussengen:

– Jeg våknet etter en operasjon på Aker sykehus høsten 2020 og kunne skrive, dramatisk og saklig som seg hør og bør, min fortsettelse fra bind 3, skriver Lars Saabye Christensen i en kommentar sendt på mail til VG.

Han beskriver det nærmest som om han våknet opp etter operasjonen med en ferdig fortelling til et bind fire.

– Det er et ganske lykkelig øyeblikk når man skjønner at en fortelling har fortsatt uten sin forteller. Den har så å si arbeidet med saken på egen hånd. Så er det bare å gripe den i forbifarten og bli med videre. Omtrent slik var det med denne romanen, bind fire av «Byens spor», forteller Saabye Christensen.

MØTE I FEBRUAR: Her forteller Lars Saabye Christensen om året 2020 – som ble et berg-og-dal-bane år preget av sykdom og en alvorlig operasjon.

Da han skrev tredje bind, «Skyggeboken», fikk han diagnosen benmargskreft – og det ble nødvendig å skrive seg selv inn i boken. For han trodde hans skulle dø, og i romanen tok han farvel som forfatter. I fjor ble han på ny rammet av alvorlig sykdom, men i februar i år friskmeldte han seg selv med romanen «En tilfeldig nordmann».

Da sa han ingenting om hemmeligheten han bar på:

Han kunne skrive fortsettelsen på «Byens spor» uten seg selv i fortellingen.

– Jeg, som overlevde, som unnslapp så vidt, og som har satt sin ære i å fortelle om oss, kan derfor fortsette. Først så jeg på det som en plikt, det var et arbeid jeg gikk til, nå ser jeg det som en gave som jeg nødig legger fra meg, sier Saabye Christensen til VG.

Dermed var stemmen etablert.

Byens spor på 80-tallet

– Jeg kunne se alt klart for meg. Det var blitt åttitall, tidene var forandret, byen også, men det var de samme sporene. Karakterene var bare blitt eldre, de var kommet til en ny etasje i livet, der synsvinkelen plutselig var en annen: der det er enten eller, der noe må skje.

– Og det slo meg at det som egentlig gjaldt for de fleste karakterene var at de vil legge tingene bak seg. Bare slik kunne de se fremover. Det var dette bind 4 skulle forsøke å kaste lys over, forteller han.

18. august kommer romanen som har fått tittelen «Byens spor – Jesper og Trude». Året er 1982, og familien Kristoffersen består ikke lenger primært av Ewald og Maj. Nå er det Jesper og Trude som står i sentrum, og forfatteren selv er for lengst trådd ut av skyggene.

Etter at Saabye Christensen på dramatisk vis tok farvel som forfatter, har bøkene i stedet kommet på løpende bånd, men det var ingen som hadde forventet et bind fire av «Byens spor».

– Vi var vel mange som hadde drømt om en firer i denne romansyklusen. Men at Lars faktisk satt og skrev på denne nydelige romanen fra Jespers univers på 80-tallet, det hadde vi virkelig ikke regnet med, sier forlagssjef Tine Kjær til VG.

Kritikerrost

«Byens spor» er blitt kalt et høydepunkt i Saabye Christensens forfatterskap. Første bok fikk terningkast 5 da den kom ut i 2017, og da andre bind kom i 2018 ble det terningkast 6 i VG som skrev: «Fabelaktig bra». Siste bind, «Skyggeboken», kom ut i 2019 og fikk terningkast 5. Da skrev VGs anmelder:

«Skyggeboken» er en emosjonell berg-og-dal-bane å lese – og en engasjerende og tett befolket avslutning på en trilogi som vil bli stående som et høydepunkt i forfatterskapet.»

Nå fortsetter historien.